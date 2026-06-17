От дружбы - к архитектуре будущего: о чем Россия и Китай говорят с Евразией

02:49 24.06.2026

В центре внимания - региональная стабильность и новые экономические ниши, от зеленой энергетики до полупроводников.



ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. В столице Узбекистана провели круглый стол, посвященный 30-летию стратегического взаимодействия и 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, сообщает корреспондент Sputnik.



Дипломаты, ученые и эксперты из трех стран собрались, чтобы обсудить, каким может стать евразийское пространство во времена нестабильного мира.



По словам посла России в Узбекистане Алексея Ерхова, подписанные в 1996 и 2001 годах документы открыли новую главу в отношениях Москвы и Пекина.



"Наша задача - донести до политических и академических кругов стран пребывания и общественности накопленный нашими странами позитивный опыт взаимодействия, продемонстрировать ту неоспоримую пользу, которую дружба и взаимное уважение России и Китая, их народов способны принести", - отметил он.



Посол России подчеркнул, что такая структура взаимодействия зиждется на равноправии, не препятствует суверенитету сторон и не настроена против других стран.



Посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь назвал сотрудничество двух стран примером нового формата отношений между крупными державами.



"Китай и Россия выбрали совершенно новый путь взаимного уважения, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между крупными державами и соседними государствами", - заявил Юй Цзюнь.



Темы дискуссий не ограничились отношениями Москвы и Пекина. Участники поделились мнениями, как Центральная Азия превращается в пространство пересечения транспортных, энергетических и технологических проектов.



Руководитель Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Перминова посвятила свое выступление роли российско-китайского взаимодействия в укреплении стабильности Евразии и опыту сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества.



Директор департамента исследований Европы и Центральной Азии Китайского института международных исследований Ли Цзиго обратил внимание на взаимодополняемость процессов развития российско-китайских отношений и углубления региональных связей.



Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Максим Потапов представил перспективные направления экономического взаимодействия России и Китая в Центральной Азии.



Он заявил, что торгово-экономические отношения России и Китая в их нынешнем виде - обмена российского топлива на китайскую промышленную продукцию - достигли своего предела.



"Для движения вперед необходим переход на качественно новый уровень - к углублению инвестиционного сотрудничества и высоким технологиям", - подчеркнул Потапов.



Исполнительный директор Шанхайской академии глобального управления Ян Чэн рассказал о новых тенденциях развития Центральной Азии.



Он обратил внимание на важный тренд: если раньше регион воспринимали как "клуб для разговоров", то сегодня центральноазиатская пятерка превратилась в монолитный и рациональный политический проект.



Эксперты выделили конкретные ниши, где выгодно создавать совместные предприятия среднего размера: станкостроение, робототехника и приборостроение; автопром (производство автомобилей и аккумуляторных батарей); зеленая энергетика (оборудование для электростанций на базе возобновляемых источников) и полупроводники; локализация добавленной стоимости вокруг критических минералов, чтобы регион перестал быть просто экспортером сырья, а создавал рабочие места у себя.



Кроме того, поднималась тема транспортных коридоров, энергетики и вопросов безопасности. По словам Юй Цзюня, Китай готов совместно с Россией, Узбекистаном и другими странами Центральной Азии развивать инициативу "Пояс и путь" и содействовать долгосрочному миру и процветанию региона.



Подобные встречи - повод найти новые точки пересечения между странами, продемонстрировать пример сотрудничества. Союз России и Китая предлагает Центральной Азии альтернативную модель развития, где вместо санкционного давления ставка делается на инфраструктуру.