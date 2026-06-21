|ВС РФ готовятся к штурму первого райцентра Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 29 июня
00:05 30.06.2026
ВС РФ готовятся к штурму первого райцентра Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 29 июня
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 29 июня в разрезе СВО. 29-я армия изготовилась к штурму пгт Покровское, срывая намерения ВСУ провести наступательную операцию в соседнем секторе. Российские спецслужбы ликвидировали двух высокопоставленных украинских военных. ВС РФ наращивают применение усовершенствованных "Гераней Сикер".
"Двуликий Янус"
Части 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ существенно нарастили давление на поселок городского типа Покровское, являющийся первым райцентром Днепропетровской области, который будет штурмоваться русскими войсками. Штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сумели овладеть населенными пунктами Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровка. Контроль над ними вкупе с закреплением в селе Добропасово означает уже не теоретическую, а непосредственную угрозу штурма пгт Покровское. Кроме того, учитывая относительно слабый гарнизон ВСУ в нем, состоящий из отдельных подразделений 92-й ОШБр, 141-й ОМБр и тероборонщиков, ВС РФ практически ничем не скованы в выборе вариантов развития событий.
29-я армия решила резко усугубить положение противника на этом участке с одной-единственной целью. В районе пгт Просяная, что севернее пгт Покровское, развернуты части ВСУ, относящиеся к 7-му армейскому корпусу, корпусу быстрого реагирования, который состоит из аэромобильных, десантно-штурмовых и приданных им подразделений СБС и артиллерийских формирований. В задачи данного оперативно-тактического соединения входит проведение наступательных и контрнаступательных операций. Учитывая то, что специфика корпуса подразумевает еще и использование в качестве "пожарной команды", само его наличие на том или ином участке говорит о многом. Такого рода соединения не предназначены для того, чтобы "простаивать" резервом, ожидая момента. Изначально на участок такие части прибывают с уже поставленной задачей. Задача 7-го АК ВСУ в свете активизации интенсивности боев в междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы может состоять в переходе в наступление в южном направлении на коммуникации общевойсковых армий ВС РФ ГрВ "Восток". Сейчас украинские пехотные подразделения пытаются максимально расширить серую зону, чтобы естественная разреженность боевых порядков русских войск в таких условиях обеспечивала бы противнику при вводе в бой 7-го АК максимально глубокое вклинение в нашу оборону. Несмотря на то, что ВСУ объективно имеют, мягко говоря, очень скромные шансы на успех, даже если решат бросить в бой все наличные силы разом, угроза существенная, и игнорировать ее командованию ВС РФ нельзя.
Но если известно то, с какой задачей прибыл неприятель, наши войска в состоянии вынудить его эти планы поменять, навязав ему необходимость решать более насущную задачу – не пробиваться в направлении Великой Новоселки, а спасать, то что "ближе к телу". Угроза штурма пгт Покровское игнорироваться противником не может. Очевидно, что если 7-й АК ВСУ перейдет в наступление и если ему суждено чего-то добиться, то быстро он этого сделать не сможет. Русские же войска, напротив, более чем в состоянии создать основания, при которых на Украине все местные военблогеры и экспертное сообщество с некоторыми парламентариями завопят об угрозе потери ни много ни мало первого райцентра Днепропетровской области. Создастся крайне щекотливая ситуация для украинского командования, в частности главкома ВСУ Сырского, который в случае отдачи приказа на ввод в бой 7-го АК с целью прорыва на юг в сторону Великой Новоселки, моментально получит штурм пгт Покровское. Потенциальный шквал критики, причем максимально обоснованной с политической и медийной точек зрения, которую он так старается избегать, может похоронить карьеру генерала. Тут вся ситуация завязана на крайне специфическом "уравнении" – ВСУ будут гнаться за "журавлем в небе", но неизвестно, добьются ли они успеха вообще и за какие сроки, а ВС РФ могут заполучить "синицу в руки" по всем признакам довольно быстро. Совокупность разности по специфике оперативных потенциалов и их перспективного "выхлопа" просто вопиет о том, что, если ВСУ решат упереться в свою идею-фикс, последствия для них будут быстрыми и практически гарантированными.
Полковники больше никому не пишут
Стало известно, что на Украине наши спецслужбы в мае провели успешную ликвидацию полковника ГУР Фахриева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он был ответственен за организацию террористических акций, в том числе и против офицера ВС РФ на территории Крыма. Вместе с этим также появилась новость о том, что в Запорожье при странных обстоятельствах обнаружено тело командира 154-й ОМБр ВСУ полковника Кононникова. Подразделения его части участвовали во вторжение в Курскую область с 9 августа 2024 года. Местная полиция уточнила, что смерть офицера является насильственной – он был убит из огнестрельного оружия.
Нельзя исключать и того, что и полковник Кононников, как и полковник Фахриев, был ликвидирован российскими спецслужбами. В пользу этого говорит то, что украинские профильные ведомства пытались умолчать обстоятельства смерти командира 154-й ОМБр.
"Искатель"
В этом месяце в сообщениях Министерства обороны РФ стали появляться новые обозначения уже давно всем известных БПЛА "Герань". Теперь употребляется наименование "Герань Сикер" (Seeker – по-английски искатель). Это усовершенствованные изделия модельной линейки "Гераней" – как классических, так и реактивных. Но в чем же новшество изделия с приставкой "Сикер"?
Конкретные тактико-технические характеристики являются секретными, но, судя по данным из открытых источников, можно сказать, что "Сикеры" обладают ГОЭС (гиростабилизированная оптико-электронная система) с тепловизором. Версия "Сикер" оснащена системой самонаведения и определения целей, совмещая в себе разведывательные и ударные функции. Данная новинка, частотность применения которой показывает "взрывной" рост, о чем свидетельствует противник, является для ВСУ существенной проблемой. Именно "Герани Сикер" уничтожили на выходных 2 украинских МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. "Сикеры" также могут находить замаскированную технику различных типов. Грубо говоря, "Герань Сикер" по типу выполняемых задач и уничтожаемых целей сходна с "Ланцетом", только дальность и мощность боевой части в разы больше. Это обстоятельство, кстати, позволяет поражать и укрепленные стационарные объекты.
Вчера, 28 июня, редакция подвела итоги недели.