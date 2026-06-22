Суд по делу "Письма 75" закрыли от прессы, бывшего замминистра внутренних дел удалили за протест

01:05 24.06.2026

"Письмо 75". Судья удалил подсудимого Курсана Асанова с процесса



22 июня 2026



"Сводка" (АКИpress) - В Первомайском районном суде Бишкека 22 июня продолжилось судебное заседание по делу "Письма 75".



Заседание проходит под предводительством судьи Азирета Медерова.



Государственное обвинение ходатайствовало о проведении заседаний в закрытом режиме, так как в деле есть секретные свидетели и они в скором времени они будут допрошены.



