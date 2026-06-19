Турция и Азербайджан хотят внести пахлаву в список ЮНЕСКО, чтобы сладость не досталась Греции

16:44 28.06.2026

Анкара и Баку подали совместную заявку на включение десерта в cписок нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пишет газета Türkiye. Решение примут на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО в начале декабря в Китае. Турция ожидает от комитета положительного решения, чтобы пресечь попытки Греции присвоить происхождение лакомства.



В 2013 году газиантепская пахлава получила статус защищенного наименования в ЕС. Десерт зарегистрировали как продукт с охраняемым географическим указанием в Турции. Как пишет газета, Греция все равно настаивает на том, что первая пахлава появилась именно в этой стране. Афины утверждают, что сладость из меда, орехов и тонкого теста существовала еще в Византии и на Эгейских островах. При этом историки говорят, что современный вид пахлава получила в османской кухне. Десерт упоминается в записях времен султана Османской империи Мехмеда II Фатиха, который правил в XV веке.



