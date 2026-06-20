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Cпорт-Экспресс о сборной Узбекистана на ЧМ-26: большой прорыв, их узнал весь мир
03:46 29.06.2026

Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, чья сборная приняла участие в чемпионате мира.

Сборная Узбекистана по футболу завершила свое историческое дебютное выступление на ЧМ-2026. Подопечные итальянского тренера Фабио Каннаваро уступили во всех трех матчах группового этапа и покинули турнир, не набрав очков.

Результаты матчей Узбекистана в группе K

- Узбекистан - Колумбия - 1:3 (17 июня, Мехико). Аббосбек Файзуллаев забил первый в истории гол Узбекистана на чемпионатах мира.



- Португалия - Узбекистан - 5:0 (23 июня, Хьюстон). Крупное поражение от фаворита группы. Гол Узбекистана не засчитан (Азиз Ганиев забил красивый гол дальним ударом в "девятку").



- ДР Конго - Узбекистан - 3:1 (27 июня, Атланта). Эльдор Шомуродов открыл счет на 10-й минуте с передачи Файзуллаева, но удержать преимущество не удалось.



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Семин - о сборной Узбекистана на ЧМ-26: "Свою задачу выполнили блестяще"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в разговоре с "СЭ" поделился мнением о выступлении сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026.

"Рано ли Узбекистану участвовать на чемпионате мира? Нет. Они прошли очень трудный путь в отборочном турнире. Попробовали свои силы на турнире. На сегодняшний момент, наверное, развитие футбола в Узбекистане не позволяет надеяться на лучший исход. Они молодцы, свою задачу выполнили блестяще", - сказал Семин "СЭ".

Юрий Семин поделился мнением о тренере сборной Узбекистана Фабио Каннаваро.

"Команда не набрала очков. Дальше они не прошли, хороших матчей на турнире у них не было. Это означает, что работа тренера неудовлетворительна и его уволят, вот и все. Следовало ли оставлять Тимура Кападзе? Может быть и так, а может и не стоило", - сказал Семин "СЭ".

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Непомнящий: "Каннаваро брал модные схемы и тактики, с которыми игроки сборной Узбекистана не справлялись"

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с "СЭ" поделился мнением о выступлении сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026 под руководством Фабио Каннаваро.

"Каннаваро не успел изучить способности футболистов за такой короткий промежуток времени. Он брал модные схемы и тактики, с которыми игроки не справлялись. Было бы разумнее и продуктивнее, если бы с командой остался работать Тимур Кападзе. Федерация футбола Узбекистана делает так много для развития в футболе, что они имеют право принять любое решение по будущему Каннаваро в сборной. Сборная Узбекистана сделала большой прорыв. Их узнал весь мир через футбол. Вели себя достойно. Они сделали максимум, что могли", - сказал Непомнящий "СЭ".

Каннаваро возглавил сборную в октябре 2025 года, сменив Тимура Кападзе, который вывел команду на чемпионат мира.

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Губерниев об игре Узбекистана на ЧМ-2026: "Первый блин комом"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с "СЭ" поделился мнением о выступлении сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026.

"Там не очень здорово сыграли лидеры, в каждом компоненте соперники были сильнее. Файзуллаев, то что я видел, едва ли не каждое единоборство проиграл. Команда стушевалась, не было такой самоотдачи. Игроки старались, но не получилось. Они дебютанты, первый блин комом. Попали на чемпионат мира и уже молодцы. Требовать, чтобы они прыгнули выше головы? В целом результат Узбекистана по игре", - сказал Губерниев "СЭ".

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"Ростов" поздравил Шомуродова с голом на ЧМ-2026

"Ростов" поздравил бывшего нападающего команды Элдора Шомуродова с голом на чемпионате мира.

30-летний форвард забил единственный гол команды в матче против ДР Конго (1:3) в 3-м туре группового турнира. Узбекистан не набрал ни одного очка, занял последнее место в группе K и покинул чемпионат мира.

"Поздравляем нашего друга и бывшего нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова с голом на Чемпионате мира", - говорится в сообщении пресс-службы ростовчан.

Шомуродов выступал за "Ростов" с 2017 по 2020 годы. Сейчас он играет в турецком "Башакшехире".

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"Мы плохо держали мяч. Из ЧМ-2026 извлечем много уроков". Интервью Шомуродова

Игорь Рабинер
Обозреватель

Обозреватель "СЭ" поговорил с капитаном и лучшим снайпером сборной Узбекистана.

Бывший форвард "Ростова", отлично проявивший себя в "Роме" и других клубах Серии А, а в прошлом сезоне выдавший прекрасный год в Стамбуле, в последнем матче группового турнира ЧМ-2026 открыл счет забитым мячам на мировом первенстве. И сделал это Элдор Шомуродов очень красивым "парашютом" за спину конголезскому вратарю с острого угла. Счет, установленный узбекским капитаном, держался долго, но потом африканская команда переломила игру и победила.

Поэтому никакой радости лицо Шомуродова после матча не излучало. Тем не менее вначале он вышел на подиум для слов международной прессе, тоже включенных в это интервью, а затем, уже после допинг-контроля (который они проходили с Аббосбеком Файзуллаевым), спустя два часа после матча, согласился на разговор со спецкором "СЭ".

- Опыта набрались большого, но очень жалко, что не смогли выиграть хоть один матч, - говорит Шомуродов. - Жизнь продолжается. Теперь нам есть к чему стремиться, и мы будем понимать, как нам надо расти. Вроде и поучаствовали в чемпионате мира, но есть чувство, что могли это сделать лучше. Хотя при негативном результате есть много положительных вещей, которые мы возьмем с собой из этого турнира. Он нам доказал, что многому надо учиться и во многом развиваться.

- А чего не хватило? Или это объективный уровень узбекской команды?

- Много чего. Тут все по-другому. Ты не можешь быть в чем-то одном лучше других, а должен быть силен во всех компонентах. Поэтому нам надо прибавлять во всем. Значит, таков на сегодня уровень нашей команды. На чемпионате мира не бывает простых игр, и даже мелкие ошибки наказываются. Нам не хватило опыта, и сейчас этот опыт появился.

- Фабио Каннаваро и сказал на пресс-конференции, что не хватило опыта и во втором тайме команда сбилась на игру длинными передачами, о чем заранее речи не шло?

- Да. Это еще психологический момент - когда выигрываешь, хочешь не пропустить и удержать счет. И из-за этого потом начинаются ошибки. Одна из которых заключается в том, что плохо держали мяч.

- Но команда на турнире сыграла хуже, чем вы ожидали?

- Когда ты едешь на чемпионат мира и выходишь против Колумбии и Португалии, то понимаешь, что будет сложно. И если ты хочешь, то извлекаешь из таких матчей что-то позитивное. Но на поле ты видишь другой уровень. Мы делали что могли. И думаю, что футбол Узбекистана многое выиграл от нашего появления здесь. За нашими молодыми талантливыми ребятами тоже следили. Сейчас в Европу может поехать больше наших игроков.

При 0:1 мощные конголезцы побежали вперед и вынудили нас обороняться

- Африканские команды на этом чемпионате выступают явно лучше азиатских. Получается, та конфедерация сильнее вашей?

- Только в физическом плане. Кто играл в Европе - тот знает, какое там сочетание "физики" и техники. А у конголезцев вся команда там играет. Против таких соперников очень тяжело все время обороняться. Мяч все равно нужен!

- Во втором тайме вы совершенно перестали атаковать, а если и делали это, то только по два-три человека. Это шло от Фабио Каннаваро или от вас самих?

- Да, психологическая настройка заключалась в том, что если забьем гол, то должны любыми способами удерживать счет. Но сказалось и то, что ДР Конго нужна была победа, эта команда очень сильна физически. Поэтому они побежали вперед и вынудили нас играть от обороны. Остальное вы видели сами.

Мы могли бы лучше держать мяч. Это и имею в виду, говоря, что нельзя быть хорошим только в каком-то одном компоненте. Если вы хороши в прессинге, но плохи с мячом, эту проблему вскроют и будут за нее наказывать. Это все про опыт. Когда видишь другой темп, других игроков, которые привыкли его держать, - понимаешь, что этому надо учиться.

Гол забил красивый, но нам он не помог

- Расскажите про свой красивый гол. Как пришла в голову идея так забросить мяч за спину голкиперу "парашютом"?

- Гол-то красивый, но нам же не помог. Всегда приятно забивать, и в тот момент эмоции были очень позитивные. Но главное - победа команды, а из-за того что мы проиграли, это полностью перекрыло весь позитив от забитого мяча.

- Тем не менее насколько важно лично для вас открыть счет своим мячам на чемпионатах мира?

- Конечно, для меня это важно. Все равно будешь об этом вспоминать - не каждый день забиваешь голы на чемпионате мира. Но если бы победили - было бы намного лучше.

- Аббос Файзуллаев после передачи из глубины поля коснулся мяча? То есть его можно считать автором голевой передачи?

- Он сказал, что коснулся!

Каннаваро многому учит наших футболистов

- Валерий Карпин во время вашего пребывания на ЧМ-2026 не писал, ничего не советовал?

- Нет.

- Вообще кому хотели бы передать привет в России?

- Всем, кто болел за нас и держал кулаки! Спасибо вам огромное.

- Увозите отсюда чью-нибудь ценную футболку? Менялись после Колумбии и Португалии?

- У меня не было настроения ни с кем меняться.

- Что дал команде Каннаваро - по сравнению с Сречко Катанецом, Тимуром Кападзе?

- Много чего позитивного! Не буду конкретизировать, но понятно, что у нас не было много времени, чтобы сыграть на чемпионате так, как он хотел. В профессиональном плане он многое дает и многому учит футболистов. Темпу, профессионализму, всему остальному, чтобы играть на таком уровне.

Источник - Cпорт-Экспресс
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