Российский журналист Виктор Васильев, осужденный в Киргизии, вышел на свободу

03:23 24.06.2026

Российский журналист Виктор Васильев, которого осудили в Киргизии за организацию наемничества и вербовку людей в армию в РФ, вышел на свободу.



По данным Mash, 41-летнего африканиста и политолога Васильева выпустили 12 июня - он провел в СИЗО год и два месяца. Теперь хочет отменить решение о высылке из страны и вернуться к учебе в Кыргызско-Российском Славянском университете, где пишет диссертацию. В будущем он планирует заняться преподаванием, а также выпустить книгу о своем опыте заключения и о переменах в Кыргызстане.



По его словам, камеры киргизском СИЗО были переполнены, долгое время ему не давали книг и письменных принадлежностей, но потом консульство передало ему книги и подписку на журнал "Международная жизнь". Во время пребывания его пытали - спецы требовали сознаться. Говорит, преподаватели университета были шокированы задержанием и поддерживали его вместе с семьей.



Васильев подтвердил Mash, что живет и работает в Киргизии с 2020-го. В 2018 году он участвовал в выборах Мадагаскаре и сотрудничал с компаниями, связанными с Евгением Пригожиным, говорит, для многих спецов в Африке это было обычным делом. Но его близким партнером не был.



