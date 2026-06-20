 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.06.2026
04:55  Казахстан остается надежным звеном в системе большого евразийского партнерства, - Дмитрий Верховцев
03:46  Cпорт-Экспресс о сборной Узбекистана на ЧМ-26: большой прорыв, их узнал весь мир
01:28  Армия Казахстана перейдет в режим высшей боеготовности
00:05  ВС РФ прорывают линию обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 28.06.2026
23:02  В.Путин: спасать киевский режим в планы России не входит
21:16  НГ: Узбекистан становится главным входом США в Центральную Азию
18:56  Завтра: Будущее мировых цен на нефть будет зависеть от Китая?
16:44  Турция и Азербайджан хотят внести пахлаву в список ЮНЕСКО, чтобы сладость не досталась Греции
14:47  Таджикистан отмечает древнейший праздник арийских народов – Тиргон
01:32  Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в Тихом океане
Суббота, 27.06.2026
19:13  Армения и Иран запускают стройку Каджаранского тоннеля для коридора "Север - Юг"
18:54  Конференцию по борьбе с экстремальной жарой в Лондоне отменили из-за жары
15:26  Китай инвестирует $1,5 млрд в углехимический комплекс в Казахстане
10:40  Известия: ЕС резко нарастил импорт обогащенного урана из России. Что это означает
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 26 июня
Пятница, 26.06.2026
21:10  Кыргызстан. Скончался "угольный король" Нурлан Мотуев
12:22  Что делать с Арменией: бороться за нее или "отпустить"? - Дмитрий Родионов
02:33  Россия в ОБСЕ: "О продолжающейся "гибридной войне", развязанной НАТО и ЕС против России"
01:37  НГ: Как Киргизия и Узбекистан обменялись территориями в Ферганской долине
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 25 июня
Четверг, 25.06.2026
23:24  Китай и Туркменистан провели совместное научное обследование пустыни Каракумы
21:55  ФСК: Выборы президента Колумбии - еще один правый поворот в Латинской Америке
15:05  Как Таджикистан за год перекрыл "дыры" на границе с Афганистаном
14:55  Будь по-вашему: Путин объяснил все про окончание СВО, - Кирилл Стрельников
13:24  Перекроет ли Иран Ормузский пролив снова, - Данияр Ашимбаев
01:21  Андижан официально объявлен культурной столицей тюркского мира 2026 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за 24 июня
Среда, 24.06.2026
22:55  В КНДР спущен на воду новый эсминец "Чвэ Хен". Поздравительная речь товарища Ким Чен Ына
17:36  Кыргызстан предложил Казахстану совершить обмен землями, чтобы построить дорогу Бишкек - Иссык-Куль
04:31  Синьхуа: На Форуме "Летний Давос" опубликовали "Топ-10 нарождающихся технологий 2026 года"
03:23  Российский журналист Виктор Васильев, осужденный в Киргизии, вышел на свободу
02:49  От дружбы - к архитектуре будущего: о чем Россия и Китай говорят с Евразией
01:05  Суд по делу "Письма 75" закрыли от прессы, бывшего замминистра внутренних дел удалили за протест
00:05  Русская армия продолжает сжимать оборону ВСУ у Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 23 июня
Вторник, 23.06.2026
23:57  О чем договорился Токаев в Брюсселе
23:53  Как в Таджикистане сохраняют и развивают применение русского языка, - Кирилл Озимко
16:10  10 самых важных дат истории Серхетабада (Кушка), - П.В.Густерин
04:04  НГ: Казахстан нацелился на афганские аквамарин и хром
02:09  Узбекский фильм "Вата" получил награду за лучший сценарий на кинофестивале в Сочи
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 22 июня
Понедельник, 22.06.2026
23:18  Таджикистан. Шарифхон Сафарзода назначен временно исполняющим обязанности главы ГБАО
23:11  Уларбек Исмаилов назначен мэром города Манас Джалал-Абадской области Кыргызстана
21:51  НП: Конфетный король Сарыарки. Как пряники и школы Баймухамета Кощегулова создавали Акмолинск
21:43  Курбан Дурды – первый туркмен герой войны, удостоенный звания Героя Советского Союза
19:28  Японский план блицкрига против СССР "Кантокуэн". День Х – 29 августа 1941 года, - Анатолий Кошкин
17:00  День памяти и скорби - 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз
11:32  НГ: Грузия открывает для себя Центральную Азию
01:40  Голоса степи на пожелтевших страницах - Первые два тома сборника, посвященного "Тургайской газете", вышли в свет в Костанае
00:05  Отступление ВСУ из Красного Лимана знаменует начало битвы за Славянско-Краматорскую агломерацию – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 21.06.2026
22:22  В Туркменистане назначен новый Муфтий. Нюансы официальной хроники: кто и как провел кадровые перестановки
21:10  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол по водно-энергетическому сотрудничеству
17:48  Поезд Душанбе - Москва: возобновлено сообщение после шестилетнего перерыва
16:42  Особое поручение: Саида Мирзиеева привезла Токаеву весточку от отца и увозит ответное послание в Ташкент
05:39  Использование ИИ школьниками – это 20% экономии времени на домашки и 20% потерь знаний. Печальный итог эксперимента в Китае
03:12  Файлы Фаучи: Как в США превентивно помиловали "величайшего массового убийцу"
01:32  Водный вопрос в Центральной Азии стал инструментом большой политики, - Владимир Джабаров
00:16  Кадровые перестановки в Кыргызстане 18-19 июня 2026 года
Суббота, 20.06.2026
22:32  Ни себе, ни людям: почему ЕС подавится постсоветским пространством (на примере Украины)
14:47  Пять фактов, что Трамп попал в иранскую ловушку, - Сабих Джабара
13:43  Академии наук Казахстана и Кыргызстана создали консорциум по изучению степной цивилизации
01:40  Кыргызстан. Три представителя искусства стали лауреатами премии имени Токтогула
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ прорывают линию обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за неделю
00:05 29.06.2026

ВС РФ прорывают линию обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова и восстанавливают контроль над Степногорском – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

К северу от Сум "северяне" прорвали генеральную оборонительную линию противника и получили простор для маневра в лесах. На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжили "схлопывать" оборону неприятеля, а маршруты отступления ВСУ за Северский Донец окончательно прояснились. Тем временем в Запорожской области русские десантники перехватили инициативу под Степногорском, а над коммуникациями Ореховского укрепрайона нависла непосредственная угроза, заставившая украинское командование бросать штурмовые группы в междуречье Волчьей и Мокрых Ялов.



Запорожское направление: западный сектор

В западном секторе Запорожского направления 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ после тяжелых, но успешных майских оборонительных боев в районе Степногорска перехватила инициативу и приступила к возвращению утраченных позиций. Южная часть города находится под уверенным контролем наших штурмовых подразделений, а центр и север служат ареной маневренных стычек малых пехотных групп. Именно стойкость и героизм бойцов 7-й гвардейской ДШД и других частей ВС РФ определили всю оперативную картину в западном секторе направления.

Так и не сумев "дожать" оборону русских десантников, противник обрек себя на стремительную утрату позиций, за которые ранее он заплатил существенными потерями в своих рядах, в том числе в ведомственных спецподразделениях ГУР. Как бы бравурно ВСУ ни рапортовали об "успешном успехе", все уперлось в маленькое, но ключевое "но": полностью отбить Степногорск украинской стороне не удалось, а без него "забетонировать" линию фронта на сколь-нибудь долгий срок Киеву оказалось невозможно и настало время обратного хода "маятника". Помимо этого, русские десантники приступили к возвращению утраченных позиций и в соседнем селе Приморское, где ранее они сохранили за собой южные окраины, благодаря чему при первой же возможности смогли начать теснить противника.

Стоит отдельно остановиться на том, почему предельное упорство в обороне даже на окраинах населенного пункта крайне важно: здания служат укрытиями и дают множество стрелковых позиций. После же их потери наступает самое тяжелое: отступление по полям и лесопосадкам, а затем возвращение тем же путем. При сохранении хотя бы частичного контроля над окраинами отпадает такая существенная проблема, как необходимость сближения и первичного закрепления в населеннике, особенно если неприятель уже обжился и подготовился к встрече. Таким образом, десантники ВС РФ, утратив ряд позиций, не лишились ключевых рубежей и, соответственно, способности быстро и с меньшим набором ненужных "условий" восстановить положение.

Запорожское направление

В восточном секторе Запорожского направления все внимание противника по-прежнему сосредоточено на удержании последней линии обороны по реке Верхняя Терса, прикрывающей коммуникации Ореховского укрепрайона ВСУ. Это последняя надежда украинского командования спасти Орехов и не допустить выхода русских войск к Запорожью. К концу недели подразделения 36-й гвардейской общевойсковой армии ГрВ "Восток" зашли на окраины села Любицкое, сделав угрозу прорыва за Верхнюю Терсу непосредственной для гарнизона Орехова. Кроме того, силы 29-й гвардейской ОА овладели селом Добропасово, из-за чего крупный пгт Покровское оказался под угрозой "штурма наскоком", успешный старт которого вынудил бы ВСУ делать выбор: еще сильнее рисковать Ореховом, снимая войска для переброски в Покровское, либо смириться с угрозой его потерять. Малочисленный гарнизон города из подразделений 92-й ОШБр и 141-й ОМБр сам по себе очень ограничен в возможностях.

Такое угрожающее положение вынудило украинское командование вернуться к старому плану, который оно безуспешно пыталось осуществить еще в конце зимы и весной 2026 года против 29-й гвардейской ОА: противник вновь возобновил активное забрасывание штурмовых подразделений на площадь в междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы. Наши военные отмечают, что неприятель откровенно не считается с потерями, стремясь закрепиться в селах Новохатское, Толстой и Поддубное, а также нарастил активность к востоку от Великомихайловки. Речь идет о большой серой зоне, в которой ВСУ, как и 3 месяца назад, пытаются накапливаться и пробиваться к берегам Мокрых Ялов, причем весьма вероятно, что противник попробует расширить ее и к югу от Великомихайловки. Замысел очевиден: реализовать "ползучее" наступление на правый фланг группировки "Восток" и создать угрозу коммуникациям ВС РФ в южном направлении, в междуречье Мокрых Ялов и Янчура.

Расчет ВСУ сводится к тому, что мнимая критическая просадка нашего материально-технического обеспечения при напряжении русских сил сильно западнее благоприятствует повторению прежних попыток. Желаемая для незалежной "программа-минимум": это вынудить ВС РФ отойти от пгт Покровское и прекратить давить в направлении Верхней Терсы, чтобы получить передышку на самых угрожаемых участках. Параллельно противник проводит вспомогательные атаки на село Терноватое со стороны Бойково и Христофоровки, однако наши подразделения ВБС вышибают его технику и пехоту еще на дистанции. Неприятель действует по тактике "тарана" с соответствующими потерями, но каких-либо выдающихся возможностей добиться успеха он не приобрел. Однако недооценка противника всегда чревата проблемами, а трезвая оценка ситуации со стороны ВС РФ по итогу оборачивается проблемами только для ВСУ.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении части 20-й и 25-й гвардейских общевойсковых армий продолжили "схлопывать" оборонительную зону Краснолиманской группировки ВСУ в районе одноименного города. Подразделениям 25-й ОА удалось занять район железнодорожной станции Брусин и некогда крайне важный для противника Т-образный перекресток. Неприятель откатился в леса к западу от них. Части же 20-й ОА продолжают встречать сопротивление украинских подразделений в южной части села Дробышево и окрестностях.

К этому моменту окончательно прояснились маршруты отхода неприятеля: из восточной и центральной частей Красного Лимана ВСУ отступили в частный сектор у станций Зеленый Клин и Коллективный. Там отмечается серьезная концентрация украинской пехоты. Оттуда она разными маршрутами "утекает" в направлении села Щурово и лесного массива за СНТ "Солярий", переправляясь через Северский Донец. В качестве маршрута отхода используется и лесной массив Святые Горы, по которому противник стремится выйти к реке в районе села Сидорово. Известно, что в январе 2026 года в этом месте ВСУ потеряли понтонную переправу, накрытую авиаударом ВКС РФ. В связи с этим есть основания полагать, что войска незалежной во всех случаях переправляются налегке.

Тем временем украинские силы, действующие в районе Дробышево и опирающиеся на село Старый Караван и группу санаториев и турбаз, играют роль обеспечения "стен коридора", по которому проходят маршруты до точек перехода Северского Донца. Скопление же пехоты у Зеленого Клина и Коллективного выполняет задачу по недопущению преследования отступающих подразделений на марше. Противник действует по классическим принципам отступления за водную преграду: хотя все происходит в спешке, признаков хаоса не наблюдается. ВСУ жизненно важно сохранить личный состав, который впоследствии вольется в оборону Славянско-Краматорской агломерации. Однако даже крайне продуманное отступление не в состоянии прикрыться от ударов. На всех этапах – будь то сбор сил на северо-западных окраинах Красного Лимана, выдвижение к переправам или сами переправы – неприятель "получает на орехи" от всего, что есть в распоряжении ВС РФ.

Сумское направление

К северу от Сум части ГрВ "Север" добились значительного успеха. Ударом из районов сел Корчаковка и Малая Корчаковка штурмовые подразделения 72-й мотострелковой дивизии овладели селом Иволжанское и окрестностями, фактически прорвав генеральную линию обороны ВСУ. Оборонительный замысел противника подразумевал, что группа населенников от Хотени на западе до Марьино, расположенных в районе реки Олешня, представляет собой полноценный заслон, гарантирующий удержание ВС РФ на расстоянии примерно 17 км от областного центра.

Но его прорыв вместе с овладением Иволжанским означает, что остальные звенья оборонительной цепи неприятеля оказались под угрозой обхода нашими штурмовыми группами, перед которыми открылись практически ничем не ограниченные возможности маневра в лесной местности. ВСУ теперь не могут полагаться на то, что их ограниченные силы способны удержать свой обращенный на север фронт. С проникновением штурмовой пехоты ВС РФ в леса дальнейшая оборона оставшихся узлов некогда единого контура обречена. Помимо Иволжанского, "северянам" удалось ворваться и в село Новая Сечь, откуда противник откатился на юг населенного пункта и в село Кияница.

У ВСУ есть единственный шанс удержать ситуацию от стремительной деградации – сконцентрироваться в Киянице и Писаревке, "подрезав" русский авангард в занятом Иволжанском, однако командование ГрВ "Север" предусмотрело эту угрозу: наши штурмовики активно давят в направлении Кияницы через Новую Сечь, а также вышли на короткую дистанцию к Писаревке и Хотени, изготовившись к рывку. В этих условиях неприятель не может отвлекаться на отбитие Иволжанского, иначе пропустит удар, который прикончит западный участок оборонительного контура целиком. На востоке успех сопутствует и 810-й ОБрМП: после выбивания 21-й ОМБр ВСУ из сел Мирополье и Запселье морпехи заняли урочище Снарское и вышли к основанию излучины реки Псел у села Великая Рыбица.

Харьковское направление

К северо-востоку от Харькова подразделения ГрВ "Север" ВС РФ в Волчанском районе, преодолевая упорное сопротивление противника, начали прорыв его обороны на самых уязвимых участках. На восточном берегу Северского Донца "северяне" приступили к штурму села Лосевка. В случае успеха это позволит обойти основную полосу укреплений ВСУ, растянувшуюся до села Белый Колодезь, которое играет важную роль в системе обеспечения всех украинских войск на северо-востоке Харьковской области. За Лосевкой фортификационная система неприятеля более разреженная, поэтому бои за клочок земли у речушки Польная будут носить особо ожесточенный характер: если ВСУ допустят проникновение сил 44-го АК за линию обороны, то начнется обратный отсчет для самой логистической базы в виде Белого Колодезя.

Противник располагает определенными силами, чтобы попытаться остановить "северян". В его распоряжении подразделения 57-й и 58-й мотопехотных бригад, но их боеспособность, зависящая от степени укомплектованности, находится под вопросом. Кроме того, ранее в окрестностях Белого Колодезя в качестве резерва на черный день стоял 225-й ОШП ВСУ, однако сейчас полк действует севернее Сум. Таким образом, сектор лишился "пожарной команды", и всем украинским силам придется полагаться лишь на свои скромные возможности.

Западнее "северяне" также приступили к активным действиям: передовые подразделения 44-го АК из района сел Старица и Бугроватка вошли в большой лесной массив Заломный с задачей овладеть всей его площадью и занять населенные пункты Избицкое и Рубежное. Последнее село, как и Лосевка, является ключом к обходу системы долговременных укреплений ВСУ уже к западу от Северского Донца, простирающихся до Липцовской сельской агломерации включительно. Именно она стала для противника ключевым укрепрайоном, прикрывающим северные подступы к Харькову. Бои за лес не обещают быть легкими: он расположен на крупном холме, за который ВСУ могут попытаться побороться. Ранее там была "лежка" украинских СБС, которую наши "птичники", овладев массивом, будут использовать уже в своих целях. Так что завязавшаяся битва по обоим берегам Северского Донца обещает быть крайне ожесточенной. Противнику жизненно необходимо не допустить прорыва ВС РФ за основную линию укреплений к северо-востоку от Харькова.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782680700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 24 июня 2026 года №304
- Пакет важнейших законов рассмотрели сенаторы на заседании Палаты
- В Мажилисе подвели итоги премии "Парламент сөзі"
- Олжас Бектенов провел заседание Совета ЕАБР: утверждена Стратегия развития банка на 2027-2031 годы
- Казахстан представил экспортные возможности на IX международной выставке "Китай – Евразия"
- От имени Главы государства в Астане наградили лучших представителей отечественных СМИ
- Перевел деньги потерпевшей и был осужден
- Защита внутреннего рынка: АФМ пресекает незаконный вывоз топлива
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  