Синьхуа: На Форуме "Летний Давос" опубликовали "Топ-10 нарождающихся технологий 2026 года"

04:31 24.06.2026

На Форуме "Летний Давос" опубликовали "Топ-10 нарождающихся технологий 2026 года"



Далянь, 23 июня /Синьхуа/ -- "Летний Давос" 2026 года, также известный как 17-е ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума /ВЭФ/, пройдет с 23 по 25 июня в городе Далянь /пров. Ляонин, Северо-Восточный Китай/. Более 1 700 гостей из более чем 90 стран и регионов соберутся здесь для проведения дискуссий. Главной темой нынешнего форума являются "Масштабные инновации". В настоящее время подготовительные работы к форуму практически завершены.



Согласно опубликованному во вторник отчету, после многих лет развития искусственного интеллекта /ИИ/, основанного на программном обеспечении, технологии, обладающие революционным потенциалом, выходят за рамки экранов и внедряются в физические системы, которые лежат в основе таких современных экономических отраслей, как энергетика, медицина, продукты питания и материалы.



Отчет под названием "Топ-10 нарождающихся технологий 2026 года" был представлен во время "Летнего Давоса" 2026 года, также известного как 17-ое ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума /ВЭФ/, в городе Далянь на северо-востоке Китая.



В отчете, опубликованном совместно Всемирным экономическим форумом и исследовательским издательством Frontiers, обозначены ключевые технологии, которые вполне могут в ближайшие пять лет изменить ландшафт индустрии, воздействовать на вектор политики и преобразовать облик общества.



Эти технологии варьируются от экологически чистых источников энергии нового поколения, передовых материалов и биотехнологий до ИИ и квантовых технологий.



В первую десятку нарождающихся технологий входят:



- Электроэнергетика "Все - в сеть". Это технология, позволяющая электромобилям и зданиям накапливать электроэнергию и подавать ее обратно в общую сеть по необходимости.



- Прямое извлечение лития, заменяющее пруды с медленным испарением на инженерные системы, которые извлекают литий аккумуляторного качества из солончаков за считанные часы.



- Материалы с пассивным радиационным охлаждением, обеспечивающие охлаждение зданий без затрат электроэнергии.



- Деструкция PFAS - превращение "вечных химикатов" в безвредные натуральные вещества для получения чистой питьевой воды.



- Прецизионная ферментация - производственный процесс, при котором генетически модифицированные микроорганизмы используются для производства пищевых ингредиентов и лекарств.



- Экзосомы как средство доставки лекарств. Это технология, позволяющая использовать естественные клеточные пакеты человеческого организма для адресной доставки целевых лекарств именно к больным клеткам.



- Персонализированные мРНК-вакцины против рака, обучающие иммунную систему пациента находить и уничтожать раковые клетки.



- Квантовые симуляции в поиске лекарств.



- Модели мира, предсказывающие реальные сценарии.



- Криптография на решетках, предназначенная для защиты конфиденциальных цифровых данных от взлома будущими квантовыми компьютерами.