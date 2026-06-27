Известия: ЕС резко нарастил импорт обогащенного урана из России. Что это означает

10:40 27.06.2026 ЕС резко нарастил импорт обогащенного урана из России. Что это означает

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27 июня 2026



Евросоюз резко увеличил закупки российского обогащенного урана: за первые четыре месяца 2026 года импорт вырос почти в восемь раз и достиг €163,5 млн. Несмотря на курс на снижение энергетической зависимости от Москвы, европейская атомная отрасль по-прежнему остается тесно связанной с российскими технологиями и поставками топлива. Почему ЕС не может отказаться от поставок из России - в материале "Известий".



Зависимость от России



• Евросоюз резко увеличил закупки российского обогащенного урана. За первые четыре месяца 2026 года страны ЕС импортировали этой продукции на €163,5 млн, что в 7,9 раза превышает показатель за тот же период прошлого года. Только в апреле объем поставок достиг €89,8 млн. По сравнению с мартом стоимость импорта выросла в 1,5 раза. Такой результат стал самым высоким с ноября 2025 года. Главным покупателем российской продукции осталась Франция, которая приобрела уран на €141,2 млн. Германия закупила его на €13,8 млн, а Нидерланды - почти на €8,6 млн.



• Страны ЕС и другие государства Запада многие годы пользовались российскими мощностями по обогащению урана. Одной из причин роста закупок стало стремление энергетических компаний заранее создать запасы ядерного топлива на случай новой геополитической турбулентности. На мировом рынке положение "Росатома" остается устойчивым: российская госкорпорация контролирует около половины глобальных мощностей по обогащению урана, а расширение возможностей конкурентов, включая британскую компанию Urenco и французскую корпорацию Orano, требует значительных вложений и времени.



• Дополнительным фактором остаются водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), которые продолжают работать в ряде стран Восточной Европы, включая Чехию, Словакию и Венгрию. Для таких установок необходимы специальные топливные сборки, связанные с технологиями и лицензиями структур "Росатома". Также российские услуги по конверсии и обогащению традиционно стоят дешевле западных аналогов, что делает их выгодными для операторов АЭС. При этом сейчас Евросоюз продолжает искать варианты постепенного сокращения зависимости от российской ядерной продукции.



Справка "Известий"

ВВЭР - один из самых распространенных типов атомных реакторов. Его используют в России, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии и ряде других стран. Для охлаждения и поддержания ядерной реакции он использует воду под высоким давлением. Главная особенность ВВЭР заключается в конструкции активной зоны и топливных сборок. Поэтому для таких реакторов требуется специально разработанное топливо.

Обычно станции используют низкообогащенный уран с содержанием урана-235 около 3–5%. Топливо производят в виде таблеток диоксида урана, которые помещают в металлические стержни и объединяют в сборки. Из-за особенностей конструкции реакторы ВВЭР не могут быстро перейти на другое топливо без дополнительных испытаний и лицензирования.



• На фоне рекордных закупок ЕС у России Великобритания и Украина подписали двухлетний контракт на поставку обогащенного урана стоимостью £210 млн (около $280 млн). Также британская компания Urenco объявила о расширении своих мощностей по обогащению урана в США почти на 50% для снижения зависимости западных стран от российских поставок. Однако в ближайшие годы Urenco не сможет закрыть весь спрос европейских стран. Помимо этого, стоимость российского обогащенного урана значительно ниже.



Ошибочный отказ



• Евросоюз признал ошибочным курс на сокращение роли атомной энергетики ради развития солнечных и ветряных станций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, доля электроэнергии от АЭС в Европе снизилась примерно с одной трети в 1990 году до менее 15% сегодня. Теперь ЕС рассматривает атомную и возобновляемую энергетику как взаимодополняющие направления. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, назвав атомную энергетику важным элементом энергетической независимости и достижения климатических целей.



• Переход от атомной энергетики происходил постепенно на протяжении нескольких десятилетий. Сильнее всего на ситуацию повлияла авария на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, после которой Германия начала закрывать реакторы. Позже аналогичные решения приняли Италия, Бельгия и Швейцария. Однако в экспертном сообществе отмечают, что при соблюдении всех норм АЭС остаются надежным и безопасным источником энергии.



• Одним из главных направлений новой стратегии ЕС стали малые модульные реакторы (ММР) мощностью до 300 МВт. Еврокомиссия рассчитывает запустить первые такие проекты в начале 2030-х годов и готова выделить €200 млн на поддержку инвестиций в инновационные ядерные технологии. Одновременно союз намерен сохранять действующие крупные АЭС и строить новые энергоблоки. До 2050 года на продление срока службы существующих реакторов и возведение новых потребуется около €241 млрд. При этом эксперты считают ММР пока недостаточно проверенной технологией, эффективность которой еще предстоит подтвердить на практике.



Справка "Известий"

Малый модульный реактор (ММР) - это компактный ядерный реактор мощностью до 300 МВт. Для сравнения, мощность обычных реакторов на крупных АЭС обычно превышает 1000 МВт. Основное отличие ММР заключается в том, что большую часть оборудования производят на заводе и доставляют на площадку готовыми модулями. Это позволяет быстрее строить станции и снижать затраты.

Благодаря небольшим размерам такие реакторы можно размещать рядом с промышленными предприятиями, в удаленных районах и там, где строительство крупной АЭС экономически нецелесообразно. При этом технология пока остается новой: первые коммерческие проекты только готовятся к широкому внедрению, а их экономическую эффективность еще предстоит подтвердить на практике.



• Несмотря на планы по развитию атомной отрасли, Европа по-прежнему зависит от внешних поставок топлива и российских технологий. Около 40% импорта урана поступает из стран СНГ, включая 15% из России, а в 2025 году около половины поставок обогащенного урана в ЕС пришлась именно на Россию. Собственная добыча урана в Евросоюзе практически отсутствует, поэтому быстро отказаться от российских ресурсов не получится. Дополнительную сложность создают советские реакторы в Венгрии, Чехии, Болгарии и Словакии, для обслуживания которых требуются оригинальные российские комплектующие. В ближайшие пять лет основное внимание ЕС будет уделять продлению работы действующих АЭС, строительству новых крупных блоков и постепенному снижению зависимости от России.



Энергетическая безопасность ЕС



• Для Евросоюза зависимость от российского обогащенного урана остается одним из самых чувствительных вопросов энергетической безопасности: в 12 странах ЕС работают около 100 атомных реакторов, которые обеспечивают около четверти всей выработки электроэнергии. Еврокомиссия пока не планирует вводить новые ограничения на российское ядерное топливо. В Брюсселе считают, что отказаться от него сложнее, чем от российского газа, поскольку многие европейские АЭС зависят от поставок урана и услуг по его обогащению. Поэтому решения по снижению этой зависимости ЕС перенес на более поздний срок.



• В мире работает ограниченное число компаний, которые обладают необходимыми технологиями и производственными мощностями. Строительство новых предприятий требует крупных вложений и занимает годы. Даже после появления нового поставщика атомные станции должны провести испытания топлива и получить разрешения регуляторов. Поэтому полный переход на альтернативные источники требует времени и дополнительных расходов.



• Для ЕС это означает сохранение зависимости от внешних поставок в одной из ключевых отраслей энергетики. Пока европейские компании расширяют собственные мощности и ищут новых партнеров, российский обогащенный уран продолжает играть важную роль в работе многих АЭС.



Что это означает



• Рост закупок российского обогащенного урана показывает, что Евросоюз пока не может быстро отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере. Несмотря на стремление снизить зависимость от российских ресурсов, европейские АЭС по-прежнему нуждаются в российском топливе и технологиях. Это означает, что в ближайшие годы Россия сохранит важную роль в обеспечении работы атомной энергетики ЕС, а поиск альтернатив потребует времени и крупных затрат.



При написании материала "Известия" учитывали мнения:

политолога Александра Перенджиева;

эксперта в области ядерной энергетики Алексея Анпилогова. Источник - Известия

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