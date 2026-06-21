ВС РФ готовятся к штурму первого райцентра Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 29 июня

00:05 30.06.2026

ВС РФ готовятся к штурму первого райцентра Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 29 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 июня в разрезе СВО. 29-я армия изготовилась к штурму пгт Покровское, срывая намерения ВСУ провести наступательную операцию в соседнем секторе. Российские спецслужбы ликвидировали двух высокопоставленных украинских военных. ВС РФ наращивают применение усовершенствованных "Гераней Сикер".



