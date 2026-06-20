ВС РФ прорывают линию обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за неделю

00:05 29.06.2026 ВС РФ прорывают линию обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова и восстанавливают контроль над Степногорском – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков, Михаил Пшеничников



СВО



К северу от Сум "северяне" прорвали генеральную оборонительную линию противника и получили простор для маневра в лесах. На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжили "схлопывать" оборону неприятеля, а маршруты отступления ВСУ за Северский Донец окончательно прояснились. Тем временем в Запорожской области русские десантники перехватили инициативу под Степногорском, а над коммуникациями Ореховского укрепрайона нависла непосредственная угроза, заставившая украинское командование бросать штурмовые группы в междуречье Волчьей и Мокрых Ялов.







Запорожское направление: западный сектор



В западном секторе Запорожского направления 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ после тяжелых, но успешных майских оборонительных боев в районе Степногорска перехватила инициативу и приступила к возвращению утраченных позиций. Южная часть города находится под уверенным контролем наших штурмовых подразделений, а центр и север служат ареной маневренных стычек малых пехотных групп. Именно стойкость и героизм бойцов 7-й гвардейской ДШД и других частей ВС РФ определили всю оперативную картину в западном секторе направления.



Так и не сумев "дожать" оборону русских десантников, противник обрек себя на стремительную утрату позиций, за которые ранее он заплатил существенными потерями в своих рядах, в том числе в ведомственных спецподразделениях ГУР. Как бы бравурно ВСУ ни рапортовали об "успешном успехе", все уперлось в маленькое, но ключевое "но": полностью отбить Степногорск украинской стороне не удалось, а без него "забетонировать" линию фронта на сколь-нибудь долгий срок Киеву оказалось невозможно и настало время обратного хода "маятника". Помимо этого, русские десантники приступили к возвращению утраченных позиций и в соседнем селе Приморское, где ранее они сохранили за собой южные окраины, благодаря чему при первой же возможности смогли начать теснить противника.



Стоит отдельно остановиться на том, почему предельное упорство в обороне даже на окраинах населенного пункта крайне важно: здания служат укрытиями и дают множество стрелковых позиций. После же их потери наступает самое тяжелое: отступление по полям и лесопосадкам, а затем возвращение тем же путем. При сохранении хотя бы частичного контроля над окраинами отпадает такая существенная проблема, как необходимость сближения и первичного закрепления в населеннике, особенно если неприятель уже обжился и подготовился к встрече. Таким образом, десантники ВС РФ, утратив ряд позиций, не лишились ключевых рубежей и, соответственно, способности быстро и с меньшим набором ненужных "условий" восстановить положение.



Запорожское направление



В восточном секторе Запорожского направления все внимание противника по-прежнему сосредоточено на удержании последней линии обороны по реке Верхняя Терса, прикрывающей коммуникации Ореховского укрепрайона ВСУ. Это последняя надежда украинского командования спасти Орехов и не допустить выхода русских войск к Запорожью. К концу недели подразделения 36-й гвардейской общевойсковой армии ГрВ "Восток" зашли на окраины села Любицкое, сделав угрозу прорыва за Верхнюю Терсу непосредственной для гарнизона Орехова. Кроме того, силы 29-й гвардейской ОА овладели селом Добропасово, из-за чего крупный пгт Покровское оказался под угрозой "штурма наскоком", успешный старт которого вынудил бы ВСУ делать выбор: еще сильнее рисковать Ореховом, снимая войска для переброски в Покровское, либо смириться с угрозой его потерять. Малочисленный гарнизон города из подразделений 92-й ОШБр и 141-й ОМБр сам по себе очень ограничен в возможностях.



Такое угрожающее положение вынудило украинское командование вернуться к старому плану, который оно безуспешно пыталось осуществить еще в конце зимы и весной 2026 года против 29-й гвардейской ОА: противник вновь возобновил активное забрасывание штурмовых подразделений на площадь в междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы. Наши военные отмечают, что неприятель откровенно не считается с потерями, стремясь закрепиться в селах Новохатское, Толстой и Поддубное, а также нарастил активность к востоку от Великомихайловки. Речь идет о большой серой зоне, в которой ВСУ, как и 3 месяца назад, пытаются накапливаться и пробиваться к берегам Мокрых Ялов, причем весьма вероятно, что противник попробует расширить ее и к югу от Великомихайловки. Замысел очевиден: реализовать "ползучее" наступление на правый фланг группировки "Восток" и создать угрозу коммуникациям ВС РФ в южном направлении, в междуречье Мокрых Ялов и Янчура.



Расчет ВСУ сводится к тому, что мнимая критическая просадка нашего материально-технического обеспечения при напряжении русских сил сильно западнее благоприятствует повторению прежних попыток. Желаемая для незалежной "программа-минимум": это вынудить ВС РФ отойти от пгт Покровское и прекратить давить в направлении Верхней Терсы, чтобы получить передышку на самых угрожаемых участках. Параллельно противник проводит вспомогательные атаки на село Терноватое со стороны Бойково и Христофоровки, однако наши подразделения ВБС вышибают его технику и пехоту еще на дистанции. Неприятель действует по тактике "тарана" с соответствующими потерями, но каких-либо выдающихся возможностей добиться успеха он не приобрел. Однако недооценка противника всегда чревата проблемами, а трезвая оценка ситуации со стороны ВС РФ по итогу оборачивается проблемами только для ВСУ.



Краснолиманское направление



На Краснолиманском направлении части 20-й и 25-й гвардейских общевойсковых армий продолжили "схлопывать" оборонительную зону Краснолиманской группировки ВСУ в районе одноименного города. Подразделениям 25-й ОА удалось занять район железнодорожной станции Брусин и некогда крайне важный для противника Т-образный перекресток. Неприятель откатился в леса к западу от них. Части же 20-й ОА продолжают встречать сопротивление украинских подразделений в южной части села Дробышево и окрестностях.



К этому моменту окончательно прояснились маршруты отхода неприятеля: из восточной и центральной частей Красного Лимана ВСУ отступили в частный сектор у станций Зеленый Клин и Коллективный. Там отмечается серьезная концентрация украинской пехоты. Оттуда она разными маршрутами "утекает" в направлении села Щурово и лесного массива за СНТ "Солярий", переправляясь через Северский Донец. В качестве маршрута отхода используется и лесной массив Святые Горы, по которому противник стремится выйти к реке в районе села Сидорово. Известно, что в январе 2026 года в этом месте ВСУ потеряли понтонную переправу, накрытую авиаударом ВКС РФ. В связи с этим есть основания полагать, что войска незалежной во всех случаях переправляются налегке.



Тем временем украинские силы, действующие в районе Дробышево и опирающиеся на село Старый Караван и группу санаториев и турбаз, играют роль обеспечения "стен коридора", по которому проходят маршруты до точек перехода Северского Донца. Скопление же пехоты у Зеленого Клина и Коллективного выполняет задачу по недопущению преследования отступающих подразделений на марше. Противник действует по классическим принципам отступления за водную преграду: хотя все происходит в спешке, признаков хаоса не наблюдается. ВСУ жизненно важно сохранить личный состав, который впоследствии вольется в оборону Славянско-Краматорской агломерации. Однако даже крайне продуманное отступление не в состоянии прикрыться от ударов. На всех этапах – будь то сбор сил на северо-западных окраинах Красного Лимана, выдвижение к переправам или сами переправы – неприятель "получает на орехи" от всего, что есть в распоряжении ВС РФ.



Сумское направление



К северу от Сум части ГрВ "Север" добились значительного успеха. Ударом из районов сел Корчаковка и Малая Корчаковка штурмовые подразделения 72-й мотострелковой дивизии овладели селом Иволжанское и окрестностями, фактически прорвав генеральную линию обороны ВСУ. Оборонительный замысел противника подразумевал, что группа населенников от Хотени на западе до Марьино, расположенных в районе реки Олешня, представляет собой полноценный заслон, гарантирующий удержание ВС РФ на расстоянии примерно 17 км от областного центра.



Но его прорыв вместе с овладением Иволжанским означает, что остальные звенья оборонительной цепи неприятеля оказались под угрозой обхода нашими штурмовыми группами, перед которыми открылись практически ничем не ограниченные возможности маневра в лесной местности. ВСУ теперь не могут полагаться на то, что их ограниченные силы способны удержать свой обращенный на север фронт. С проникновением штурмовой пехоты ВС РФ в леса дальнейшая оборона оставшихся узлов некогда единого контура обречена. Помимо Иволжанского, "северянам" удалось ворваться и в село Новая Сечь, откуда противник откатился на юг населенного пункта и в село Кияница.



У ВСУ есть единственный шанс удержать ситуацию от стремительной деградации – сконцентрироваться в Киянице и Писаревке, "подрезав" русский авангард в занятом Иволжанском, однако командование ГрВ "Север" предусмотрело эту угрозу: наши штурмовики активно давят в направлении Кияницы через Новую Сечь, а также вышли на короткую дистанцию к Писаревке и Хотени, изготовившись к рывку. В этих условиях неприятель не может отвлекаться на отбитие Иволжанского, иначе пропустит удар, который прикончит западный участок оборонительного контура целиком. На востоке успех сопутствует и 810-й ОБрМП: после выбивания 21-й ОМБр ВСУ из сел Мирополье и Запселье морпехи заняли урочище Снарское и вышли к основанию излучины реки Псел у села Великая Рыбица.



Харьковское направление



К северо-востоку от Харькова подразделения ГрВ "Север" ВС РФ в Волчанском районе, преодолевая упорное сопротивление противника, начали прорыв его обороны на самых уязвимых участках. На восточном берегу Северского Донца "северяне" приступили к штурму села Лосевка. В случае успеха это позволит обойти основную полосу укреплений ВСУ, растянувшуюся до села Белый Колодезь, которое играет важную роль в системе обеспечения всех украинских войск на северо-востоке Харьковской области. За Лосевкой фортификационная система неприятеля более разреженная, поэтому бои за клочок земли у речушки Польная будут носить особо ожесточенный характер: если ВСУ допустят проникновение сил 44-го АК за линию обороны, то начнется обратный отсчет для самой логистической базы в виде Белого Колодезя.



Противник располагает определенными силами, чтобы попытаться остановить "северян". В его распоряжении подразделения 57-й и 58-й мотопехотных бригад, но их боеспособность, зависящая от степени укомплектованности, находится под вопросом. Кроме того, ранее в окрестностях Белого Колодезя в качестве резерва на черный день стоял 225-й ОШП ВСУ, однако сейчас полк действует севернее Сум. Таким образом, сектор лишился "пожарной команды", и всем украинским силам придется полагаться лишь на свои скромные возможности.



Западнее "северяне" также приступили к активным действиям: передовые подразделения 44-го АК из района сел Старица и Бугроватка вошли в большой лесной массив Заломный с задачей овладеть всей его площадью и занять населенные пункты Избицкое и Рубежное. Последнее село, как и Лосевка, является ключом к обходу системы долговременных укреплений ВСУ уже к западу от Северского Донца, простирающихся до Липцовской сельской агломерации включительно. Именно она стала для противника ключевым укрепрайоном, прикрывающим северные подступы к Харькову. Бои за лес не обещают быть легкими: он расположен на крупном холме, за который ВСУ могут попытаться побороться. Ранее там была "лежка" украинских СБС, которую наши "птичники", овладев массивом, будут использовать уже в своих целях. Так что завязавшаяся битва по обоим берегам Северского Донца обещает быть крайне ожесточенной. Противнику жизненно необходимо не допустить прорыва ВС РФ за основную линию укреплений к северо-востоку от Харькова. Источник - Readovka

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