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Казахстан остается надежным звеном в системе большого евразийского партнерства, - Дмитрий Верховцев
04:55 29.06.2026

Казахстан остается надежным звеном в системе большого евразийского партнерства
29.06.2026 | Дмитрий ВЕРХОВЦЕВ

Успешно прошел рабочий визит премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Китай, который стал весьма примечательным событием в казахстанско-китайских отношениях.

В ходе визита О. Бектенов встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, принял участие в 17-м ежегодном совещании новых мировых лидеров Всемирного экономического форума /ВЭФ/, где провел ряд важных встреч, а в городе Даляни принял участие в сессии, посвященной инициативе "Один пояс, один путь".

В ходе визита стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и уточнили дальнейшие планы казахско-китайского сотрудничества по таким направлениям, как развитие торговли, расширение взаимодействия в области капиталовложений, АПК, дорожно-транспортного хозяйства и в перевалке грузов.

В ходе встречи с Бектеновым Ли Цян отметил, что всестороннее стратегическое партнерство Китая с Казахстаном, которое получило статус "вечного", по праву считается "эталоном взаимопомощи и взаимного выигрыша между соседними странами".

Китайская сторона придает важное значение подобным формулировкам, поэтому и в данном случае такая оценка со стороны Ли Цяна не является простым риторическим оборотом и заслуживает серьезного внимания.

Из официальных заявлений следует отметить слова китайского премьера о готовности Китая вместе с Казахстаном работать над дальнейшим углублением добрососедства и дружбы, продвигать расширение двусторонней торговли и повысить ее качество, углублять сотрудничество в области энергетики и минеральных ресурсов, расширить кооперацию в нарождающихся сферах, таких как искусственный интеллект, "умные" города, большие данные и цифровая экономика. Китай также готов углублять обмены и сотрудничество с Казахстаном в таких областях, как культура, туризм, образование, молодежь и других областях.

Работая по мировой повестке, две стороны, как подчеркнул Ли Цян, должны укреплять сотрудничество в рамках механизма Китай – Центральная Азия и ШОС.

Со своей стороны, Олжас Бектенов подтвердил, что Казахстан готов совместно с китайской стороной реализовывать проекты в рамках инициативы "Пояс и путь", углублять сотрудничество в торговле, капиталовложениях, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности; расширять гуманитарные обмены и увеличивать практические результаты по развитию казахстанско-китайского "вечного всеобъемлющего стратегического партнерства".

Для Китая вся бывшая советская Средняя Азия после распада СССР является предметом стратегического интереса как в плане геополитики, так и в плане внешней торговли. Казахстану, как самой крупной стране этого региона, занимающей в силу своих больших размеров и географического положения ключевое положение в транзите китайских товаров в Европу, принадлежит особая роль.

Во-первых, через Казахстан пролегает путь к каспийским портам и Ирану, через которые Китай получает доступ сразу к нескольким маршрутам поставки экспортно-импортных товаров как в регион Большого Ближнего Востока, так и в Европу. Во-вторых, этот же маршрут является критически важным, как запасной в случае возникновения проблем на водных путях торговли Китая со странами Персидского залива, южной Европой и северной Африкой, как это произошло в ходе недавней агрессии США против Ирана. В-третьих, взаимопонимание с Казахстаном предельно важно для Китая с точки зрения общественно-политической устойчивости в китайском Синьцзяне, в котором проживают немало казахов и близкие им в культурно-языковом отношении уйгуры.

Учитывая, что США и в особенности Британия через казахские НКО активно распространяют среди казахов недоверие к действиям китайских властей против разного рода сепаратизмов населения Синьцзяна, Китай заинтересован в тесных и разнообразных, как официальных, так и неофициальных, деловых, гуманитарных, туристических связях и взаимных обменах с Казахстаном. Это знакомит казахов с Китаем и помогает развенчанию антикитайских мифов и предубеждений.

Для Казахстана Китай играет предельно важную и зачастую незаменимую роль в экономическом развитии, являясь одним из ключевых партнеров в области торговли и капиталовложений. По итогам 2025 года объем взаимной торговли превысил 48 млрд долл., а объем привлеченных прямых капиталовложений из КНР – 2,8 млрд долл.

Также растет двусторонняя торговля в агропромышленном комплексе, товарооборот которой по итогам 2025 года вырос на 36% и превысил 1,9 млрд долл. В транспортировке и перевалке грузов Казахстан сохраняет ключевую роль в сухопутных перевозках между Китаем и Европой: через территорию республики проходит более 85% грузопотоков. По итогам 2025 года железнодорожные перевозки между Казахстаном и КНР достигли 35,6 млн тонн с ростом на 11%.

Выступая в Даляни, Бектенов подчеркивал рост транзитной роли своей страны, которая достигнута вложениями более 35 млрд долл. в развитие транспортно-транзитной инфраструктуры за последние 7 лет. Реализован ряд крупных проектов, включая контейнерный хаб в Актау, сухой порт в Сиане, вторые пути железной дороги Достык – Мойынты. В дальнейшем, как заверил глава казахстанского правительства, будет уделено внимание пяти приоритетным направлениям развития инициативы "Один пояс, один путь": укреплению инфраструктурной взаимосвязанности, формированию цифрового Срединного коридора, продвижению зеленой повестки, а также расширению торговли, капиталовложений и финансовых механизмов.

Примечательно, что для Китая именно торговля на восточном направлении, конкретно со странами Средней Азии и с Казахстаном в особенности, имеет определяющее значение в плане развития Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), как одного из наименее развитых восточных регионов КНР.

Собственно, одной из целей инициативы "Пояс и путь" – самого амбициозного проекта Китая – стала необходимость втянуть в мировую торговлю глубинные центральные и восточные регионы Китая, которые развивались медленнее по сравнению с приморскими провинциями. Таким образом Китай использовал богатый сырьевой потенциал Синьцзяня, как поставщика хлопка на мировой рынок, а затем по мере накопления доходов от торговли – как крупного китайского и мирового центра хлопчатобумажной промышленности и центра производства фотоэлектрического кремния для встраивания региона в экономическую специализацию внутри КНР и в мировое разделение труда

Китай готов делиться результатами своего экономического развития с соседями по региону, сотрудничать со странами Евразии для лучшего согласования стратегий развития и углубления экономической интеграции, о чем, например, сказал на открытии 9-й Китайско-Евразийской выставки в Урумчи, столице СУАР, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

По словам Сяо Фагэна, директора по продажам крупного производителя промышленных роботов в Дунгуане (провинция Гуандун), по мере ускорения индустриализации и урбанизации в странах Средней Азии растет спрос на промышленных роботов. Экспорт промышленных роботов из Дунгуана в Среднюю Азию с января по май превысил 160 млн юаней.

В ходе мероприятий выставки Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Казахстана, заявил, что товарооборот между Китаем и Казахстаном продолжает активно расти и это свидетельствует о высокой степени взаимодополняемости экономик двух стран. Он отметил, что Казахстан готов расширять экспорт своей приоритетной продукции, в том числе сельскохозяйственной, пищевой и металлургической, на китайский рынок, а также поддерживать расширение доступа казахстанской продукции в Синьцзян и укрепление регионального экономического сотрудничества.

Так, за первые пять месяцев 2026 года импорт из Казахстана в Синьцзян вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27,57 млрд юаней (4,06 млрд долларов). По данным таможни Урумчи, общий объем внешней торговли СУАР в 2025 году достиг 520,37 млрд юаней, что на 19,9% больше, чем годом ранее.

В целом товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии в 2025 году впервые превысил 100 млрд долларов. Основная часть роста приходится именно на Казахстан.

Визит премьер-министра Казахстана в Китай помог сверить планы дальнейшего взаимодействия двух стран и подтвердить, что Казахстан остается надежным звеном в системе большого евразийского партнерства, объединяющего двух главных партнеров Астаны – Китай и Россию.

Источник - Ритм Евразии
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