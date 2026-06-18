|Кыргызстан. Скончался "угольный король" Нурлан Мотуев
21:10 26.06.2026
Нурлан Мотуев скончался, информацию подтвердили в МВД
Ему было 56 лет. В разные годы Мотуев занимался журналистикой, политической деятельностью и возглавлял народно-патриотическое движение "Жоомарт".
Широкую известность получил в 2005 году после захвата угольного разреза Кара-Кече, за что получил прозвище Угольный Король.
В последнее время Мотуев сильно похудел, пользователи соцсетей выражали обеспокоенность состоянием его здоровья.