ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за 24 июня

00:05 25.06.2026 ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за 24 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 июня в разрезе СВО. Русские войска пробивают оборону ВСУ к северо-востоку от Харькова на самых уязвимых участках. Редакция Readovka рассмотрела наступивший период охлаждения отношений между Киевом и Варшавой как предлог для того, чтобы последняя выдворяла украинцев на родину для их последующей мобилизации.







"Протечь" за линию



Подразделения ГрВ "Север" ВС РФ в Волчанском районе Харьковской области, преодолевая упорное сопротивление ВСУ, сумели добиться результатов на ряде важных участков. На восточном берегу Северского Донца "северяне" начали штурм села Лосевка. Это означает, что русские войска в случае успеха смогут обойти основную полосу укреплений противника, растянувшуюся от восточного берега Северского Донца до села Белый Колодезь, которое играет важную роль в системе обеспечения всех украинских войск на северо-востоке Харьковской области. За Лосевкой фортификационная система ВСУ более разреженная, что предоставляет ГрВ "Север" более существенные возможности для маневра. Ввиду этого бои за клочок земли у речушки Польная будут носить особо ожесточенный характер. Если ВСУ допустят проникновение сил 44-го АК ВС РФ за линию обороны, то им несдобровать. Ведь тогда начнется обратный отсчет для самой логистической базы в виде села Белый Колодезь.



Неприятель располагает определенными силами, чтобы попытаться остановить "северян". В его распоряжении находятся подразделения 2 мотопехотных бригад – 57-й и 58-й. Но боеспособность этих частей, зависящая от степени укомплектованности их боевых подразделений, находится под вопросом. Кроме того, ранее непосредственно в окрестностях Белого Колодезя в качестве резерва на черный день стоял 225-й ОШП ВСУ. Сейчас полк действует севернее Сум. Таким образом, сектор лишился "пожарной команды", и всем украинским силам придется полагаться только на свои скромные возможности.



Западнее "северяне" также приступили к активным действиям. Передовые подразделения 44-го АК ВС РФ из района сел Старицы и Бугроватки вошли в большой лесной массив Заломный. Перед нашими штурмовиками стоит задача овладеть всей площадью леса и занять населенные пункты Избицкое и Рубежное. Последнее село, как и Лосевка, является ключом к обходу системы долговременных укреплений ВСУ уже к западу от Северского Донца, простирающихся до Липцовской сельской агломерации включительно. Именно она стала для противника ключевым укрепрайоном, прикрывающим северные подступы к Харькову. Район населенных пунктов Избицкое и Рубежное – это зона ответственности 127-й ОТМБр ВСУ, раньше бывшей бригадой ТрО. Бои за лесной массив не обещают быть легкими. Несмотря на то, что нет никаких данных об организации здесь противником развитой сети полевых укреплений, этот лес расположен на крупном холме, побороться за который ВСУ могут попытаться. Ранее там была "лежка" украинских подразделений СБС – Сил беспилотных систем. Овладев лесным массивом, наши "птичники" будут использовать его уже в своих целях. Кроме того, неприятель также будет упорствовать в сохранении контроля над селом Рубежное, ведь за ним также нет насыщенной фортификационной системы. Так что завязавшаяся битва по обеим берегам Северского Донца обещает быть крайне ожесточенной: ВСУ жизненно необходимо не допустить прорыва ВС РФ за основную линию укреплений к северо-востоку от Харькова.



Полк "Подвал"



Украинские журналисты из издания "Бабель" провели расследование серии странных смертей новобранцев в 425-м ОШП "Скала" ВСУ. Зимой 2025-2026 годов и в начале весны текущего года при странных обстоятельствах на полигонах и тыловых пунктах временного размещения умерли 26 украинских солдат. Стартом для расследования стали свидетельства рядового Семенова, который самовольно оставил часть и направился в гражданскую больницу с побоями.



В качестве официальных причин смерти 26 солдат в зимний период названы пневмония, сердечно-сосудистые заболевания и прочее. Журналисты издания "Бабель" связывались с родственниками умерших, и те рассказали, что незадолго до получения извещения о смерти мобилизованные звонили домой и рассказывали об избиениях.



О 425-м штурмовом полке ВСУ известно, что это одна из самых неблагополучных частей в войсках противника. Там практикуются избиения и прочие жестокие наказания за любое проявление непослушания командирам. Этот полк также постоянно участвует в боях в качестве "тарана" нашей передовой, что объясняет запредельный уровень потерь в нем. На Украине же 425-й ОШП выступает в качестве своеобразной "легенды" со знаком минус. Считается, что нет варианта хуже, чем попасть в этот полк. Знание того, что он из себя представляет, приводит к тому, что украинские мобилизованные отказываются от исполнения приказов и при удобном случае пытаются дезертировать из него. Однако не всем везет, и некоторых ВСП, местная военная полиция, возвращает в расположение "Скалы", где происходит страшное: пытки и публичные издевательства, а в прифронтовой зоне – бессудные расстрелы. Данный подход к "воспитанию" личного состава, практикуемый командиром полка, подполковником Гаркавым, и его комбатами, можно объяснить единственным образом. Если не запугать солдат до седых волос, никто в здравом уме не будет исполнять самоубийственные приказы командиров. Стоит призадуматься, какие же изуверы командуют людьми в 425-м ОШП, если его личный состав продолжает выполнять самоубийственные задачи, раз страх перед "своими", по всей видимости, превышает страх гарантированно погибнуть или получить ранение в ходе выполнения приказа. Но на то и расчет комсостава этой части: "Страх – наша мотивация".



Касательно официальных эпикризов о причинах смерти 26 солдат зимой стоит сказать следующее. Такие понятия, как "яма" или "подвал", в ВСУ – уже традиционные типы наказания за неподчинение. Но в 425-м ОШП они доведены до своеобразного "совершенства". Избитого солдата бросают в холод и голод, где он попросту умирает от переохлаждения или осложнений от полученных при избиении травм. Потом местные военные врачи выписывают родственникам погибшего сухое заключение. Отдельно стоит остановиться на том, что позиция командования 425-го ОШП следующая – все, заявляющие о том, что в полку происходят те или иные ужасы, являются теми, кто самовольно оставил часть. Возникает естественный вопрос: солдат, находящийся в прямой досягаемости своих "отцов-командиров", возьмет и все как на духу расскажет журналистам или проверяющим, гарантировав этим себе яму или подвал? Конечно, нет.



В любой нормальной армии командование части, которая не вылезает из скандалов и славится высочайшим уровнем потерь, даже с учетом ее специализации как штурмовой, подлежит отстранению и отправке под трибунал. Но это не про ВСУ: такие командные кадры – это ни много ни мало "становой хребет" системы удержания солдатской массы в подчинении.



Информационно-психологическая операция высшего ранга



Депутат польского Сейма Януш Ковальский призвал выдворить всех граждан Украины из республики.



"Пора запустить программу возвращения украинцев из Польши на Украину. Все должны туда вернуться", – написал он в соцсети X на фоне обострения отношений Варшавы и Киева из-за вопросов героизации активистов УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).



Вся эта история выглядит как последовательная политика Украины, чей государственный "лор" крутится вокруг бандеровщины и прочего непотребства, за которыми тянется кровавый шлейф массовых убийств гражданского населения. Это было бы на все 100 процентов так, если бы не время и обстоятельства, приведшие Киев к таким "церемониям", как перезахоронение одного из лидеров ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Андрея Мельника. Организация осенью 1942 года создала свое военное подпольное крыло – УПА.



Это сделано специально для того, чтобы сыграть на крайне больном для поляков вопросе – "Волынской резне", устроенной боевиками УПА. Естественно, поляки, с уважением относящиеся к своей национальной памяти, просто не имеют морального права, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, спустить на тормозах "парад кощунств", устроенный Банковой. Естественная реакция на все это – просто высылка всех обладателей украинского паспорта, среди которых очень много мужчин призывного возраста. На территории Польши, по словам главы МИД незалежной Сибиги, находятся порядка 300 тыс потенциальных солдат. Этот человеческий ресурс крайне необходим Зеленскому, иначе фронт может рухнуть: фортификации без людей – это просто деньги на ветер без какой-либо военной ценности. Таким образом, история с перезахоронением Мельника, взаимное возвращение государственных наград между украинскими и польскими политиками скорее выглядят как "предварительные ритуалы" перед этой самой высылкой. В связке Варшава – Киев это выгодно всем. Польша избавляется от сотен тысяч ртов, сидящих на пособиях, Украина получает солидный мобилизационный потенциал. Кроме того, заявление польской прессы о том, что Варшаве надо готовиться к войне с Киевом, выглядит крайне странно, но есть одно важное "но". В условиях сильной политической конфронтации, сопровождаемой дипломатическими демаршами в виде возвращения высших госнаград, обосновать отход от политики приема и содержания беженцев из конкретной страны куда проще, чем в иных условиях.



Стоит добавить, что если "игра" удастся, то Банковая может пойти далее по пути инициирования международных скандалов, чтобы спровоцировать страны с самым крупным числом украинских беженцев на их выдворение в незалежную. Вторым после Польши "новым домом" для украинцев стала Германия. Тут еще проще: Киев может устроить какой-нибудь "концерт" с захоронением очередного военного преступника, чтобы "растормошить" уже Берлин на высылку обладателей украинского паспорта. Сдобрить это спецслужбы незалежной могут акцией по аналогии с событиями 2024 года в Польше, когда были осквернены памятники жертвам Волынской резни. Организовать имитацию действий вандалов не представляет особой сложности, если речь идет об информационно-психологических операциях транснационального масштаба.



Вчера, 23 июня, главным событием дня стало прояснение порядка отступления Краснолиманской группировки ВСУ за Северский Донец. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782335100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов обсудил с Премьером Госсовета КНР Ли Цяном вопросы экономического сотрудничества и выступил на сессии инициативы "Один пояс, один путь"

- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

- Путь самурая и государственное управление

- Состоялся внеочередной Съезд партии "Ауыл"

- В ходе визита Президента Казахстана в Бельгию подписан пакет соглашений в транспортной сфере

- Провокации и разжигание розни в социальных сетях абсолютно недопустимы – Генеральная прокуратура

- Рабочий график главы государства

- Пакет важнейших законов и международных соглашений рассмотрит Сенат

- Спикер Мажилиса выступил на Международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Бресте

