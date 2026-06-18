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ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 25 июня
00:05 26.06.2026

ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 25 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 25 июня в разрезе СВО. Русские войска пробили брешь в генеральной оборонительной линии ВСУ к северу от Сум и получили возможность обойти по лесам оставшиеся узлы обороны ВСУ. Главком ВСУ Сырский объявил о намерении формировать новые армейские части, что по ряду признаков является непосредственным предвестником расширения мобилизации украинской молодежи.



Лесные просторы

Частям ГрВ "Север" ВС РФ удалось добиться значительного успеха к северу от Сум. Ударом из районов сел Корчаковки и Малой Корчаковки штурмовые подразделения нашей 72-й мотострелковой дивизии сумели овладеть селом Иволжанским и окрестностями. Этот успех означает, что "северяне" фактически прорвали генеральную линию обороны ВСУ севернее Сум и обеспечили возможность дальнейших действий в огромном лесном массиве. Важно отметить, что оборонительный замысел ВСУ подразумевал, что группа сел от Хотени на западе до Марьино, расположенных в районе реки Олешни и отдельных водоемов, представляет собой полноценный заслон, гарантирующий удержание ВС РФ на расстоянии примерно 17 км от областного центра. Но его прорыв вместе с овладением Иволжанским означает, что остальные звенья оборонительной цепи противника оказались под угрозой обхода нашими штурмовыми группами, перед которыми открылись практически ничем не ограниченные возможности маневра в лесной местности. Неприятель теперь не может полагаться на то, что ограниченными силами сможет держать свой фронт, обращенный на север. С проникновением штурмовой пехоты ВС РФ в леса фронт подразделений ВСУ теперь находится и в их тылу. В таких условиях дальнейшая оборона оставшихся узлов некогда единого контура обречена.

Помимо овладения селом Иволжанским, "северянам" удалось ворваться в село Новую Сечь – противник откатился на юг населенного пункта и в село Кияницу. Сейчас для украинской стороны настал крайне ответственный момент. У ВСУ есть единственный шанс удержать ситуацию от стремительной деградации одним-единственным способом: сконцентрироваться в Киянице и Писаревке и "подрезать" авангард ВС РФ в занятом селе Иволжанском. Но командование ГрВ "Север" предусмотрело эту потенциальную угрозу. Поэтому наши штурмовики активно давят в направлении Кияницы через Новую Сечь, а также вышли на короткую дистанцию к Писаревке и Хотени, изготовившись к рывку. В этих условиях неприятель не может отвлекаться, чтобы отбить Иволжанское, иначе пропустит удар, который прикончит западный участок оборонительного контура целиком.

На востоке 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ВС РФ тоже сопутствует успех. Наши морпехи после выбивания подразделений 21-й ОМБр ВСУ из сел Мирополье и Запселье заняли урочище Снарское и вышли к основанию излучины реки Псел у села Великой Рыбицы.

Молодежь под нож

Главком ВСУ Сырский заявил, что намерен дать распоряжение о создании новых бригад в организационно-штатной структуре ВСУ. В качестве причины названа угроза ввода в бой частей ВС РФ с территории Белоруссии.

Число планируемых частей, их принадлежность к родам войск не названы. Но помимо этого, к этим планам украинского главкома есть множество вопросов. Главный вопрос: откуда единовременно взять достаточное количество людей, комсостав, вооружение и технику, необходимые для новых частей? Важно понимать, что формирование части - это куда более сложная задача, чем просто издать приказ а-ля: "С таких-то суток такого-то месяца в составе ВСУ появляются такие-то части с такими-то номерами". Мало того что нужен личный состав согласно штату, нужны командиры и "ядровые" подразделения, вокруг которых уже будут "наслаивать" новоформируемые подразделения, которые и составят новую условную бригаду. А командиров и подразделения "ядра" новых частей придется выдергивать уже из существующих частей, что существенно подкосит их.

Кроме того, стоит вспомнить конец 2024 года, когда на Украину после подготовки во Франции прибыла 155-я ОМБр, половина личного состава которой спустя месяц дезертировала. Скандал в незалежной был громадный.

"Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы буквально - вот этих бусифицированных, сказали, что это бригада, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив. В результате почти тысяча людей, которых туда насильно засунули, в 155-ю бригаду, они сразу по прибытии поехали домой", – писал тогда украинский журналист Юрий Бутусов.

В актуальных условиях у командования ВСУ нет ни людских ресурсов для формирования новых частей, что называется, с нуля, ни гарантии того, что "рекорд" 155-й ОМБр не будет побит. То есть люди не разбегутся практически моментально. Таким образом, слова Сырского о формировании нового набора воинских частей выглядят как планы нищего, размышляющего о многомиллионных покупках и скорой поездке на дорогие курорты. Единственный вариант, который ВСУ могут реализовать при текущем формате мобилизации, – это подбрасывать в уже воюющие формирования пополнение, где оно будет "обрабатываться" командирами или коллективом. То есть устойчивость рядового состава гарантируется сержантским и младшим офицерским составом, который четко следит за неустойчивыми и наказывает их в назидание другим. Но даже принцип организации войска по примеру "солдат Урфина Джюса" не решает вопрос большого объема дезертирства и прочего. Проще говоря, как Сырский планирует решать озвученную им же задачу, просто непонятно. Возникает вопрос: а то ли он вообще имел в виду?

Но тема формирования новых частей имеет только одно конкретное значение. И в распоряжении режима есть только один-единственный источник, откуда можно взять живой материал, – это не попавшие прежде под мобилизацию категории населения. То есть это лица в возрасте 18–24 лет. Украина может рассматривать возвращение массы беженцев мужского пола и призывного возраста, но, несмотря на всю риторику в той же Польше, ожидать того, что все произойдет "за 10 минут", нет никаких оснований, а Банковой войска нужны срочно.

В этом вопросе особняком стоит уже сформированная система подготовки "политруков" на базе т. н. школ хорунжих, которую курирует медийный боевик "Азова" (организация запрещена в России) Жорин, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Нельзя сказать точное число подготавливаемых политработников для ВСУ и НГУ, но, учитывая, что по замыслу такой должен быть в каждой роте, речь идет о тысячах. Соответственно, ВСУ уже загодя начали подготавливать специальные кадры, которые могут играть роль не абстрактных "замов по воспитательной работе", а самых настоящих политруков, совмещающих в себе обязанности отправителей "украинствующего военного культа". В списке обязанностей выпускников "школ хорунжих" значатся и организация ритуалов с факелами, и прочие полусектантские мероприятия. Именно на них могут лечь задачи обеспечения устойчивости личного состава в новоформируемых частях во избежание повторения случая со 155-й ОМБр ВСУ.

В свете сказанного выше и с учетом нарратива командования ВСУ об угрозе наступления ВС РФ со стороны Белоруссии, Киев вполне может пойти на начало мобилизации вчерашних школьников. Ситуация для войск противника дошла до такой степени деградации, что, если он ничего в срочном порядке не предпримет для решения "количественного вопроса" в армии, все пропало: дроны будут бессильны повлиять на ситуацию. Если в пехоте нет людей, силы беспилотных систем ВСУ – это "стреноженный верблюд". Задачи обороны Сум, Славянско-Краматорской агломерации, а в отдаленной перспективе – Харькова и Запорожья ВСУ необходимо решать немедленно. Но, естественно, реальные мотивы объявления мобилизации среди лиц в возрасте 18–24 лет озвучены не будут. Все будет вращаться вокруг вопроса развертывания войск в тихом приграничье "на всякий случай". Вчерашние школьники и их родня едва ли спокойно отреагируют на новость о том, что они – последняя надежда удержать северо-запад ДНР и другие территории.

Вчера, 24 июня, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Харьковском направлении.

Источник - Readovka
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