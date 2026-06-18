Россия в ОБСЕ: "О продолжающейся "гибридной войне", развязанной НАТО и ЕС против России"

02:33 26.06.2026

Выступление Постоянного представителя Российской Федерации Д.А.Полянского на заседании Постоянного совета ОБСЕ 25 июня 2026 года



"О продолжающейся "гибридной войне", развязанной НАТО и ЕС против России"



Гибридная война Запада: Россия сталкивается с гибридной войной НАТО и ЕС, ведущейся "украинскими руками". Когда Украина будет истощена, в конфликт напрямую вступят европейские страны. Запад тотально демонизирует Россию, готовя население к войне, хотя даже президент Финляндии А.Стубб признал: "Я не вижу доказательств, что Россия готовит нападение на НАТО".



