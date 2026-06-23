Кыргызстан предложил Казахстану совершить обмен землями, чтобы построить дорогу Бишкек - Иссык-Куль

17:36 24.06.2026

Чтобы построить платную дорогу: Кыргызстан предлагает Казахстану совершить обмен землями

23 июня 2026



Кыргызстан предлагает Казахстану произвести равноценный обмен земельными участками, чтобы Кыргызстан смог полностью на своей территории построить платную дорогу к озеру Иссык-Куль. Об этом, как отмечает ТАСС, на своей странице в социальной сети сообщил пресс-секретарь главы Кыргызской Республики Аскат Алагозов. Сейчас путь из Бишкека к озеру в районе населенного пункта Токмок действительно частично проходит по территории Казахстана. Проложить его чуть ниже довольно сложно из-за горного рельефа, который, во-первых, требует возводить дорогостоящие тоннели, а во-вторых, делает небезопасным использование трассы в зимнее время.



"Братской казахстанской стороне было внесено предложение об обмене равноценными земельными участками в отношении 800-метрового участка дороги в районе города Токмок (Чуйская область Кыргызстана)", - написал Аскат Алагозов.



Он пояснил, что такой обмен позволил бы Кыргызстану построить платную трассу из Бишкека в сторону курортного озера Иссык-Куль протяженностью около 150 км без заезда на территорию другой страны.



На данный момент путь из Бишкека на озеро Иссык-Куль действительно частично проходит по территории Казахстана - около 1 км в районе населенного пункта Токмок. По договоренности между двумя государствами, на этом участке нет пограничных КПП, однако по обеим сторонам дорога оборудована заборами с колючей проволокой, что препятствует ее расширению и переводу в платный режим.



Проложить трассу чуть ниже, по территории Кыргызстана, довольно сложно из-за условий горной местности. В таком случае она бы оказалась довольно дорогой из-за необходимости прокладки сети тоннелей и экстакад. Кроме того, движение по ней было бы небезопасным в зимнее время.



Протяженность совместной границы Казахстана и Кыргызстана составляет около 1,2 тыс. км. Договор о ее делимитации был подписан в 2003-м году, а ратифицировали его только через пять лет. Полностью все связанные с этим процессом юридические процедуры республики смогли официально урегулировать лишь в 2017-м году.



