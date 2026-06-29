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Визит Лукашенко в Пекин: Китай поддержит Беларусь в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности
18:29 29.06.2026

Си Цзиньпин: белорусско-китайские отношения переживают исторический пик

29 июня, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе рабочей встречи в Пекине с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне очень приятно вновь принимать вас, мой дорогой друг. Я очень рад вас видеть. Мы часто встречаемся, общаемся, очень своевременно ведем самый объемный диалог по самым разным вопросам", - обратился Си Цзиньпин к Александру Лукашенко.

Он обратил внимание, что Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. "Китай и Беларусь - железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик, - заявил Си Цзиньпин. - В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте".

***

"Это то, о чем мы мечтали". Лукашенко о состоянии сотрудничества Минска и Пекина

29 июня, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи в Пекине с Председателем КНР Си Цзиньпином высказался о состоянии взаимоотношений двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны Председателя КНР. "Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - подчеркнул белорусский лидер.

Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк "Великий камень", большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. "Мы готовы в этом плане действовать", - заверил он.

Глава государства также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. Ранее 2026-2027 годы были объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. "Я благодарен вам за то, что вы поддержали текущий год и следующий как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем".

"Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше", - добавил Президент.

Президент Беларуси поблагодарил Председателя КНР за нынешнюю встречу. Си Цзиньпин уточнил, прилетел ли Александр Лукашенко в Пекин прямо из Минска. "Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с Президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин", - сказал белорусский лидер.

Далее - общение за традиционным семейным обедом. Этот формат выходит за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между Президентом Беларуси и Председателем КНР.

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Си Цзиньпин встретился с президентом Беларуси

Пекин, 29 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в Пекине встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Китай и Беларусь должны поддерживать стратегические контакты, способствовать продолжающемуся поступательному развитию двусторонних отношений на высоком уровне и улучшать благосостояние народов двух государств, подчеркнул Си Цзиньпин.

Китай поддерживает Беларусь в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также в следовании по пути развития, соответствующему ее национальным условиям, заявил Си Цзиньпин, выразив готовность Китая в дальнейшем оказывать всяческое содействие в развитии Беларуси.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Беларусь - настоящие друзья, которые доверяют друг другу и поддерживают друг друга, хорошие партнеры, стремящиеся к совместному развитию и процветанию, а также всепогодные и всесторонние стратегические партнеры.

По его словам, выдержав испытания международной турбулентностью, двусторонние отношения в последние годы реализовали скачкообразное развитие и сейчас переживают лучшие периоды в своей истории.

Обе стороны обладают прочным политическим взаимодоверием, добиваются плодотворных результатов в высококачественной совместной реализации инициативы "Пояс и путь", основательно продвигают осуществление ключевых проектов сотрудничества, а многостороннее взаимодействие развивается в продуктивном ключе, сказал Си Цзиньпин.

Факты доказывают, что углубление всепогодного и всестороннего сотрудничества между Китаем и Беларусью соответствует тенденциям исторического развития, и отвечает коренным интересам народов двух стран, заявил Си Цзиньпин.

Обе страны должны мобилизовать все ресурсы для содействия реализации инициативы "Пояс и путь", а также укреплять координацию и взаимодействие на многосторонних площадках, чтобы служить стабилизирующим фактором в неспокойном мире, отметил он, добавив, что Китай готов совместно с Беларусью создать сообщество единой судьбы человечества и реализовать четыре основные глобальные инициативы, предложенные Китаем.

Высоко оценив всестороннее и углубленное практическое сотрудничество между Беларусью и Китаем, которое оказывает важную поддержку социально-экономическому развитию Беларуси, А. Лукашенко заявил, что белорусская сторона придает большое значение отношениям с Китаем и надеется на укрепление стратегических контактов, расширение сфер сотрудничества и дальнейшее развитие двусторонних связей.

Для содействия политическому урегулированию острых вопросов председатель Си Цзиньпин выдвинул четыре основные глобальные инициативы, которые вносят значительный вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания во всем мире, заявил А. Лукашенко, добавив, что Беларусь готова поддерживать тесную координацию с Китаем в международных и региональных делах и совместно содействовать глобальному и региональному миру, развитию и стабильности.

***

Си Цзиньпин на переговорах с Александром Лукашенко в Пекине: белорусско-китайские отношения переживают исторический пик
Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита президента Белоруссии в регион Восточной и Юго-Восточной Азии

https://tvbrics.com/
29.06.26

Выход китайско-белорусского сотрудничества на исторический пик отметил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Лидер КНР подчеркнул, что Минск и Пекин развивают всестороннее стратегическое партнерство. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.

Президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом в Пекин 28 июня. Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.

"Мне очень приятно вновь принимать вас, мой дорогой друг. Я очень рад вас видеть. […] Китай и Белоруссия – железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик"
Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики

Александр Лукашенко отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Президент подчеркнул важность совместного развития промышленности обеих стран. Ранее 2026–2027 годы были объявлены Годами промышленной кооперации Белоруссии и Китая.

"Я благодарен вам за то, что вы поддержали текущий год и следующий как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Белоруссия использует ваши технологии. Мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем"
Александр Лукашенко, Президент Белоруссии

Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина он назвал индустриальный парк "Великий камень", большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. Парк находится в Минской области и обладает статусом особой экономической зоны.

На увеличение объемов взаимной торговли между двумя странами обратил внимание чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Китае Александр Червяков, его слова передает БелТА, партнер TV BRICS.

"Если в прошлом году мы приросли на 15 процентов, то в этом году товарооборот уже составил 3,7 млрд долларов США (около 285 млрд рублей). Это 117 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту - плюс 27 процентов. И я думаю, это не предел. [...] Это индикатор конкурентоспособности для наших предприятий", – заметил посол.

В ходе переговоров лидеры государств также обозначили важность постоянного обмена точками зрения по международной повестке дня. Их общение продолжилось за традиционным семейным обедом, который выходит за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Белоруссии и председателем КНР.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782746940


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