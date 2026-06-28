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НГ: Узбекистан становится главным входом США в Центральную Азию
21:16 28.06.2026

Узбекистан становится главным входом США в Центральную Азию
Вашингтон и Ташкент переводят партнерство в формат крупных инвестиций

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
28.06.2026

Узбекистан и США заметно ускорили сближение, переводя отношения из плоскости политических деклараций в формат крупных инвестиционных и торговых договоренностей. В новой повестке – критически важные минералы, энергетика, авиация, финансы, IT, сельское хозяйство, поддержка вступления республики во Всемирную торговую организацию (ВТО) и создание механизмов для долгосрочного присутствия американского капитала.

Очередной импульс двусторонним отношениям придал визит торгового представителя США Джеймисона Грира в Ташкент. 25 июня его принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Стороны согласовали первоначальный пакет торговых обязательств, предусматривающий снижение или отмену Узбекистаном пошлин на широкий перечень американских промышленных и сельскохозяйственных товаров. Вашингтон, в свою очередь, обещает учитывать интересы Ташкента при применении тарифных мер к узбекской продукции.

Формально это выглядит как обычная торговая настройка. На деле речь идет о более крупной конструкции: США и Узбекистан договорились ускорить переговоры по соглашению о взаимной торговле и инвестициях. Вашингтон также подтвердил поддержку вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), что для Ташкента остается одним из ключевых условий закрепления реформ. Как отмечала руководитель администрации президента Саида Мирзиеева после встречи с Гриром, стороны работают над соглашениями, которые должны создать "взаимовыгодное регулирование двусторонней торговли".

Экономическая часть сотрудничества становится все масштабнее. Американская сторона напоминает, что ранее президенты США Дональд Трамп и Узбекистана – Шавкат Мирзиеев объявили о коммерческих соглашениях на 32 млрд долл. В их числе – контракт с Boeing на 8,5 млрд долл., а также сделки и инвестиции в добычу критически важных минералов, энергетику, финансовый сектор и информационные технологии. Позднее Трамп говорил о еще более широкой программе: почти 35 млрд долл. закупок и инвестиций в США в течение трех лет и более 100 млрд долл. за десятилетие.

"Сегодня на первый план выходят надежность партнеров, предсказуемость правил и долгосрочные горизонты сотрудничества. Именно в этой логике мы выстраиваем взаимодействие с США", – заявил Мирзиеев на встрече с представителями американского бизнеса.

Особое место в этой логике занимает минеральная повестка. Поддерживаемый правительством США Orion Critical Mineral Consortium рассматривает инвестиционные возможности в Казахстане и Узбекистане. Консорциум, созданный при участии Orion Resource Partners, DFC (международная финансовая корпорация развития США) и суверенного фонда Абу-Даби ADQ, намерен сформировать глобальный портфель проектов стоимостью 20 млрд долл. Речь идет о меди, литии, редкоземельных элементах и других ресурсах, необходимых для дата-центров, электроники, энергетического перехода и оборонной промышленности.

Гендиректор Orion Resource Partners Оскар Левновски прямо обозначил приоритетность азиатского направления: "Мы проводим три довольно сложных этапа переговоров с азиатскими контрагентами, чтобы добавить их в реестр, это приоритетная задача". По его словам, отношения с США и Ближним Востоком развиваются успешно, но консорциум хочет добавить третье звено – группу инвесторов из Азии.

Orion позиционирует себя как альтернатива китайским инвесторам и трейдинговым компаниям. США ищут не просто отдельные месторождения, а устойчивые цепочки доступа к стратегическому сырью. По оценкам консорциума, мировой отрасли критических минералов к середине века потребуется около 2,4 трлн долл. инвестиций, из них не менее 800 млрд долл. – в ближайшие 15 лет. "Объем необходимых денег огромен. Чтобы запустить такой портфель, нужны все силы на боевых постах", – подчеркнул Левновски.

Узбекистан в этой схеме выглядит естественным партнером. Республика обладает ресурсной базой, нуждается в технологиях и одновременно стремится привлечь западный капитал для модернизации сырьевых отраслей. В феврале Узбекистан и США уже подписали меморандум о надежности поставок в сфере добычи и переработки критических минералов и редкоземельных элементов. Американская Traxys (корпорация на рынке металлов) проявляет интерес к проектам по вольфраму, молибдену, меди и черносланцам. Вице-президент компании Дайнин Кеннеди назвала Узбекистан "одним из наиболее приоритетных и стратегически значимых партнеров".

Параллельно выстраивается финансовая инфраструктура. В Вашингтоне Саида Мирзиеева провела переговоры с гендиректором DFC Беном Блэком. По ее словам, DFC окажет содействие в привлечении американских инвесторов в Узбекистан и "разделит инвестиционные риски". В текущем году стороны планируют запустить совместную инвестиционную платформу.

Институциональной рамкой для этих проектов становится Американо-узбекский деловой и инвестиционный совет. Его открытие в Вашингтоне прошло при участии Саиды Мирзиеевой и спецпредставителя президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора (см. "НГ" от 08.06.26). Мирзиеева назвала совет не просто площадкой для диалога, а базой для реализации масштабных деловых амбиций. Гор, в свою очередь, заявил, что Вашингтон "делом подтвердил серьезность своих намерений по укреплению стратегического партнерства в Центральной Азии".

Но у новой модели есть и политическая цена. Чем шире становятся инвестиционные платформы, тем больше внешние партнеры получают влияния на отраслевые приоритеты, стандарты регулирования и финансовые потоки. В случае США ставка делается на деловую инфраструктуру, технологические решения, финансовые гарантии и доступ к сырью.

Узбекистан, судя по всему, пытается использовать американский интерес как часть политики диверсификации. Китай сохраняет сильные позиции в Центральной Азии, Россия остается важным экономическим партнером, Евросоюз продвигает транспортные маршруты и собственные инвестиционные инициативы. На этом фоне сближение с США дает Ташкенту дополнительные переговорные возможности. Однако успех этой стратегии будет зависеть от того, сумеет ли республика сохранить баланс между привлечением капитала и контролем над стратегическими секторами.

Пока очевидно одно: узбекско-американские отношения входят в практическую фазу. Торговые послабления, поддержка ВТО, проекты DFC и Эксимбанка, интерес Orion к критическим минералам и активность американского бизнеса складываются в единую линию. Вашингтон видит в Узбекистане важную точку входа в Центральную Азию. Ташкент, в свою очередь, рассчитывает превратить это внимание в деньги, технологии и новые рынки.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782670560


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