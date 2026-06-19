|Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в Тихом океане
01:32 28.06.2026
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, а также над западной частью Тихого океана, - Минобороны Китая
Воздушно-космические силы России и ВВС НОАК 27 июня провели 11-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана, продемонстрировав свою общую решимость и способность поддерживать региональный мир и стабильность.
От ВВС Китая привлекались истребители Цзянь-10С/-16, самолет-заправщик Юнь-20U, бомбардировщики Хун-6К из 22 полка 8 дивизии, самолет РЭБ Юнь-9G, разведчик Юньгань-9, самолет ДРЛО Кунцзин-500А. ВКС России направили стратегические бомбардировщики Ту-95МС.