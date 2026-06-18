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Как Таджикистан за год перекрыл "дыры" на границе с Афганистаном
15:05 25.06.2026

"Колючая проволока и видеокамеры": как Таджикистан укрепляет границы?

Таджикистан укрепляет меры безопасности на границе с Афганистаном, протяженность которой является одной из самых длинных в мире

ДУШАНБЕ, 23 июн - Sputnik. Таджикско-афганская граница, протяженность которой свыше 1300 км, считается одной из самых опасных и проблемных в мире. Только за последний год официальный

Душанбе, затратив миллионы долларов, ввел в эксплуатацию десятки километров инженерных сооружений и объектов инфраструктуры в приграничных районах.

Беспокойство Душанбе обусловлено нарастающими старыми и новыми вызовами в регионе, особенно исходящих с территории соседней республики.



"Там отсутствовала необходимая инфраструктура, что серьезно затрудняло контроль территории пограничниками и создавало благоприятные условия для транснациональной преступности", - сообщил источник Sputnik Таджикистан.

В рамках программы ведется строительство приграничных дорог, установка линий колючей проволоки, камер видеонаблюдения, наблюдательных постов, застав и медпункты. Только в 2025 году на таджикско-афганской границе построено 176 различных объектов.

В частности, на участках границы Хатлонской области, которые многие годы не охранялись должным образом, возведены 4 погранзаставы - "Истиклол", "Дахана", "Манора" и им. Саттора Мадсабурова. Каждая оснащена ЛЭП, спецсвязью, интернетом, системами оповещения и другим современным оборудованием.

Граница вдали от дорог

На значительной части таджикско-афганской границы в Хатлоне долгое время вообще не было дорог, а инженерные заграждения и линии колючей проволоки находились далеко.

Особенно сложная ситуация наблюдалась в приграничье района Шамсиддин Шохин, поскольку его географические особенности всегда привлекали внимание преступных группировок, террористов и наркоконтрабандистов. Еще со времен СССР здесь фиксировались постоянные столкновения между пограничниками и подобными криминальными группами.

Последние громкие инциденты здесь произошли в прошлом году с интервалом всего в один месяц, в результате них погибли несколько человек.

Сначала в ноябре в при нападении преступных групп с территории Афганистана были убиты 5 китайских граждан, трое из которых работали на золотодобывающем предприятии в приграничье района Шамсиддин Шохин. А уже в декабре трое членов одной из террористических организаций проникли на территорию Таджикистана в охраняемой зоне погранзаставы №5 в местности Кавок.

В результате боестолкновения, продолжавшегося почти сутки, погибли как сами нападавшие, так и двое офицеров пограничных войск, сообщала пресс-служба Погранвойск ГКНБ республики.

По сведениям источников, в этом районе, особенно на территории джамоатов Сарчашма и Ел, отсутствовали дороги, а пограничникам приходилось контролировали ситуацию на узких и опасных горных тропах с помощью беспилотников и других технических средств.

"Теперь эти проблемы постепенно уходят в прошлое. Вдоль реки Пяндж началась укладка дорожного полотна. И благодаря высоким темпам работ то, что еще недавно казалось несбыточным, в короткие сроки становится реальностью. Сейчас строительство дороги находится на завершающем этапе", - сказал собеседник Sputnik Таджикистан.

Отсутствие автодорог было серьезной проблемой не только в районе Шамсиддин Шохин, но и в приграничье Мир Саид Али Хамадони, Фархоре, Пяндже, Джайхуне, Кубодиене и Шахритусе Хатлона, которые также часто фигурировали в сообщениях о наркотрафике и других транснациональных преступлениях.

По словам источников, прокладка асфальта и оснащение границы современными средствами контроля в этих районах продолжается высокими темпами, а на некоторых участках уже близится к завершению.

"Только на левом участке приграничной зоны района построено 27 км дороги", - уточнил собеседник.

Новые плодородные земли

В советское время вдоль нынешней таджикско-афганской границы существовала так называемая "приграничная зона" шириной около 2 км - от реки до линии колючей проволоки. На этой территории была запрещена любая хозяйственная деятельность. В результате плодородные земли, расположенные вдоль Пянджа, десятилетиями оставались неиспользованными.

Теперь, благодаря созданию инфраструктуры и оснащению границы современными средствами охраны, тысячи гектаров этих территорий вводятся в сельхозоборот.

Так, прокладка дороги находится на стадии завершения на правом участке приграничной зоны Фархорского района. Здесь уже расчищено 32 км территории от камыша, деревьев и кустарников.

"После полного окончания работ около 4,5 тыс. га плодородных сельхозземель, использование которых ранее было затруднено из-за их расположения в приграничной зоне, будут введены в оборот", - рассказал источник Sputnik Таджикистан.

После строительства дорог и другой инфраструктуры непосредственно на линии границы в районе Шамсиддин Шохин в распоряжение фермеров будет передано около 68 тыс. га.

"Эти земли расположены вдоль реки Пяндж и практически не обрабатывались с тех пор, как были включены в приграничную зону между Советским Союзом и Афганистаном. Ожидается, что они превратятся в один из важных центров сельскохозяйственного производства Таджикистана, поскольку отличаются плодородностью и обеспечены достаточными водными ресурсами", - отметил источник.

Граница под надзором видеокамер

По мере освоения земель вдоль границы инженерные заграждения и линии колючей проволоки переносятся ближе к реке и приграничным дорогам. Одним из ключевых направлений программы укрепления приграничья также является установка систем видеонаблюдения.

Активное укрепление таджикско-афганской границы происходит на фоне того, что правительство "Талибана"* в Кабуле за последние 5 лет так и не смогло обеспечить ожидаемый уровень безопасности в стране.

Как считает директор ФСБ России Александр Бортников, некоторые внешние силы, прежде всего Великобритания, поддерживая террористические организации, стремятся вновь втянуть Афганистан в гражданскую войну и даже создать предпосылки для его распада.

Такого же мнения придерживаются таджикские политологи. По мнению эксперта по вопросам безопасности Фирдавса Джалилова, в случае потери контроля над ситуацией в Афганистане существует вероятность активизации террористических организаций, действующих на территории страны, а также группировок, занимающихся наркотрафиком.

"До сих пор неизвестно, почему США и Запад передали Афганистан под контроль "Талибана"*. Никто не может предсказать, останутся ли будущие конфликты в пределах страны или выйдут за его пределы. Поэтому для Таджикистана лучше укреплять рубежи, ведь, как гласить народная мудрость: "Предотвратить беду лучше, чем устранять ее последствия"", - отметил он.

Озабоченность официального Душанбе и значительные расходы на укрепление границы с Афганистаном напоминают и другую таджикскую пословицу: "Береги свое имущество, но не считай соседа вором".

По мнению источников Sputnik Таджикистан, стремительно меняющаяся международная и региональная обстановка, а также появление новых угроз безопасности требуют наличия надежно защищенной территории и сильной армии. Исходя из этого укрепление госграницы стало для правительства Таджикистана задачей №1.

*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Источник - Sputnik
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