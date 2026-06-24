|Андижан официально объявлен культурной столицей тюркского мира 2026 года
01:21 25.06.2026
24 июня 2026
Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил приветственное обращение к участникам мероприятий, посвященных объявлению Андижана "Культурной столицей тюркского мира" в 2026 году.
Глава государства поздравил соотечественников, руководителей международных организаций, послов зарубежных стран, а также деятелей культуры, литературы и искусства, выразив благодарность Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и государствам-членам Организации за присвоение городу этого высокого статуса. Президент подчеркнул, что данное решение является международным признанием богатого наследия Узбекистана и его вклада в развитие тюркской культуры.
В своем обращении Шавкат Мирзиеев отметил историческую роль Андижана как восточных ворот страны и центра ремесленничества, литературы и искусства. На этой земле были взращены великие государственные деятели, ученые и поэты, среди которых особое место занимают Бабур Мирзо и Абдулхамид Чулпон. Прославившие регион танец "Андижанская полька" и искусство острословия "аския" стали общим культурным достоянием. Узбекистан активно развивает сотрудничество с ТЮРКСОЙ, результатом чего стало издание 100-томника "Жемчужины тюркской литературы" и открытие в апреле текущего года офиса ТЮРКСОЙ в Центре исламской цивилизации в Узбекистане.
Глава государства также акцентировал внимание на успешном участии узбекистанских артистов в фестивалях организации, напомнив о завоевании детскими ансамблями Гран-при на международном фестивале в феврале нынешнего года. Шавкат Мирзиеев выразил уверенность, что запланированные на весь год фестивали, научные конференции и творческие встречи укрепят дружественные узы между братскими народами и откроют новые возможности для молодого поколения.