Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в Тихом океане

01:32 28.06.2026

Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, а также над западной частью Тихого океана, - Минобороны Китая



