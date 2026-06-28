Армия Казахстана перейдет в режим высшей боеготовности

01:28 29.06.2026

Министерство обороны Республики Казахстан



Официальное сообщение

28 Июня 2026



В период с 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности.



Мероприятия направлены на совершенствование практических навыков личного состава и подразделений при приведении в высшие степени боевой готовности.



Проводимые мероприятия носят плановый учебный характер и будут проведены преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах, в связи с чем возможно передвижение техники.



Отдельные подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры. В это время на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения.



В этой связи Министерство обороны призывает граждан, пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации руководствоваться сведениями, публикуемыми исключительно в официальных источниках.



