|В.Путин: спасать киевский режим в планы России не входит
23:02 28.06.2026
Путин заявил, что спасать киевский режим в планы России не входит
28 июня 2026
Об этом президент сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он напомнил, что с украинской стороны звучат предложения об ограничении боевых действий только четырьмя территориями - Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР.
"Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска... и перебросить... В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", - отметил Путин.
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