|Армия Казахстана перейдет в режим высшей боеготовности
01:28 29.06.2026
Министерство обороны Республики Казахстан
Официальное сообщение
28 Июня 2026
В период с 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности.
Мероприятия направлены на совершенствование практических навыков личного состава и подразделений при приведении в высшие степени боевой готовности.
Проводимые мероприятия носят плановый учебный характер и будут проведены преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах, в связи с чем возможно передвижение техники.
Отдельные подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры. В это время на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения.
В этой связи Министерство обороны призывает граждан, пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации руководствоваться сведениями, публикуемыми исключительно в официальных источниках.