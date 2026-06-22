|Суд по делу "Письма 75" закрыли от прессы, бывшего замминистра внутренних дел удалили за протест
01:05 24.06.2026
"Письмо 75". Судья удалил подсудимого Курсана Асанова с процесса
22 июня 2026
"Сводка" (АКИpress) - В Первомайском районном суде Бишкека 22 июня продолжилось судебное заседание по делу "Письма 75".
Заседание проходит под предводительством судьи Азирета Медерова.
Государственное обвинение ходатайствовало о проведении заседаний в закрытом режиме, так как в деле есть секретные свидетели и они в скором времени они будут допрошены.
Против этой просьбы выступил подсудимый Курсан Асанов: "Президент Садыр Жапаров является гарантом Конституции. На вопрос, есть ли судебная справедливость, я отвечу, да. Потому что я верю Конституции. Правосудие в Кыргызстане осуществляется судом. Я понимаю, к чему идет. В стране есть 3 ветви власти. А четвертой властью являются СМИ. Если вы удовлетворите просьбу гособвинения, то вы опустите доверие народа к президенту к нулю".
После этого судья удалил его из зала суда, пояснив, что Асанов нарушил порядок заседания.
По делу проходят 8 человек: бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, бывший спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, депутат Курманкул Зулушев, политики и общественные деятели Бекболот Талгарбеков, Аалы Карашев, Курсан Асанов, Эмильбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев (последние 5 находятся под арестом).
Суд допросил некоторых свидетелей. Среди них были бывший госсекретарь Нур уулу Досбол (2008-2009 годы), бывший депутат Жогорку Кенеша Иса Омуркулов, деятель культуры Ибрагим Жунусов, бывший премьер-министр Кубатбек Боронов, сотрудники Аппарата ЖК, депутат парламента Эльвира Сурабалдиева.
В деле фигурируют трое засекреченных свидетелей. Их показания зачитают без их участия.
Дело связано с так называемым "письмом 75" - обращением группы политиков и общественных деятелей с призывом провести досрочные президентские выборы. После этого в стране начались кадровые перестановки, а сам Ташиев был освобожден от должности зампреда Кабинета министров и председателя ГКНБ.
Их обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти, в том числе Ташиева в злоупотреблении служебным положением.