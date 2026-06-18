 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 26.06.2026
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Четверг, 25.06.2026
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Среда, 24.06.2026
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Вторник, 23.06.2026
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Понедельник, 22.06.2026
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00:05  Отступление ВСУ из Красного Лимана знаменует начало битвы за Славянско-Краматорскую агломерацию – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 21.06.2026
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21:10  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол по водно-энергетическому сотрудничеству
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05:39  Использование ИИ школьниками – это 20% экономии времени на домашки и 20% потерь знаний. Печальный итог эксперимента в Китае
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00:16  Кадровые перестановки в Кыргызстане 18-19 июня 2026 года
Суббота, 20.06.2026
22:32  Ни себе, ни людям: почему ЕС подавится постсоветским пространством (на примере Украины)
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Пятница, 19.06.2026
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Четверг, 18.06.2026
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Россия в ОБСЕ: "О продолжающейся "гибридной войне", развязанной НАТО и ЕС против России"
02:33 26.06.2026

Выступление Постоянного представителя Российской Федерации Д.А.Полянского на заседании Постоянного совета ОБСЕ 25 июня 2026 года

"О продолжающейся "гибридной войне", развязанной НАТО и ЕС против России"

Гибридная война Запада: Россия сталкивается с гибридной войной НАТО и ЕС, ведущейся "украинскими руками". Когда Украина будет истощена, в конфликт напрямую вступят европейские страны. Запад тотально демонизирует Россию, готовя население к войне, хотя даже президент Финляндии А.Стубб признал: "Я не вижу доказательств, что Россия готовит нападение на НАТО".



- Ситуация на фронте: Российские войска взяли под контроль 128 зданий в Константиновке - последнем оплоте ВСУ на Донбассе. Противник потерял управление многотысячной группировкой.

- Преступления Киева за неделю (рекорд с начала 2026): более 290 мирных жителей пострадали (250 ранены, 41 погиб), выпущено свыше 4 800 боеприпасов по гражданским объектам. Подавляющее большинство вооружений - западного производства.

- Теракты: удар по автобусу Гомель-Геленджик с белорусскими детьми (погибла женщина, 8 ранены, включая 6 детей). Массированная атака на Московский регион (194 дрона, погибла 8-летняя девочка). Удар по Керченскому полуострову (4 погибших, 28 раненых). Атаки на скорую помощь и детскую поликлинику.

- Ядерный терроризм: 18-19 июня - удары по ЗАЭС (не менее 14 попаданий, повреждено 20 единиц техники). Станция полностью отключена от внешнего питания, переход на дизель-генераторы. С начала года - 2 погибших сотрудника, 6 раненых.

- История обмана: Запад инспирировал "оранжевую революцию" (2004), спровоцировал госпереворот (2014), саботировал Минские соглашения (Меркель и Олланд признали, что не планировали их выполнять). В январе 2022 США и НАТО отвергли предложение России о гарантиях безопасности, а Стамбульские переговоры были сорваны по призыву Б.Джонсона "воевать".

- Лондонский ультиматум (7 июня) и G7 (15-17 июня): Великобритания, Германия и Франция выдвинули России ультиматум из 5 пунктов. G7 дал Киеву "зеленый свет" на продолжение войны, обещал новые вооружения и лицензии на производство оружия, превращая Украину в военный арсенал НАТО у границ России.

- Круглый стол "Милитаризация Европы" (22 июня): Участвовали более 30 политиков и экспертов. Вывод: русофобские элиты втягивают Европу в войну вопреки воле граждан. Диалог не рассматривается.

Позиция России: Россия готова к дипломатии, но безопасность на западных рубежах, честь и достоинство граждан, их право на родной язык и православную веру должны быть обеспечены. Западная экспансия недопустима. Модель безопасности, созданная с 1975 года, разрушена Западом. Нужна новая евразийская архитектура. ОБСЕ превратилась в инструмент гибридной войны и рискует окончательно умереть, если Запад продолжит отвергать диалог.

Источник - Россия в ОБСЕ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782430380


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