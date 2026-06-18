Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 26 июня

00:05 27.06.2026 ВСУ снова пытаются сорвать наступление ВС РФ на коммуникации Ореховского укрепрайона – итоговая сводка Readovka за 26 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 июня в разрезе СВО. ВСУ вновь активизировались против 29-й армии ВС РФ в надежде вынудить нас остановить наступление на коммуникации Ореховской группировки украинских войск. На Украине отмечены признаки глубокой конфронтации между политиками и военными по вопросам подхода к методам ведения боевых действий, которая в потенциале может привести к государственному перевороту. Украинская госпогранслужба развеяла нарративы Киева об угрозе со стороны Минска, чем подтвердила прежние домыслы о реальных намерениях Зеленского.







"Уже хожеными тропами"



Части группировки ВС РФ "Восток", а именно подразделения 36-й гвардейской общевойсковой армии, угрожают развалить последний сельский укрепрайон ВСУ, прикрывающий коммуникации Ореховской группировки украинских войск. Заход передовых сил 36-й гв. ОА на окраины села Любицкого сделал угрозу прорыва ВС РФ за реку Верхнюю Терсу непосредственной угрозой для Орехова. Кроме того, силы 29-й гв. ОА ВС РФ прежде сумели овладеть селом Добропасово. Тем самым крупный пгт Покровское оказалось под угрозой "штурма наскоком", успешный старт которого просто вынудил бы ВСУ сделать выбор: еще сильнее рисковать Ореховом и его коммуникациями, снимая войска для переброски в пгт Покровское, либо смириться с угрозой его потерять. Его малочисленный гарнизон из подразделений, выделенных из 92-й ОШБр и 141-й ОМБр ВСУ, сам по себе очень ограничен в своих возможностях.



В ключевых секторах зоны ответственности ГрВ "Восток" сумели создать для ВСУ набор критических угроз, реализация которых в состоянии кардинально осложнить положение противника с непредсказуемыми последствиями. Такое угрожающее положение вещей вынудило украинское командование вернуться к реализации старого плана, который оно пыталось осуществить в конце зимы и весной 2026 года против 29-й гв. ОА ВС РФ. А именно: противник вновь возобновил активное забрасывание штурмовых подразделений на площадь в междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы. Наши военные отмечают, что противник откровенно прет и не считается с потерями для того, чтобы пытаться закрепиться в селах Новохатском, Толстом и Поддубном. Также непосредственно к востоку от Великомихайловки наблюдается высокая активность пехоты противника. Речь идет о большой серой зоне, в которой неприятель, как и 3 месяца назад, пытается накапливаться и пробиваться к берегам реки Мокрых Ялов. Но, как и тогда, противник несет высокие потери и демонстрирует недостаток возможностей для перехвата инициативы в секторе боев. В этой связи весьма вероятно, что ВСУ также попытаются расширить серую зону и к югу от Великомихайловки.



Замысел противника очевиден: вновь попытаться реализовать план "ползучего" наступления на правый фланг группировки "Восток" ВС РФ. Генеральная задача, которая может стоять перед ВСУ в секторе, заключается в создании угрозы перехода в наступление в междуречье рек Мокрых Ялов и Янчура в южном направлении. То есть создать угрозу коммуникациям общевойсковых армий, входящих в группировку "Восток" ВС РФ.



Насколько противник в силах предпринимать нечто большее, чем сейчас, – это большой вопрос. С определенной долей уверенности стоит сказать, что скорее нет, чем да. Прошлые эпизоды аналогичных действий показали, что ВСУ в состоянии создавать все предпосылки угрозы, но не реализовывать ее как таковую. Но отличие текущей картины от зимней и весенней заключается в том, что командование противника искренне уверовало, что интенсивное воздействие на нашу логистику на южном фасе фронта настолько подорвало наши возможности на второстепенных участках, что имеет смысл предпринять вторую попытку реализовать ранее провалившуюся задумку. Расчет ВСУ сводится к тому, что совокупность мнимой критической просадки объема МТО (материально-технического обеспечения) при напряжении русских сил сильно западнее описываемого района боевых действий благоприятствует повторению прежних попыток. Желаемая для ВСУ "программа минимум" – это вынудить ВС РФ отойти от пгт Покровского и прекратить давить в направлении реки Верхней Терсы. Этим противник желает получить передышку на самых угрожаемых участках.



Отдельно стоит упомянуть, что ВСУ проводят вспомогательные атаки на село Терноватое со стороны Бойково и Христофоровки. Однако наши подразделения ВБС вышибают технику и пехоту противника на дистанции от Терноватого. В качестве промежуточного итога может выступать следующее утверждение. Украинским войскам жизненно необходимо любыми средствами и любой ценой снять угрозы с коммуникаций Орехова и не допустить штурма пгт Покровского. Единственным вариантом решения этих задач командование ВСУ видит для себя создание угрозы уже нашим коммуникациям. Как сказано выше, противник каких-либо выдающихся возможностей добиться успеха не приобрел. Действует он по тактике "тарана" с соответствующими потерями. Но тем не менее наличие угрозы требует от сил группировки "Восток" воспринимать ее всерьез, недооценка противника всегда чревата проблемами. Но справедливая и трезвая оценка ситуации с нашей стороны по итогу оборачивается проблемами только для ВСУ.



Пока тихий протест



Вчера главком ВСУ Сырский обмолвился о том, что он намеревается инициировать формирование новых частей в организационно-штатной структуре армии. Спустя сутки "Азов" (организация признана террористической в России и запрещена), а именно медийный боевик Жорин, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, который курирует "школы хорунжих" (курсы подготовки политофицеров), выдал интересную реплику.



"Очевидно, что люди в войске нужны сейчас, и потребуются в будущем - комплектация существующих подразделений или создание новых бригад. Но суть в том, что нашим приоритетом должно быть преимущество в технологическом развитии армии. А не в количестве людей, где мы точно никогда не сможем составить конкуренцию РФ", – написал он в своем Telegram-канале.



Он, как "главный корпусной политрук" и заместитель комкора 3-го АК ВСУ, в мягкой форме выдал позицию всей организации, которая, отходя от политеса, звучала бы так: "Нам нет смысла забивать людей в общевойсковых боях, о технологиях надо думать в первую очередь, а не о том, как людей в части упаковать". То есть, если бы Жорин не высказался первым же предложением формально и дежурно в поддержку решения главкома ВСУ, то это была бы прямая конфронтация радикалов с командованием.



Кроме того, Жорин прямо сказал, что какие бы схемы и "неудобные решения" ни принимала Банковая касательно расширения мобилизации и прочего, с ней связанного, это не устранит фундаментальную разницу: разницу мобилизационных потенциалов. То есть Жорин клонит к тому, что ВСУ необходимо вкладывать в технические новшества и в разработку концепции ведения конфликта как в единственный шанс "уравновеситься" с нами, альтернативы этому нет.



Эта позиция, естественно, видится здравой, взвешенной и предельно логичной. В иных обстоятельствах этот сюжет никогда бы не обратил на себя особого внимания, но у него есть "изюминка". Она заключается в том, в качестве кого себя декларируют "азовцы". Формально, отбрасывая тот факт, что боевики находятся на зарплате режима и "приручены" им, "азовцы" выдают себя за апологетов "украинского национального строительства". Это обстоятельство и "обложка" их организации подразумевают, что они просто обязаны выступать против массового забоя мужской части населения на фронте, так как последствия – национальная катастрофа, гибель государства и "распыление нации по миру". Иначе – политическое и имиджевое банкротство, которое для них смерти подобно. Но, как показывает сообщение Жорина, как бы ВСУ методом грамотного агрессивного пиара ни изображали себя "технологическим авангардом" среди армий государств на европейском континенте, пассаж "азовца" говорит немного другое.



Выводом из этой картины может служить то, что высшее военно-политическое руководство Украины так или иначе будет вынуждено идти по пути усиления и расширения мобилизации до абсолютных пределов. И уже сейчас конфронтация между теми, кто считает, что "государство первично", то есть Сырским и Банковой в общем смысле, и теми, кто считает, что "народ первичен", то есть армией, нарастает. Когда те же "азовцы" поймут, что народ приносится в жертву ради выживания политической системы, то есть "хвост жертвует собакой, чтобы дальше вилять", то союз временных попутчиков между политрадикалами и западными агентами из военно-политической верхушки разорвется. Речь идет о предпосылках к госперевороту на Украине, сигналы о назревании которого появляются уже не в первый раз. Одна история с намеком главы СБУ Хмары руководителю "Азова" Билецкому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что его могут убить, "чуть что", уже о многом говорит. А пассаж Жорина – дополнительный элемент в картине под названием "фундаментальные противоречия армии и политцентра". Масла в огонь добавляет то, что Жорин неоднократно публично намекал на странности с тем, что на Украину организован завоз мигрантов, которые в ВСУ не мобилизуются, а местные, коренные ипри этом квалифицированные кадры "бусифицируются". Момент, когда "временные политические попутчики" станут непримиримыми врагами, неизбежен в украинских реалиях.



Ничего нет, но обосновать надо



Вопрос начала мобилизации ранее не попавших под нее категорий населения Украины является крайне острым на данный момент в связи с заявлением главкома ВСУ Сырского о планах по формированию новых частей. Эти намерения обосновываются тем, что ВС РФ или ВС РБ готовят наступления на северные регионы Украины. Но спикер госпогранслужбы страны Демченко заявил обратное.



"В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит. Те подразделения, которые Беларусь еще с 2022 года держит по направлению нашей границы, – их количество не увеличивается", – сказал он в эфире телемарафона.



То есть нарративы Банковой об угрозе со стороны Минска, которые являются обоснованием для инициативы Сырского, – лишь повод. Киеву жизненно необходимо создать информационную картинку, под которую можно будет расширить мобилизацию на мужчин в возрасте 18-24 лет. И формирование новых частей ВСУ необходимо не для развертывания их на границе, а в качестве силы, которая "заселит" весь оборонительный контур Славянско-Краматорской агломерации с попутной возможностью формировать ударные кулаки для действий на других участках фронта. Но есть важный момент. На Украине очевиден конфликт между объективной реальностью и пропагандой, которая постоянно говорит о том, что ВС РФ потребуются годы для того, чтобы занять оставшуюся часть ДНР. Но Киев знает, что при текущей степени неукомплектованности частей ВСУ ситуация неминуемо будет развиваться в совсем ином ключе. Однако как сделать так, чтобы не "обливать холодной водой" обывателя объявлением о мобилизации молодежи ради удержания северо-запада ДНР? Ведь тогда окажется, что ситуация дошла до последней черты, а пропаганда все время врала, что обстановка "стабильная и контролируемая", если пошли такие ставки. В этих условиях нет иного варианта действий, кроме как врать об угрозах, которых нет, чтобы обосновать непопулярные и крайне опасные для стабильности режима меры. Разумеется, поток новобранцев необходим не для развертывания в приграничье с Белоруссией.



Вчера, 25 июня, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Сумском направлении. Источник - Readovka

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