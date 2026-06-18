Кыргызстан. Скончался "угольный король" Нурлан Мотуев

21:10 26.06.2026

Нурлан Мотуев скончался, информацию подтвердили в МВД



Ему было 56 лет. В разные годы Мотуев занимался журналистикой, политической деятельностью и возглавлял народно-патриотическое движение "Жоомарт".



Широкую известность получил в 2005 году после захвата угольного разреза Кара-Кече, за что получил прозвище Угольный Король.



В последнее время Мотуев сильно похудел, пользователи соцсетей выражали обеспокоенность состоянием его здоровья.



