 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.06.2026
15:05  Как Таджикистан за год перекрыл "дыры" на границе с Афганистаном
14:55  Будь по-вашему: Путин объяснил все про окончание СВО, - Кирилл Стрельников
13:24  Перекроет ли Иран Ормузский пролив снова, - Данияр Ашимбаев
01:21  Андижан официально объявлен культурной столицей тюркского мира 2026 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за 24 июня
Среда, 24.06.2026
22:55  В КНДР спущен на воду новый эсминец "Чвэ Хен". Поздравительная речь товарища Ким Чен Ына
17:36  Кыргызстан предложил Казахстану совершить обмен землями, чтобы построить дорогу Бишкек - Иссык-Куль
04:31  Синьхуа: На Форуме "Летний Давос" опубликовали "Топ-10 нарождающихся технологий 2026 года"
03:23  Российский журналист Виктор Васильев, осужденный в Киргизии, вышел на свободу
02:49  От дружбы - к архитектуре будущего: о чем Россия и Китай говорят с Евразией
01:05  Суд по делу "Письма 75" закрыли от прессы, бывшего замминистра внутренних дел удалили за протест
00:05  Русская армия продолжает сжимать оборону ВСУ у Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 23 июня
Вторник, 23.06.2026
23:57  О чем договорился Токаев в Брюсселе
23:53  Как в Таджикистане сохраняют и развивают применение русского языка, - Кирилл Озимко
16:10  10 самых важных дат истории Серхетабада (Кушка), - П.В.Густерин
04:04  НГ: Казахстан нацелился на афганские аквамарин и хром
02:09  Узбекский фильм "Вата" получил награду за лучший сценарий на кинофестивале в Сочи
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 22 июня
Понедельник, 22.06.2026
23:18  Таджикистан. Шарифхон Сафарзода назначен временно исполняющим обязанности главы ГБАО
23:11  Уларбек Исмаилов назначен мэром города Манас Джалал-Абадской области Кыргызстана
21:51  НП: Конфетный король Сарыарки. Как пряники и школы Баймухамета Кощегулова создавали Акмолинск
21:43  Курбан Дурды – первый туркмен герой войны, удостоенный звания Героя Советского Союза
19:28  Японский план блицкрига против СССР "Кантокуэн". День Х – 29 августа 1941 года, - Анатолий Кошкин
17:00  День памяти и скорби - 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз
11:32  НГ: Грузия открывает для себя Центральную Азию
01:40  Голоса степи на пожелтевших страницах - Первые два тома сборника, посвященного "Тургайской газете", вышли в свет в Костанае
00:05  Отступление ВСУ из Красного Лимана знаменует начало битвы за Славянско-Краматорскую агломерацию – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 21.06.2026
22:22  В Туркменистане назначен новый Муфтий. Нюансы официальной хроники: кто и как провел кадровые перестановки
21:10  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол по водно-энергетическому сотрудничеству
17:48  Поезд Душанбе - Москва: возобновлено сообщение после шестилетнего перерыва
16:42  Особое поручение: Саида Мирзиеева привезла Токаеву весточку от отца и увозит ответное послание в Ташкент
05:39  Использование ИИ школьниками – это 20% экономии времени на домашки и 20% потерь знаний. Печальный итог эксперимента в Китае
03:12  Файлы Фаучи: Как в США превентивно помиловали "величайшего массового убийцу"
01:32  Водный вопрос в Центральной Азии стал инструментом большой политики, - Владимир Джабаров
00:16  Кадровые перестановки в Кыргызстане 18-19 июня 2026 года
Суббота, 20.06.2026
22:32  Ни себе, ни людям: почему ЕС подавится постсоветским пространством (на примере Украины)
14:47  Пять фактов, что Трамп попал в иранскую ловушку, - Сабих Джабара
13:43  Академии наук Казахстана и Кыргызстана создали консорциум по изучению степной цивилизации
01:40  Кыргызстан. Три представителя искусства стали лауреатами премии имени Токтогула
01:04  Японским детям опять прививают шовинизм и ненависть к соседям? - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ занимают ключевые высоты к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 19 июня
Пятница, 19.06.2026
22:59  НГ: Казахстан расширяет путь на юг через Иран
19:48  Президент Кыргызстана провел встречу с главой Албании на полях Иссык-Кульского форума
15:21  Шавкат Мирзиеев: Совет иностранных инвесторов стал мощной платформой для практических реформ в Узбекистане
14:01  Резолюция Генассамблеи ООН о нейтралитете, инициированная Туркменистаном, опубликована на всех шести официальных языках
13:24  Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Центральной Азии в добыче и переработке РЗМ
12:08  Феномен "советской колонизации": зачем учебники в ЦА делают из России врага? - Алан Пухаев
11:31  Скончался народный артист Кыргызстана Улукмырза Полотов
04:04  Конец мужского футбола? Почему женщины-судьи на ЧМ-2026 - это абсурдный эксперимент ФИФА
02:39  Монголия и Китай: укрепление доверия для сохранения правильного направления двусторонних связей
00:05  ВС РФ берут Красный Лиман под контроль - итоговая сводка Readovka за 18 июня
Четверг, 18.06.2026
19:03  В Китае за коррупцию приговорили к смерти экс-топ-менеджера госкомпании CNOOC, которая работает в Казахстане
18:42  От Ирана до Кыргызстана. На вопросы Джанибека Сулеева отвечает Ермек Ниязов
18:31  Центральная Азия растеряла газ: экспорт Баку ниже, чем Казахстан закачивает обратно
14:18  "Это не наши деньги. Это их замороженные активы". Трамп героически решает проблему, которую сам же и создал
14:08  Dknews: Кто и кому должен: как выглядит долговая карта Центральной Азии
13:23  Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Председателя ГБАО Алишера Мирзонабота
13:05  10 самых важных дат истории Ферганы, - П.В.Густерин
12:55  В Китае стал популярным "Labubu из Синьцзяна" - барашек в традиционном костюме
12:45  Французская Orano начинает строительство уранового рудника в Монголии
12:10  Президент Узбекистана в выступлении на Ташкентском форуме обозначил приоритеты инвестиционного развития страны
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Будь по-вашему: Путин объяснил все про окончание СВО, - Кирилл Стрельников
14:55 25.06.2026

Будь по-вашему: Путин объяснил все про окончание СВО

Кирилл Стрельников
25.06.2026

В высоких европейских и киевских кабинетах наконец перестали нервно жевать галстуки и облегченно выдохнули: масштабная и очень хитрая военно-психологическая операция Украины под руководством западных кураторов против России, судя по всему, принесла свои плоды.

Удары по российским НПЗ, попытки транспортной блокады Крыма, сорванный отпуск сотен тысяч россиян, "топливная лихорадка", "народный гнев", жесткий ультиматум G7, вроде как разворот Трампа над Анкориджем и все такое прочее просто не могли не надавить на психику Владимира Путина. Он же не железный, в самом деле.

Так и случилось: Путин таки среагировал и заявил о готовности возвращения к мирным переговорам, что в случае их успеха автоматически прекратит СВО за ее ненадобностью.

И тут как прорвало: чуть ли не в каждой западной газетенке зажелтели заголовки типа "Путин сигнализирует об открытости к переговорам!", "Россия согласна на мир", "Кремль идет на переговоры под растущим давлением союзников" и прочая милота, красота и перемога.

Мы понимаем, что русский язык сложен. Всякие падежи, непереводимые идиомы и наглухо выключающее у иностранцев рубильник выражение "да нет".

Однако вполне возможно дочитать заявление Путина до самого конца, потому что в русских сказках и былинах как раз в конце и начинается самое интересное - ровно после того, как мед и пиво не попали в рот.

А сказал Путин на пике западных эмоций вот что: "Россия готова к мирным переговорам с Украиной с учетом договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года, модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, а также текущих реалий на земле".

Так давайте же для себя и наших партнеров на Западе немножко расшифруем, на какой такой "договорнячок" теперь согласна донельзя напуганная и загнанная в угол Россия и что там про Стамбул, модальности и реальности.

Начнем со Стамбула.

В апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле (с которых в итоге по указке спонсоров слилась Украина) финальные положения потенциального мирного соглашения включали следующие моменты:
- постоянный нейтралитет, внеблоковый и безъядерный статус Украины; невступление в любые военные союзы (включая НАТО); отсутствие иностранных военных объектов и самих военных на территории страны;
- четкое и жесткое ограничение численности и вооружений армии Украины;
- восстановление официального статуса русского языка, защита прав национальных меньшинств;
- запрет пропаганды нацизма.

Теперь об анкориджских модальностях.

Сюрприз: там тоже нейтральный и внеблоковый статус Украины (по конституции); гарантии невступления в НАТО и другие военные союзы; то же самое про иностранные военные базы и контингенты; демилитаризация (военные ограничения); защита прав русскоязычного населения и официальный статус русского языка. Добавилось ограничение военной помощи Запада.

Также добавился (вспомним "не нравится, значит, следующее предложение будет хуже") вывод ВСУ с удерживаемых территорий, полный контроль России над всем Донбассом, а Крым и все остальные новые территории официально фиксируются как российские, и их статус впредь не оспаривается. Плюс снятие с России санкций и всякие гарантии. Отдельно, специально и для самых талантливых было подчеркнуто, что "без решения территориального вопроса по этой формуле долгосрочного мира быть не может".

Ну и, конечно, небольшой технический момент: реалии на земле.

С этим чуток сложнее, потому что реалии эти чрезвычайно непослушны и никак не хотят останавливаться, ну что с ними поделать, такие проказники!

Путин, погрозив для порядка реалиям пальчиком, пояснил непонимающим слушателям: "удары ВСУ по России не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где ВС России освобождают один населенный пункт за другим".

Это же подтвердили в Кремле, где сообщили, что "российские военные продвигаются по всему фронту и скоро ситуация для Киева на фронте станет необратимой", то есть за реалиями просто не угнаться, уж простите нас.

Вот совсем отбились от рук российские подразделения в районе Славянско-Краматорской агломерации, которая является последней надеждой оливкового нюхача и после которой до Днепра нет ни-че-го. А пока наши войска бодро берут район в клещи с нескольких направлений, и из того же Краматорска уже началась массовая эвакуация, которую правильнее назвать бегством. Вы же в неприступной фортеце, куда вы?

Как вчера написал итальянский ресурс L’AntiDiplomatico, "битва за Донбасс вступает в решающую фазу", а освобождение Славянска и Краматорска "может открыть одну из самых решающих глав всего конфликта - с последствиями, влияющими на весь военный баланс на востоке Украины".

Путин же недавно так и сказал, господа, если вы слушали: "Обстановка на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению". Вы думали, российский президент шутит?

Путин шутить умеет и любит, но шутки закончились. Будет вам и Стамбул, и Анкоридж, и весь учебник географии с анатомией. А пока вы радуетесь, что у нас испорчен курортный сезон, "Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы", временные трудности - "абсолютно решаемая задача".

Путин готов остановить СВО, и он это обязательно сделает - предварительно ткнув кому надо в физиономию обновленную политическую карту.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782388500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Презентация книги о реформах Главы государства состоялась в Астане
- Подведены итоги работы Общественной палаты при Мажилисе
- Олжас Бектенов принял участие в работе Всемирного экономического форума "Летний Давос" и провел ряд двусторонних встреч
- Перекроет ли Иран Ормузский пролив снова - мнение казахстанского эксперта
- Нурлыбек Налибаев проверил ход реализации ряда инфраструктурных и социальных проектов в Западно-Казахстанской области
- Кадровые перестановки
- Текущее состояние и перспективы развития казахстанско-туркменского сотрудничества рассмотрены в ходе заседания Межправкомиссии
- Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года
- Канат Бозумбаев проверил реализацию проектов МЭКС в Павлодарской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  