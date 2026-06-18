ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 25 июня

00:05 26.06.2026

ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 25 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 25 июня в разрезе СВО. Русские войска пробили брешь в генеральной оборонительной линии ВСУ к северу от Сум и получили возможность обойти по лесам оставшиеся узлы обороны ВСУ. Главком ВСУ Сырский объявил о намерении формировать новые армейские части, что по ряду признаков является непосредственным предвестником расширения мобилизации украинской молодежи.



