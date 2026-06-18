Как Таджикистан за год перекрыл "дыры" на границе с Афганистаном

15:05 25.06.2026

"Колючая проволока и видеокамеры": как Таджикистан укрепляет границы?



Таджикистан укрепляет меры безопасности на границе с Афганистаном, протяженность которой является одной из самых длинных в мире



ДУШАНБЕ, 23 июн - Sputnik. Таджикско-афганская граница, протяженность которой свыше 1300 км, считается одной из самых опасных и проблемных в мире. Только за последний год официальный



Душанбе, затратив миллионы долларов, ввел в эксплуатацию десятки километров инженерных сооружений и объектов инфраструктуры в приграничных районах.



Беспокойство Душанбе обусловлено нарастающими старыми и новыми вызовами в регионе, особенно исходящих с территории соседней республики.



