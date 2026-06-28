В.Путин: спасать киевский режим в планы России не входит

23:02 28.06.2026

Путин заявил, что спасать киевский режим в планы России не входит



28 июня 2026



Об этом президент сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".



Он напомнил, что с украинской стороны звучат предложения об ограничении боевых действий только четырьмя территориями - Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР.



"Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска... и перебросить... В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", - отметил Путин.



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