Андижан официально объявлен культурной столицей тюркского мира 2026 года

01:21 25.06.2026

24 июня 2026



Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил приветственное обращение к участникам мероприятий, посвященных объявлению Андижана "Культурной столицей тюркского мира" в 2026 году.



Глава государства поздравил соотечественников, руководителей международных организаций, послов зарубежных стран, а также деятелей культуры, литературы и искусства, выразив благодарность Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и государствам-членам Организации за присвоение городу этого высокого статуса. Президент подчеркнул, что данное решение является международным признанием богатого наследия Узбекистана и его вклада в развитие тюркской культуры.



