|Таджикистан отмечает древнейший праздник арийских народов – Тиргон
14:47 28.06.2026
В Душанбе Тиргон отметили праздником абрикосов и выставкой "Сухофрукты Таджикистана"
ДУШАНБЕ, 28.06.2026 /НИАТ "Ховар"/. Праздник Тиргон, наряду с другими нашими великими древними национальными праздниками, такими как Навруз, Мехргон, Сада и им подобными, занимает особое место. В период независимости Таджикистана возрождение национальных традиций стало одним из важнейших направлений культурной политики государства. Благодаря инициативе и поддержке Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, древние национальные праздники были возрождены и заняли достойное место в жизни общества. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зизода сегодня во время открытия праздника Тиргон одновременно с праздником абрикоса и выставкой "Сухофрукты Таджикистана" в Государственном учреждении "Парк Ирам" в Душанбе.
Как сообщила корреспондент НИАТ "Ховар" с места проведения мероприятия, с раннего утра в "Парке Ирам" собрались жители и гости столицы, которые ознакомились с торговыми рядами, организованными сельхозпроизводителями и умельцами народных ремесел. Они выразили благодарность земледельцам за представленные десятки видов сочных и вкусных фруктов, а также свежих овощей, отметив их значительный вклад в обеспечение рынков страны качественной сельскохозяйственной продукцией.
Во время беседы жители выразили благодарность Правительству страны, особенно Главе государства уважаемому Эмомали Рахмону, за организацию такого важного мероприятия. Многие из них пришли на праздник вместе со своими семьями и рассказали, что смогли приобрести необходимые продукты по доступным ценам, а также вместе с детьми посмотреть интересную культурную программу и получить положительные впечатления.
"Кроме того, мы получили подробную информацию о празднике Тиргон, о котором, если честно, раньше вообще ничего не знали. Мы гордимся тем, что наши древние праздники вновь возрождаются в современной форме", - отметили они.
Выставка "Сухофрукты Таджикистана" также привлекла большое количество посетителей. На ней участникам были представлены десятки наименований продукции предприятий по переработке фруктов, качественно упакованной в соответствующую тару. На сельскохозяйственной выставке были представлены и выставлены на продажу различные сорта абрикосов, изделия из них, сливы, вишня, персики, яблоки, зерновые культуры, бахчевые культуры, в том числе арбузы и дыни. Жители и гости столицы смогли приобрести эту продукцию по ценам ниже рыночных.
На месте празднества также были представлены научные достижения ученых сельскохозяйственной отрасли страны. Жители получали от ученых, специалистов и опытных фермеров консультации по вопросам выращивания тех или иных видов растений.
В завершение активные участники были награждены дипломами и благодарностями Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан.
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Поздравительное послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона по случаю праздника Тиргон
28.06.2026, город Душанбе
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю весь славный народ Таджикистана с наступлением одного из древнейших праздников арийских народов – Тиргона, который неразрывно связан с водой и дождем, благополучием и изобилием, а также дружбой и сотрудничеством между людьми.
Тиргон, наряду с другими нашими национальными праздниками – Сада, Наврузом и Мехргоном, является свидетельством богатого культурного наследия и древней цивилизации наших предков.
Эти праздники не только воплощают мировоззрение, земледельческую культуру, уважительное отношение к природе и гуманистические ценности предков таджикского народа, но и служат связующим звеном между нашими предками и нынешним, а также будущими поколениями нашей нации.
Тиргон, который на протяжении тысячелетий отмечается в тринадцатый день месяца Тир, является праздником, посвященным почитанию благодатной воды, выражению благодарности за ниспосланные дожди, созреванию урожая сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы, а также прославлению созидательного труда земледельцев.
В этот день люди, совершая традиционные обряды, выражают пожелания изобилия, процветания и крепкого здоровья.
Сегодня праздник Тиргон, являясь неотъемлемой частью культурного наследия и исторической идентичности арийских народов, в том числе персоязычных, считается символом единства, мира, дружбы с природой и бережного сохранения традиций предков.
Неоднократно подчеркивал и сегодня вновь считаю необходимым напомнить, что праздники Навруз, Мехргон, Сада и Тиргон составляют основу нашей национальной идентичности и, как бесценное культурное наследие, должны бережно сохраняться и передаваться будущим поколениям.
Благодаря Государственной независимости, последовательным усилиям государства и Правительства, а также славного народа нашей страны, сегодня культурные ценности наших предков возрождены и заняли достойное место в общественной жизни.
Философия праздника Тиргон заключается в том, что предки таджикского народа еще с глубокой древности осознавали жизненно важное значение воды для жизни людей, развития общества, сельского хозяйства и прогресса цивилизаций.
Сегодня Таджикистан и на международной арене занимает лидирующие позиции в сфере водных ресурсов и сохранения ледников – основных источников пресной воды, последовательно выступая с инициативами высокого международного уровня, направленными на решение глобальных проблем в данной области.
Предметом особой гордости является то, что мировое сообщество неизменно поддерживает международные инициативы нашей страны, направленные на сохранение водных ресурсов и их рациональное использование во всем мире.
Следует особо отметить, что поддержка инициатив Таджикистана одновременно является признанием историко-культурных ценностей таджикского народа.
Учитывая, что в культуре наших предков праздник Тиргон символизирует уважительное отношение к воде и природным благам, международные инициативы Таджикистана являются современным воплощением этого мировоззрения и отражением ответственности человечества перед будущими поколениями.
Проведение Четвертой международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы" еще раз подтвердило, что водная проблематика является не только вопросом экономики и экологии, но и важнейшим фактором обеспечения мира, безопасности, устойчивого развития и укрепления сотрудничества между государствами.
Мы гордимся, что независимый Таджикистан сумел органично соединить лучшие культурные традиции предков с целями глобального устойчивого развития.
Тиргон, как уже отмечалось, является также праздником земледельцев, символом трудолюбия, изобилия, уважительного отношения к земле и дарам природы.
Именно поэтому бережное и эффективное использование водных и земельных ресурсов, а также добросовестный созидательный труд занимают особое место в нашей национальной культуре и традициях.
И сегодня развитие сельского хозяйства остается одним из приоритетных направлений экономической политики государства, а увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня жизни населения являются нашими ключевыми задачами.
Твердо убежден, что народ Таджикистана, опираясь на добрые традиции предков и высокое чувство патриотизма, будет и впредь прилагать все усилия для дальнейшего процветания нашей любимой Родины и бережно хранить древние национальные праздники и обряды.
Уверен, что древний праздник Тиргон и международные инициативы Таджикистана в сфере водных ресурсов будут и впредь вдохновлять нас на сохранение природных богатств, укрепление международного сотрудничества и созидание благополучного и мирного мира.
Еще раз сердечно поздравляю весь благородный народ Таджикистана с праздником Тиргон и желаю каждой семье нашей страны крепкого здоровья, мира и спокойствия, достатка, изобилия и счастливой жизни.
С праздником Тиргон, дорогие соотечественники!