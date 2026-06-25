Китай и Туркменистан провели совместное научное обследование пустыни Каракумы

23:24 25.06.2026

Китай и Туркменистан завершили совместное научное исследование в пустыне Каракумы



25/06/2026



Исследователи из Синьцзянского института экологии и географии (XIEG) Академии наук Китая и Национального института пустынь, растительного и животного мира Туркменистана завершили 16-дневную совместную научную экспедицию в пустыне Каракумы, сосредоточенную на вопросах опустынивания и биоразнообразия.



По данным XIEG, в ходе исследования были собраны данные о видах дикорастущих растений и диких животных, почвенных профилях, эволюции дюн, а также о ветропесчаных угрозах, влияющих на ключевые транспортные маршруты и приоритетные экологические зоны в обширном пустынном регионе Туркменистана.



Совместная исследовательская группа провела полевые работы вдоль двух основных трансектов: от Ашхабада до Капланкырского государственного природного заповедника и от Сердара до Репетекского государственного биосферного заповедника.



Ученые отметили, что экспедиция позволила получить ценные научные данные из первых рук, которые пополнят базы данных по биоразнообразию засушливых регионов и поддержат международные усилия по борьбе с изменением климата и деградацией экосистем.



Эта миссия стала первой комплексной полевой исследовательской экспедицией XIEG в Туркменистане за последние годы. Ожидается, что она укрепит двустороннее сотрудничество в области мониторинга пустынных экосистем, технологий борьбы с песками и экологического восстановления деградированных земель.