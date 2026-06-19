Конференцию по борьбе с экстремальной жарой в Лондоне отменили из-за жары

18:54 27.06.2026

Встреча должна была пройти в среду в библиотеке Шо при Лондонской школе экономики, пишет The Independent. Однако организаторы отменили конференцию: в здании нет систем охлаждения, как и во многих других лондонских домах. Проводить мероприятие в душном помещении посчитали небезопасным для посетителей.



Жара тем временем охватила значительную часть Европы. По данным AFP, в субботу с аномально высокими температурами столкнутся не менее 193 млн человек. В Германии столбики термометров впервые превысили 41 градус, а во французском Паллюо воздух прогрелся до 43,8 градуса. Парижские экстренные службы за 25 июня зарегистрировали более 50 смертей на фоне жары.



