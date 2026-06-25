Что делать с Арменией: бороться за нее или "отпустить"? - Дмитрий Родионов

12:22 26.06.2026 Что делать с Арменией: бороться за нее или "отпустить"?

26.06.2026 | Дмитрий РОДИОНОВ



Россия и ее партнеры по ЕАЭС хотят, чтобы Армения определилась между Союзом и ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия, как и другие три страны ЕАЭС: Белоруссия, Казахстан и Киргизия – хочет, чтобы определенность в данном вопросе наступила как можно скорее", – подчеркнула она.



М. Захарова также отметила, что не случайно в Совместном заявлении лидеров четырех стран Союза от 29 мая подчеркивается необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки соответствующего общенационального референдума, являющегося единственным предусмотренным конституцией механизмом принятия решений относительно членства этой страны в надгосударственных международных организациях.



Кроме того, представитель МИД РФ вновь раскритиковала потребительский подход Армении к ЕАЭС. "Еще раз подчеркну, что чисто потребительский подход – идти за наш счет в ЕС – для нас неприемлем. Как следует из заявления лидеров – наши партнеры по евразийской интеграции такого же мнения", – заявила она.



Высказана уверенность в том, что в армянском обществе нет однозначной поддержки сближения с Западом, а как раз наоборот у жителей республики проявился устойчивый запрос на развитие отношений с Россией и продолжение выгодного для Армении членства в евразийских структурах.



Так-то оно так, но результаты волеизъявления, как говорят в футболе, – на табло. На прошедших 7 июня выборах партия Пашиняна получила почти 50% голосов, что дает ей возможность в одиночку формировать правительство. Конечно, можно говорить о том, что реальный результат партии власти усилен за счет голосов не прошедших в парламент сил, которые де-факто попросту "украдены". Можно и нужно говорить об имевших место фальсификациях, которые снизили результат партий оппозиции.



Но нельзя и не признавать, что значительная часть армянского общества действительно поддерживает курс правящей партии даже без учета того, что оппозиция фактически маргинализируется властью и откровенно подавляется ею.



М. Захарова в своем интервью говорит о системном наращивании притеснений в адрес политических сил, которые и выступают за развитие отношений с Россией, и "не стесняются и не боятся называть Россию стратегическим союзником". "Их обещают "стереть" с политической карты. Они, мол, "агенты Кремля" и были "присланы", чтобы не допустить укрепления независимости республики", – обратила внимание дипломат.



Все верно. Но парадокс ситуации в том, что для большинства тех, кто голосует за партию власти, тут нет прямой связи. Оппозиция для них – "политические лузеры", которые тянут страну в прошлое, и в случае их победы страна снова окажется в тисках блокады и войны с соседями. При этом их выбор никак не связан ни с какой русофобией, эти люди верят, что стремление сближаться с соседями и с Западом никак не противоречит хорошим отношениям с Россией, которые, по их мнению, учитывая глубокие исторические связи, просто никуда не денутся. О причинах появления подобных взглядов я уже подробно писал ранее.



Не денутся? Это глубокое заблуждение. То же самое в свое время было на Украине, где пропаганда евроинтеграции утверждала, что выбор в пользу ЕС не приведет к разрыву с Россией. Дальше, правда, этот тезис привел к разделению понятий "Россия" (которая, "что бы ни случилось, остается братской страной") и "российские власти" (которые "не пускают нас в светлое европейское будущее"). А дальше повестку попросту перехватили радикалы, и вот уже на майдане едва ли не с первых дней зазвучали откровенно антироссийские лозунги.



Не стоит сомневаться, что в Армении будет нечто похожее. Уже сегодня, если официальные провластные СМИ в отношении России сохраняют нейтралитет, предпочитая критиковать исключительно пророссийскую оппозицию, то неофициальные, различные интернет-паблики и ТГ-каналы уже вовсю ведут откровенно русофобскую пропаганду. Все это мы, как говорится, уже проходили.



Воистину неистребимо желание населения бывших союзных республик и "рыбку съесть" (интегрироваться с Западом), и "косточкой не подавиться", то бишь с Россией сохранить отношения (что зачастую продиктовано, увы, чисто потребительским отношением, сформировавшимся еще в советские годы). Кое-где это уже привело к весьма драматическим последствиям, однако никто не хочет делать выводов и что-то менять: ни население стран, о которых идет речь, ни Москва, которая так и не научилась влиять на процессы в бывших республиках и, похоже, не особо стремится учиться.



Что, собственно, Россия может сделать в случае с Арменией? Откровенно говоря, в нынешней ситуации, когда внимание Москвы практически полностью сосредоточено на Украине и противостоянии с Западом, особых перспектив тут не видно. Сегодня, когда наше влияние в Закавказье практически сведено на нет, бороться можно разве что за сохранение его остатков, но никак не за наращивание.



В случае с Арменией у Москвы было почти семь лет, в течение которых с момента прихода Н. Пашиняна к власти вектор развития событий был совершенно очевиден, чтобы оценить ситуацию и выработать меры противодействия. Похоже, ничего этого сделано не было.



Сегодня мы видим лишь попытки как-то увещевать Ереван, мол, разрыв с ЕАЭС чреват для него тяжелыми последствиями. Но начинать делать это накануне выборов было уже откровенно поздно. Примерно так же выглядят сегодняшние призывы оппозиционных лидеров в этой стране к объединению. Простите, но после драки кулаками не машут – мы видим, как Пашинян значительно укрепил свою власть, планомерно подавляя все, что может ему помешать.



Собственно, апеллировать к армянской власти было бессмысленно изначально. Пашинян и К° давно и окончательно сделали свой выбор: из каких-то внутренних убеждений или из обязательств перед западными спонсорами – неважно. Изменить этот выбор увещеваниями нереально. Но возникает ощущение, что именно этим сегодня, внезапно спохватившись, занимается Москва устами Марии Захаровой, главы МИД Сергея Лаврова, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, курирующего вопросы ЕАЭС вице-премьера Алексея Оверчука. Вон даже посол РФ в Молдавии предостерег Ереван от повторения опыта Кишинева. Наверное, не высказался только ленивый, а толку?



Объяснять нужно было населению Армении. Ломать эту порочную логическую цепочку, навязанную Пашиняном своему электорату, согласно которой евроинтеграция и сохранение прежних отношений с Москвой возможны. И, наверное, не только методом откровенного "кнута", когда Россия начинает находить проблемы в поставках армянских товаров на свои рынки, остающиеся главным источником существования армянской экономики, а значит, благосостояния граждан. Подобные меры, не подкрепленные "пряником", могут только озлобить армянское общество, тем более что именно на это будет работать пашиняновская пропаганда, которой дай только повод обвинить Москву в том, что она "в ЕС не пущает аки жандарм".



Россия прагматично подходит к позиции Еревана по ЕАЭС, заявил тот же А. Оверчук. Не поспоришь. Все четко, по регламенту: не выполняешь корпоративных условий – до свидания, никто не держит! Но в геополитике это так не работает, ведь вопрос решается ни много ни мало о сохранении нашего присутствия в Закавказье. И тут подход нужен куда более осторожный. Это не значит, что нужно идти на уступки Еревану – подобная политика показала свою порочность в отношении того же Азербайджана, попытки заигрывания с которым ведут только к его отдалению. Но и просто взять и отрезать от себя Армению после нескольких проигнорированных Ереваном предупреждений (а на то, что они будут услышаны, никто и не рассчитывает) будет неправильно.



Есть ли вариант исправить ситуацию, учитывая то, что она развивается не в нашу пользу и дальше будет развиваться все стремительнее? Американцы в этом случае просто устроили бы в стране "цветной переворот" (с помощью какового они и привели к власти Пашиняна в 2019 году). Но это не наш метод.



Пока вариант один. И он касается и Армении, и Азербайджана, и всего постсоветского пространства и вообще отношений России с миром: побеждать в СВО. Это не только развяжет руки Москве для работы на других направлениях, но и значительно повысит ее авторитет и изменит отношение к ней в сторону уважения, которого нам не хватает все последние 30 лет (не путать с потребительским подходом и желанием "доить" Москву, обусловленного еще советской привычкой).



Пока же все попытки увещевать, грозить, апеллировать к здравому смыслу будут интерпретированы лишь как слабость и беспомощность. Со всеми вытекающими…



***



Пашинян экспортировал в Европу 7 абрикосов и упразднил ЕАЭС

Ереван не отказался от антироссийского курса и участвует в антироссийской сходке



Марина Перевозкина

https://www.mk.ru/

25.06.2026



Армения устроилась на двух стульях, считает эту позу удобной и агрессивно сопротивляется попыткам вытащить из-под нее один стул. Именно так можно понять заявление ее премьера Пашиняна о том, что в отношениях с ЕАЭС не случилось ничего "непоправимого". 25 июня на заседании правительства он сообщил, что Ереван продолжит активно работать в организации. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что вопрос о членстве Армении в ЕАЭС "стоит ребром", так как она уже приняла закон о вступлении в ЕС.



"В Армении не исходят из того, что произошло что-либо непоправимое, из-за чего мы не обязаны работать в данном направлении. - сказал Пашинян на заседании кабинета министров. - Активным образом продолжим работать и считаем, что решения будут найдены. Если решения не найдутся, то это будет означать совсем другое в первую очередь для ЕАЭС".



Звучит, как завуалированная угроза. Чем же грозит другим членам ЕАЭС потеря такого ценного партнера, как Армения? Неужели им никто не продаст лоток абрикосов?



По мнению главы правительства Армении, ограничения на экспорт армянской продукции в РФ вызовет серьезную обеспокоенность в других странах ЕАЭС, которые также пойдут по пути диверсификации рынков. Ну это как в анекдоте: "съесть-то он съест, да кто же ему даст?" Они бы уже давно пошли по этому пути, да вот беда: не нужна их продукция никому, кроме партнеров по ЕАЭС. Ту, что нужна, вроде нефти и газа, они и так уже давно гонят на запад.



Пашинян считает, что заявление, принятое ЕАЭС 29 мая в Астане, это "какое-то недоразумение", в связи с которым у него "создалось впечатление, что ЕАЭС нет". "Нужно понять, что это означает на практике. – сказал он. - Любая страна ЕАЭС может в любой момент принять такие решения в отношении другой страны союза? Я считаю, что если ответ на этот вопрос положительный, то ЕАЭС тем самым объявляет о самороспуске".



Пашинян упорно делает вид, что не понимает, в чем дело. Можно ли себе представить, что какая-то страна ЕС, например, Венгрия, примет закон о своем стремлении вступить в ЕАЭС, предоставит свою территорию для проведения учений в рамках ОДКБ, проведет в Будапеште саммит, на котором выступят Путин, Лукашенко и Ким Чен Ын, которые похвалят ее правительство за то, что оно избавилось от влияния Брюсселя и переориентировалось на сближение с Москвой? А также предложат убрать из Венгрии военных НАТО и помочь стране в охране границ? Нет, представить такое невозможно, хотя Венгрия при Орбане имела репутацию "диссидента" в ЕС. В этом объединении тоже нет механизма исключения страны, однако если бы руководство Венгрии пошло на столь радикальные шаги, думаю, евробюрократы что-нибудь бы придумали.



Почему бесится Пашинян, понятно. Его совместная с Европой операция по спасению армянского урожая провалилась. В сети распространилось фото, на котором еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос принимает от министра территориального управления Армении Давида Худатяна ценный подарок – лоточек с абрикосами. Армянские пользователи посчитали фрукты: их оказалось ровно 7 штук. Таков объем первой партии абрикосового экспорта из Армении в ЕС. Пашинян обещает, что ситуация скоро улучшится. По его словам, ключевым вопросом повестки визита в Армению главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен будет упрощение поставок армянской агропродукции в страны ЕС. Она планирует посетить Армению 1 июля, в состав делегации ЕС войдет и Марта Кос, уже распробовавшая вкус армянских абрикосов. Глава Еврокомиссии пообещала Армении 50 миллионов евро, чтобы компенсировать ее потери от введенных Россией ограничений. Однако это капля в море: эксперты уже подсчитали, что для того, чтобы компенсировать армянским фермерам их потери, требуется ежемесячно более 20 миллионов евро.



Естественно, в Европе армянская продукция никому не нужна, там есть свои производители и поставщики, интересы которых ЕС будет защищать. В ответ на официальный запрос депутата от блока "Армения" Гарника Даниеляна Министерство экономики сообщило, что с 1 по 18 июня фрукты и овощи из Армении в страны Европейского Союза не экспортировались. За тот же период экспорт цветов составил 17,2 тонн, причем львиная их доля - 15,6 тонн – была отправлена в Грузию. В Болгарию - 0,2 тонны, в Нидерланды - 0,1, в Румынию - 0,7, в ИРИ - 0,6 тонн. В Австрию было экспортировано всего 2000, а во Францию - 2900 штук цветов.



Можно предположить, что из Грузии армянские цветы под другой маркировкой отправились в РФ. Однако это не решает проблемы. Как пишет депутат, производители вынуждены ежедневно выбрасывать тысячи цветов, поскольку они не реализуются ни на внутреннем, ни на внешнем рынках.



Такая же ситуация и по другой продукции. Как рассказал министр экономики Армении Геворг Папоян, за первые 17 дней июня армянские производители продали 162 тонны абрикосов в Грузию и на Украину. Овощей и клубники продали 411 тонн. Кроме Грузии и Украины, они уехали в Узбекистан, Эмираты, Иран, Белоруссию, Казахстан, Болгарию и на Кипр. Из стран СНГ и Грузии эти товары также, видимо, поедут в РФ. Но основная часть урожая этого лета уже пропала. Армянских фермеров постигла настоящая катастрофа.



Несмотря на это, Ереван не намерен сворачивать с избранного пути. Еще одним шагом на этом пути стало участие секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в конференции по восстановлению Украины, которая 25-26 июня проходит в польском Гданьске. Это еще один, после выступления Зеленского в Ереване, демонстративный демарш. Руководство Армении понимает, какую негативную реакцию это вызовет в Москве. Однако оно идет на это, рассчитывая, вероятно, на предоставление новых финансовых "пакетов" со стороны ЕС. Не исключено, что следующим шагом может стать заморозка или даже конфискация российских активов в Армении и вопрос о выводе российской базы.



Разумеется, ничего непоправимого в отношениях Армении и РФ пока не случилось. Все можно поправить. Даже закоренелый двоечник может исправить свои двойки и стать отличником, если постарается. Проблема в том, что Пашинян исправляться не хочет. Поэтому Москва может решить, что исправить ситуацию можно только без него. Источник - Ритм Евразии

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