Китай инвестирует $1,5 млрд в углехимический комплекс в Казахстане

15:26 27.06.2026

Инвестиции в углехимию и новые проекты в АПК: Серик Жумангарин провел переговоры с крупнейшими корпорациями Китая



26 Июнь 2026



Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин провел встречи с топ-менеджментом ведущих промышленных и агропромышленных холдингов Китая. Переговоры, направленные на привлечение масштабных инвестиций в экономику Казахстана, состоялись на площадке представительства АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" в Урумчи.



Одним из ключевых итогов встречи стали переговоры с руководством China Pingmei Shenma Holding Group Co., Ltd. – одного из крупнейших промышленных холдингов Китая в сфере угледобычи, углехимии и производства новых материалов.



Китайская компания рассматривает возможность реализации в Казахстане масштабного проекта по созданию современного углехимического комплекса с объемом инвестиций до $1,5 млрд. Проект предусматривает создание полного цикла глубокой переработки угля с выпуском продукции высокой добавленной стоимости. Представители China Pingmei Shenma Holding Group заявили о намерении создать в Казахстане современный интегрированный углехимический комплекс полного цикла и рассматривают республику в качестве ключевой инвестиционной площадки группы в Центральной Азии.



Серик Жумангарин поддержал инициативу и предложил китайской стороне в ближайшее время посетить Казахстан для реализации проекта.



"Мы активно поддерживаем проекты в сфере углехимии. Готовы обеспечить сопровождение проекта, а также проработать механизмы финансирования совместно с холдингом "Байтерек" и Банком развития Казахстана. Область Абай также открыта для сотрудничества и готова предложить площадки для реализации проекта", - отметил вице-премьер Казахстана.



По итогам переговоров China Pingmei Shenma Holding Group и АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере освоения угольных ресурсов и развития углехимической промышленности Казахстана.



Еще одним стратегическим партнером стала китайская промышленная группа Xinjiang Zhongxinjian Animal Husbandry Co., Ltd., обладающая компетенциями в области биотехнологий, животноводства, производства ветеринарных вакцин, кормов и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.



Стороны обсудили возможность трансфера в Казахстан современных технологий производства ветеринарных препаратов и внедрения комплексных решений в сфере ветеринарии, животноводства и растениеводства. Особое внимание уделено развитию современных агротехнологий, систем орошения и выращивания высокопротеиновой кукурузы.



Китайская компания также представила реализуемый в СЭЗ "Хоргос" проект по выращиванию кормовой кукурузы и строительству промышленного парка по глубокой переработке кукурузы мощностью 1 млн тонн в год. Китайские партнеры отметили, что смогли детально изучить рынок благодаря сотрудничеству с АО "НК "Продкорпорация".



В ходе переговоров Серик Жумангарин предложил компании рассмотреть область Абай как базовую площадку для реализации совместных проектов в сфере агропромышленного комплекса и глубокой переработки сельхозпродукции.



Вице-премьер отметил, что после снятия Всемирной организацией здоровья животных последних ветеринарных ограничений Казахстан получил дополнительные возможности для экспорта животноводческой продукции на мировые рынки.



В этой связи казахстанская сторона предложила комплексную модель сотрудничества, предусматривающую создание специализированной лаборатории, работающей по стандартам КНР, совершенствование нормативной базы для экспорта и развитие приграничной логистической инфраструктуры.



"Сегодня Казахстан заинтересован не в экспорте живого скота, а в поставках готовой продукции глубокой переработки. Создание современной инфраструктуры контроля качества и логистики позволит значительно увеличить экспорт переработанной продукции на китайский рынок", - подчеркнул Серик Жумангарин.



По итогам встреч стороны договорились продолжить детальную проработку проектов, подготовить дорожные карты сотрудничества и организовать взаимные визиты специалистов для перехода к практической реализации инвестиционных инициатив.