НГ: Как Киргизия и Узбекистан обменялись территориями в Ферганской долине

01:37 26.06.2026

Киргизия и Узбекистан обменялись территориями

В Ферганской долине меняется сама логика пограничной политики



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

25.06.2026



Узбекистан и Киргизия завершили очередной этап уточнения рубежей, обменявшись приграничными территориями. В рамках демаркации госграницы под юрисдикцию Бишкека перешли два села Ферганской долины, в то время как Ташкент получил соразмерные земельные наделы. По данным пресс-службы президента Киргизии, этот опыт может стать прецедентом для региона: аналогичное предложение уже отправлено Казахстану.



В современной Центральной Азии обмен территориями окончательно перешел из разряда отвлеченных дипломатических формул в плоскость прикладной политики.



Сегодня этот инструмент становится ключевым способом "развязать" сложнейшие узлы, оставшиеся в наследство от советского национально-территориального размежевания. Наиболее показательным примером этого процесса является текущая демаркация киргизско-узбекской границы.



По официальным данным Бишкека, под юрисдикцию Киргизии официально переходят два населенных пункта, ранее входившие в состав Ферганской области Узбекистана, – Чонгара и Таш-Тобо. В этих селах проживают около 2,5 тыс. человек, большую часть которых составляют этнические киргизы. По завершении всех необходимых регистрационных процедур жителям этих территорий гарантировано предоставление гражданства Кыргызской Республики.



В качестве паритетной компенсации Ташкент получает равноценные по площади земельные участки в приграничной полосе. О деталях этого соглашения на своей странице в социальной сети проинформировал пресс-секретарь президента Кырзызской Республики Аскат Алагозов. Он уточнил, что стороны произвели дополнительно обмен равноценными наделами общей площадью 236 га. Эта территория отведена под стратегически важный проект – строительство автомобильной дороги, которая соединит села Сай и Таян.



Для жителей Баткенской области демаркация границы перестает быть абстрактной линией на карте, обретая вполне осязаемую ценность: запуск прямой трассы позволит сократить путь из Айдаркена в Баткен более чем в четыре раза – с нынешних 225 до 55 км.



Алагозов также сообщил об аналогичном предложении Казахстану: обменяться равноценными участками дороги в районе приграничного города Токмока, чтобы создать платную автомагистраль протяженностью около 150 км – от улицы Алматинской до города Кемин. Астана пока не ответила.



История обмена территориями важна не только сама по себе. Она показывает, как меняется логика пограничной политики в Ферганской долине. Еще недавно каждый гектар воспринимался как политическая уступка, а дороги, арыки, пастбища и кладбища становились предметом конфликтов. Сейчас государства стараются переводить споры на язык компенсаций, совместного пользования и инфраструктурной выгоды.



Базовое киргизско-узбекское соглашение было оформлено в 2022 году, а в январе 2023-го президенты Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обменялись ратификационными грамотами (см. "НГ" от 25.01.23). Документы закрепили прохождение спорных участков границы, включая вопрос Кемпир-Абадского (Андижанского в узбекской топонимике) водохранилища. Под юрисдикцию Узбекистана перешли водная акватория и земли, необходимые для эксплуатации гидротехнических сооружений; Кыргызстан получил компенсационные пастбищные и земельные участки. В 2025 году Бишкек продолжил техническое оформление переданных территорий в Ошской области, а к середине 2026-го главная работа уже связана не с подписями, а с регистрацией земли, дорог, гражданства и прав пользования.



"Для Кыргызстана передача этих сел имеет не только символическое, но и практическое значение. Речь идет о людях, которые этнически связаны с Кыргызстаном, но долгое время жили в другой юрисдикции. Подобный опыт у республики уже был: в годы Гражданской войны в Таджикистане в Кыргызстан переселились тысячи этнических киргизов. Тогда часть из них осталась, часть позднее вернулась обратно. В целом вопрос гражданства и обустройства тогда решался при участии государства и международных организаций", – отметил в беседе с "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Центр мысли) Игорь Шестаков.



Сегодня, по его словам, ситуация иная, но логика похожая: для Киргизии важно укреплять приграничные территории, особенно такие чувствительные регионы, как Баткенская область. "Эти районы десятилетиями сталкивались с оттоком населения, трудовой миграцией и проблемами безопасности. Поэтому появление жителей, которые будут постоянно жить на границе, заниматься хозяйством и связывать свое будущее с Кыргызстаном, – это важный фактор устойчивости", – подчеркнул эксперт.



Важно понимать, отметил политолог, что обмен территориями – это не разовая политическая сделка. Ему предшествует большая подготовительная работа: переговоры, согласование интересов, работа с местным населением. Но после подписания документов начинается самая сложная часть – повседневная жизнь. Людям нужны не только паспорта, но и понятные ответы на вопросы: смогут ли они продолжать выпас скота, сохранятся ли пастбища, как будут оформляться земля, дороги, социальные услуги.



"Нынешний обмен показывает высокий уровень доверия между Кыргызстаном и Узбекистаном. Он вписывается в более широкий процесс регионального сближения: растет торговля, обсуждаются инфраструктурные проекты, в том числе железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан. Но успех этих решений будет зависеть от того, насколько власти смогут объяснить их людям и обеспечить им нормальную жизнь на местах", – считает Шестаков.