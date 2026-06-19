Таджикистан отмечает древнейший праздник арийских народов – Тиргон

14:47 28.06.2026

В Душанбе Тиргон отметили праздником абрикосов и выставкой "Сухофрукты Таджикистана"



ДУШАНБЕ, 28.06.2026 /НИАТ "Ховар"/. Праздник Тиргон, наряду с другими нашими великими древними национальными праздниками, такими как Навруз, Мехргон, Сада и им подобными, занимает особое место. В период независимости Таджикистана возрождение национальных традиций стало одним из важнейших направлений культурной политики государства. Благодаря инициативе и поддержке Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, древние национальные праздники были возрождены и заняли достойное место в жизни общества. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зизода сегодня во время открытия праздника Тиргон одновременно с праздником абрикоса и выставкой "Сухофрукты Таджикистана" в Государственном учреждении "Парк Ирам" в Душанбе.



