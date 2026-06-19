Завтра: Будущее мировых цен на нефть будет зависеть от Китая?

18:56 28.06.2026

Будущее мировых цен на нефть будет зависеть от Китая?



Пекин обеспечил "буферизацию" энергетики?



Владимир Овчинский



"Пока США и Иран решают, как навсегда открыть Ормузский пролив и возобновить поток ближневосточной нефти, следующий шаг рынка может зависеть от одной страны, не участвующей в переговорах: Китая", - пишет CNN* (23.06.2026).



Второй по величине потребитель сырой нефти в мире, Китай, сделал все возможное, чтобы сохранить запасы, поскольку война в Иране перекрыла доступ к более чем 11 миллионам баррелей нефти в день. Сокращая импорт, опираясь на огромные запасы и используя больше экологически чистой энергии, Китай смог смягчить последствия высоких цен внутри страны, если не смягчить их полностью.



Эти действия ощущались и на мировом рынке.



После более чем трех месяцев войны некоторые аналитики предсказывали, что в 2026 году цены на нефть могут вырасти до 200 долларов за баррель. Однако даже несмотря на то, что общие предполагаемые потери поставок превысили 1 миллиард баррелей нефти, цены на сырую нефть остаются относительно низкими. Многие аналитики называют Китай основной причиной.



"Китай сыграл здесь решающую роль, обеспечив буферизацию для остальной части Азии… тем самым защитив мировую экономику", - сказал Даан Уолтер, директор Ember, энергетического аналитического центра.



15 июня цена нефти Brent, мирового эталона, упала ниже 78 долларов за баррель на ожиданиях того, что Ормузский пролив, через который протекает одна пятая мировых поставок нефти, вскоре может возобновить нормальную торговлю. Нефть марки Brent торговалась ниже 70 долларов за баррель за несколько недель до нападения США и Израиля на Иран, а в начале мая достигла четырехлетнего максимума в 114 долларов за баррель.



По мнению аналитиков, учитывая рост глобального энергетического влияния Китая, его политика и модели потребления будут иметь решающее значение для рынка, независимо от того, как быстро откроется Ормузский пролив.



"Невидимая рука" Китая



В аналитической заметке, опубликованной ранее в июне, аналитики Societe Generale написали, что потеря мировых поставок сырой нефти на 7% из-за арабского эмбарго 1973 года привела к росту цен на нефть на 134%. Но цены не выросли так сильно во время войны в Иране, несмотря на то, что конфликт затронул 14% мировых поставок.



Они приписывают это противоречие в основном Китаю как "невидимой руке, которая восстанавливает баланс на рынке" из-за его способности ограничить импорт нефти примерно на 3 миллиона баррелей в день – объем, почти равный общему спросу на сырую нефть в Японии.



Китаю удалось значительно сократить потребление по нескольким причинам. Перед войной Китай создавал резервные запасы сырой нефти, чему способствовали дешевые поставки санкционированной нефти из России и Ирана, сказал Джанив Шах, вице-президент нефтяных рынков компании Rystad Energy.



Сейчас у Китая более 1 миллиарда баррелей нефти в коммерческих и стратегических запасах, которые она начала разрабатывать в мае, говорят аналитики.



"Китай устанавливает нижний предел цен", - сказал Шах. "В этом году ситуация изменилась".



Правительство Китая также ограничило экспорт продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо и бензин, чтобы обеспечить поставки на внутренний рынок. Это лишило китайских нефтепереработчиков, столкнувшихся с более низкой прибылью и отрезанных от зарубежных рынков, покупать нефть на мировом рынке.



Между тем, бум электромобилей в Китае компенсировал потребность страны в ископаемом топливе. Примерно один из каждых двух новых легковых автомобилей, продаваемых в Китае, является транспортным средством на новой энергии. По оценкам Международного энергетического агентства, в 2025 году парк электромобилей Китая сократил потребление нефти примерно на 1 миллион баррелей в день.



"Это был замечательный выпускной клапан для мирового рынка сырой нефти", - сказал Дэвид Фишман, директор Lantau Group, специализирующийся на энергетическом секторе Китая.



Хотя повышенные цены, вероятно, будут продолжать снижать спрос со стороны потребителей и нефтеперерабатывающих заводов, способность Китая смягчить глобальный шок предложения может быть ограничена тем, насколько он сможет поддерживать запасы топлива, сказал он.



"То, что не может поддерживаться вечно, - это запасы нефти", - сказал Фишман. "Если цены упадут, можно было бы ожидать, что первое, что они сделают, - это снова начнут накапливать запасы".



От дефицита к избытку предложения?



После нескольких месяцев ожидания последствий худшего нефтяного кризиса в истории Международное энергетическое агентство теперь предупреждает, что открытие Ормузского пролива может спровоцировать переизбыток предложения в 2027 году.



В своем ежемесячном отчете по нефти, опубликованном 17 июня, МЭА прогнозирует, что рост предложения в 2027 году превысит спрос на 4,7 миллиона баррелей в день, поскольку добыча нефти на Ближнем Востоке вернется к нормальному уровню.



"Это может дать долгожданную передышку рынку и возможность пополнить истощенные запасы или создать новые стратегические резервы, поскольку страны пересматривают свои энергетические стратегии и политику в ответ на кризис", - написала организация в своем отчете.



Хотя прогнозируется, что в 2027 году мировой спрос на нефть вырастет, недавняя нестабильность усилила интерес к возобновляемым источникам энергии, что также может снизить потребление сырой нефти в долгосрочной перспективе. Китай, мировой лидер в производстве электромобилей, аккумуляторов и солнечной энергии, в марте после начала войны в Иране установил рекордный экспорт продукции технологий экологически чистой энергетики.



Как Китай может извлечь выгоду из энергетического кризиса



"Ускорение электрификации набирает обороты", - сказал Козимо Райс, аналитик Trivium China, специализирующийся на энергетике и автомобилестроении. "Нам придется посмотреть, как пройдут переговоры [США-Иран], но в целом это может стать отличным моментом для глобальной декарбонизации".



Мую Сюй, старший аналитик по сырой нефти Kpler, аналитической платформы по сырьевым товарам, сказал, что избыточное предложение может появиться уже в июле 2026 года. Если Ормузский пролив быстро откроется, это будет означать, что 100 миллионов баррелей застрявшей нефти вернутся на рынок, сказала она.



Между тем, Иран, скорее всего, будет быстро наращивать собственное производство, особенно если санкции США будут сняты. Но это также может сделать иранскую нефть менее привлекательной для Китая, который покупает ее со скидкой, поскольку у Ирана, находящегося под санкциями, мало других способов продажи.



Однако Сюй добавил, что многие страны уже удовлетворили свои потребности в сырой нефти на лето, и Китай может снова сыграть решающую роль в восстановлении некоторого баланса на рынке.



"Это совершенно другая картина, чем всего два месяца назад", - сказал Сюй. "На данный момент страной, способной поглотить избыточное предложение, является Китай. Но проблема в том, что Китай хочет купить?".