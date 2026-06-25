ФСК: Выборы президента Колумбии - еще один правый поворот в Латинской Америке

21:55 25.06.2026

Латинская Америка: выборы президента Колумбии

И еще один правый поворот



25.06.2026 | Леонид САВИН



В прошлое воскресенье, 21 июня 2026 г., в Колумбии прошел второй тур президентских выборов. Шансы между претендентами на пост главы государства были примерно равны, при этом предвыборные программы у кандидатов кардинально отличались. Иван Сепеда Кастро продолжал линию преемственности левоцентристской политики действующего президента Густаво Петро, который его поддерживал. Абелардо де ла Эсприэла представлял правый спектр и открыто выступал за сближение с США, приветствуя внешнюю политику Дональда Трампа. По итогам голосования официальные данные показали 49,66 % у Эсприэлы и 48,7 % у Сепеды. Из-за незначительной разницы Густаво Петро заявил о махинациях и отказался признать результаты выборов. Однако сам Сепеда 24 июня заявил, что признает победу своего оппонента.



Эсприэла получил поздравления от других правых президентов уже на следующий день после голосования. Необходимо отметить, что он активно использовал социальные сети во время своей кампании и его открыто поддерживали провашингтонские президенты из региона, такие как Хавьер Милей из Аргентины и Даниэль Нобоа из Эквадора. Кроме того, от них поступала и финансовая помощь, конечно же, в закрытом режиме. Сам Эсприэла в своих выступлениях копировал дискурс президента Сальвадора Наиба Букеле о необходимости борьбы с преступностью.



Хотя по факту сделать это будет очень сложно, поскольку в стране действует довольно большое количество военизированных политических и криминальных организаций. За предыдущие годы с поддержкой со стороны США, включая небезызвестный "План Колумбия" проблемы организованного насилия решить не удалось. Скорее наоборот. С учетом длительной истории репрессий со стороны государства, получившей название "Виоленсия", далее активности наркокартелей и вмешательства Вашингтона новая спайка правых и дяди Сэма означает лишь очередной виток конфронтации и вспышек герильи по периметру страны.



Но вряд ли это как-то остановит Белый дом, который руководствуется переосмыслением доктрины Монро в новых условиях и старается создать надежный альянс лояльных режимов во всей Латинской Америке. Если оставить в стороне Перу, где все еще не объявлены официальные результаты выборов президента (хотя Педро Санчес уже заявил, что были махинации и победы Кейко Фухимори он не признает), левая часть Латинской Америки превращается в зону геополитического контроля Вашингтона. Венесуэла находится в ручном режиме управления со стороны США. И с условно левыми правительствами пока остаются Бразилия (надолго ли? Опросы показывают, что шансы на победу есть и у правой коалиции, от которой баллотируется сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару) и Уругвай.



Принимая во внимание интересы Китая и имеющиеся в Латинской Америке активы Пекина на фоне заявленной Госдепартаментом США растущей конкуренции с этой страной, следует ожидать попыток блокировать любую активность Поднебесной по различным поводам. Прежде всего, под предлогами угроз национальной безопасности США.



С другой стороны, жесткая конфронтация может повредить и интересам Вашингтона, поэтому наиболее вероятным сценарием будет более активная кредитно-денежная политика США в регионе: инвестиции в различные сектора с последующим контролем над ресурсами и промышленными объектами. У США уже есть опыт такой работы в ХХ веке по всей Латинской Америке, поэтому они будут пытаться повторить его в новых условиях.



Также в рамках стратегии внешней политики Вашингтона вероятным сценарием будет прямое или косвенное участие США в различных интеграционных проектах. В Латинской Америке существует несколько подобных инициатив, часть из которых была изначально инициирована Белым домом, например ALCA (проект Всеамериканской зоны свободной торговли). Следовательно, с ростом лояльных правительств теперь США сможет манипулировать и мечтами о латиноамериканском единстве. Даже проект Великой Колумбии (в последний раз о необходимости объединения Венесуэлы и Колумбии говорили Николас Мадуро и Густаво Петро) может быть запущен с соответствующими вводными и корректировками из Вашингтона.



Если в регионе будут покупать продукцию из США, пользоваться услугами их компаний, использовать доллар в расчетах и выполнять необходимые требования в области безопасности, для Белого дома даже будет выгодней и проще иметь у себя в подбрюшье такое новое объединение. Как и в случае с Европейским союзом, им будет легче управлять и манипулировать, чем в случае разрозненных государств, где правящие партии будут меняться в соответствии с электоральными циклами и текущими настроениями населения.



Иными словами, если раньше англосаксы делали упор на политику "разделяй и властвуй", то в логике мышления, "если революцию нельзя остановить, то ее необходимо возглавить", объединительные региональные импульсы теперь будут переформатироваться в то качество, которое необходимо Вашингтону.



В Латинской Америке остаются политические силы, которые видят интеграцию своего региона совершенно с иных позиций, помня о наставлениях Симона Боливара, Хосе Марти и Фиделя Кастро. Однако их потенциал для противостояния значительно слабее тех инструментов, которые есть у США и их сателлитов в регионе, которые из года в год прирастают количественно.