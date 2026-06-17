В КНДР спущен на воду новый эсминец "Чвэ Хен". Поздравительная речь товарища Ким Чен Ына

22:55 24.06.2026 Поздравительная речь товарища Ким Чен Ына на церемонии поступления на вооружение эсминца "Чвэ Хен"



Пхеньян, 24 июня. /ЦТАК/-- Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выступил с поздравительной речью на церемонии поступления на вооружение эсминца "Чвэ Хен".



Ниже следует полный текст речи.







Рабочие Нампхоской судоверфи, научно-технические и руководящие работники в отраслях судостроительной и оборонной промышленности!



Командиры и моряки эсминца "Чвэ Хен", которые будут оставлять следы славного первого рейса в летописи наших ВМС!



Командиры, все офицеры и солдаты ВМС Корейской Народной Армии!



Товарищи!



Сегодня просто трогательный день, значение которого трудно все выражать и сотнями, тысячами словами.



Этот эсминец представляет собой мощную систему морских сражений, что поразительно признаем и мы сами. Начинается новая история стража, когда именно он, наконец, поступит на вооружение ВМС и защитит священный суверенитет на морях и воздушное пространство КНДР.



В этот миг, которого с нетерпением ждали представители всех поколений наших боевых моряков, желавших иметь мощнейшие боевые корабли, и люди, желающие, чтобы надежно защищалось все красивое и дорогое на этой земле, я бы хотел еще раз передавать самую теплую благодарность рабочим Нампхоской судоверфи, техническим кадрам и работникам в отраслях судостроительной и оборонной промышленности за то, что они, движимые горячим чувством патриотизма, самоотверженно трудились без сна и отдыха.



Отнюдь не легко срисовывать с бумажного листа на морской воде имидж будущих наших ВМС, чего люди желают с сильным стремлением и упованиями. А сейчас мы быстрыми темпами делаем это.



Мы успели построить эсминец впервые в истории наших ВМС, в истории строительства вооруженных сил и испытать его, в ходе всего этого получили довольный результат – наш боевой корабль обладает самой безупречной интеграционной оперативно-боевой способностью.



Мы вправе гордиться тем, что эсминец "Чвэ Хен" является надежным кораблем, способным верно выполнять оперативные задания в любых акваториях.



С первого шага мы планировали и начинали собственными силами построить крупный корабль совсем новой модели и на его борту установить отечественные системы вооружения, поэтому смогли применять к нему самобытные технологии и мощь и ускорить темп так, что трудно верить.



Могу уверенно заявлять, что теперь больше не существует неодолимого технического барьера в строительстве и поступлении эсминцев и крейсеров разных серий с принятием принципов и самобытных концепций о строительстве ВМС нашего образца.



Кроме этого, создан прочный фундамент для всего нашего кораблестроения – независимый во всем и соответственный реальным положениям, а также полностью усвоена и методика, позволяющая обеспечить в военном и экономическом аспекте максимальную эффективность в движениях корабля.



Сейчас мы переходим на этап, на котором без любых ограничений можно создать различные надводные и подводные боевые системы и разместить в побережьях и акваториях дальнего плавания.



Именно все научно-технические работники, рабочие и руководящие работники в отрасли оборонной промышленности, включая отрасль нашей судостроительной промышленности, своим разумом, своей технологией и сплоченными силами достигли успехов, превращая так громадные планы в реалию, превышающую изначальное ожидание.



Товарищи!



В наше время, когда изменяется все, самую быструю и ясную перемену сейчас мы видим своими глазами в ВМС.



Всего лишь за 3 года после того, как было заявлено об обязательном достижении обновления ВМС, наши ВМС положили конец вялости, продолжавшейся более 70 лет.



Еще раз оглядываясь назад первое время старта, не будет преувеличением и сказать, что дело модернизации ВМС действительно началось с нуля.



С точки зрения вооруженности ВМС были самыми слабыми из видов наших вооруженных сил.



Можно сказать, что доныне наши моря охранены только решительным духом защиты и беспримерной храбростью у моряков.



Но теперь очевидно изменилось.



Боеспособность наших ВМС будет невообразимой и поразительной.



Сегодняшняя церемония принятия корабля на вооружение является одним из событий, позволяющим реально измерить скорость изменения наших ВМС.



Как мне радостно оснастить современным кораблем наши доблестные ВМС, которые беспримерным боевым духом держали в страхе шайку пиратов, беспрестанно совершавших провокации, хвастаясь превосходством в кораблях, превосходством на морях.



Сегодня, 23 июня 2026 года вошло первой страницей в новую историю ВМС, которые способны непобедимым кораблем защитить священный суверенитет на морях.



Естественно, что мы переживаем серьезно. Это сейчас нас беспокоит, что у нас не имеется база, где можно пришвартовать так крупный боевой корабль.



Итак, получилось счастливое беспокойство.



До этого, можно сказать, не нуждалось в такой базе.



А теперь создание современной военно-морской базы встает как актуальное и необходимое дело.



Это отнюдь не из-за расширения территории и моря.



И не из-за низкой глубины в прибрежной полосе моря.



Возникала эта же необходимость потому, что наша мысль стала высокой.



Это же перемена.



Такие реалистические требования сами собой и есть точное подтверждение насчет изменения высоты нашего идеала.



Именно вчера на II Пленуме ЦК партии девятого созыва был обсужден вопрос о создании новых баз для наших морских флотов и принято решение.



Перемены наших ВМС происходят не просто только в построении крупного корабля и модернизации вооружения.



Самое важное изменение, самое значимое развитие – в том, что стали изменяться статус и задания наших ВМС, радиус их действия и результат по нему.



Время, когда наши ВМС существовали как вооруженные силы для береговой обороны, теперь стало явным прошлым.



ВМС гордо растут как один из видов вооруженных сил, обладающим стратегическими средствами, их ядерное вооружение точно идет по графику своего развития.



Это становится очень важным стратегическим процессом. Он еще более уточняет мощные и надежные силы сдерживания ядерной войны для того, чтобы осуществить многогранное и эффективное применение наших государственных ядерных вооруженных сил и твердо взять при себе инициативу в морской обороне и военной деятельности для сдерживания войны.



ВМС КНА далась способная быстро направить свои боевые корабли на любые акватории назначения, а также им поручаются задача по патрулированию акваторий, где размещены военные средства и базы противного государства, задача по превентивному вытеснению.



Теперь все агрессивные попытки, угрожающие безопасности нашего государства на море и в воде, будут оставаться результатами, приумножающими боевые подвиги наших флотов.



Товарищи!



Волна, поднимаемая эсминцем "Чвэ Хен", превратится в первый бурный поток, который положит конец истории, запятнанной постоянными порочными действиями, а наши враги точно поймут технические характеристики и мощь нашего корабля, подавленные боязнью и тревогой, что выдержать им трудно.



Мы будем вскоре после эсминца "Чвэ Хен" опустить в военные операции и эсминец "Кан Гон", затем будем спускать подряд на воду корабли стратегического назначения водоизмещением в 10 тысяч тонн.



Серийное появление наших боевых кораблей и следы их рейсов приведут к надежной защите государственного суверенитета на море, к изменению военного баланса в регионе.



Только тогда, когда мы непременно сделаем так, смогут более стойко защититься безопасность нашего государства, сегодня и будущее нашей страны.



Встретив новый этап своего развития, наши Военно-морские силы на новом старте возложили на себя новую эпохальную миссию.



В качестве заинтересованного государства, способного разместить свои самые серьезные стратегические средства в самой важной акватории, мы будем показывать принципиальную и ответственную волю защитить суверенитет Республики, обстановку безопасности в Северо-Восточной Азии и мир на нашей планете, а также будем делать более новый и большой вклад.



Товарищи!



Я считаю, что темп изменения и развития ВМС представляет скорость роста государственной мощи, а статус на море определяет могущество государства.



Мы должны обязательно обладать такими превосходными боевыми кораблями, как эсминец "Чвэ Хен" – символически не несколько, а настолько, насколько нам нужно.



Смело бросая вызов, мы дошли до сегодня. Как это, и в дальнейшем следует устремиться к выполнению этих исторических и судьбоносных задач так, чтобы как можно скорее поднять оперативную способность ВМС на стратегический уровень.



В период новой пятилетки необходимо каждый год построить по 2 надводным кораблям выше класса "Чвэ Хен", в том числе крейсеры водоизмещением в 10 тысяч тонн, а также точно выполнять все планы для наращивания боевой способности ВМС, включая построение эскортных кораблей и корабля специального назначения, разработку и производство системы подводного вооружения.



И ускоренный рост нашей кораблестроительной промышленности вдохновляет нас. А более того меня радует, что происходят изменения в сознании людей, которые радостно смотрят на него и испытывают гордость за свою силу.



Наш способный исследовательский коллектив, который, впереди проходя по непроторенному пути коренной перемены в построении военных судов, стал более сильным и, превращая невозможность в чудо, стал более мудрым, и отечественная кораблестроительная промышленность каждый год будут обновлять символ наших Военно-морских сил.



С учетом реалистических требований и развития военной стороны будем продолжать улучшать структуру системы вооружения военных судов, которые будут построены в дальнейшем.



Как выше заявил, следует придавать мощный импульс созданию крупной по масштабе, многофункциональной военно-морской базы, а также ускорять и работу по строительству модернизированного портового города, что будет служить центром командования морскими операциями и военно-морской культуры.



Товарищи!



Мы стоим у руля судьбы, по которой можно подняться вверх как сильнейшие и существовать вечно как победители.



Мы непременно будем делать скачок как лидер в сфере обороны со способностью наглядно демонстрировать свою государственную мощь в океанах, отдаленных на тысячи километров.



Нельзя останавливаться ни на миг на уже начатом пути, а следует делать шаг еще шире и еще увереннее.



Товарищи командиры и моряки эсминца "Чвэ Хен"!



Родина-мать дала вам копье со щитом, в которых сжаты сила и дух Кореи.



За благополучие и славу Корейской Народно-Демократической Республики, за достоинство и честь Военно-морских сил Корейской Народной Армии уверенно, демонстративно, а также смелее продвигаемся вперед по новому курсу защиты Отечества, что открыло новое время.



Товарищи!



Прошу вас все вместе еще раз горячими аплодисментами приветствовать этот решительный миг истории наших ВМС. Источник - ЦТАК

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