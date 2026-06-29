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Мировая панорама искусственного интеллекта: рейтинг стран, - Валентин Катасонов
03:07 30.06.2026

Мировая панорама искусственного интеллекта: рейтинг стран
Растет риск возникновения очень серьезной ИИ-зависимости большинства стран мира от небольшой группы стран-лидеров

29.06.2026 | Валентин КАТАСОНОВ

Я уже неоднократно писал на тему искусственного интеллекта (ИИ). В том числе касался вопроса того, какие страны являются лидерами в деле разработки ИИ. До недавнего времени бесспорным лидером были Соединенные Штаты Америки. Но примерно три года назад резкий рывок в этой сфере сделал Китай. Он на сегодняшний день считается страной номер 2 в деле разработки ИИ, но его отставание от США быстро сокращается, Поднебесная наступает на пятки Америке.

Оценивать расстановку стран в мире ИИ можно с помощью разных показателей: расходов на НИОКР в сфере ИИ; инвестиций в создание инфраструктуры ИИ; численности населения, пользующегося ИИ; также численности использующих ИИ компаний и др.

Чаще всего для сравнения успехов стран в сфере ИИ используют такой показатель, как расходы на развитие ИИ. На сайте Visual Capitalist есть рейтинг, в котором страны сравниваются по суммарной величине таких расходов за период с 2013 по 2024 г. У США величина таких расходов частного бизнеса составила 471 млрд долларов. На втором месте Китай. У него частные расходы за тот же период времени составили 119 млрд долл.

На третьем месте с большим отставанием от США и Китая оказалась Великобритания с показателем 26 млрд долларов. Четвертое и пятое места делили Канада и Израиль – по 15 млрд долларов. Далее следовали Германия, Индия, Франция, Южная Корея, Швеция, Япония и др.

Данная картина является неполной, т. к. она не отражает государственные расходы на развитие ИИ. Два главных конкурента – США и Китай – не жалели казенных денег для того, чтобы быть мировым лидером. У США к частным инвестициям еще надо приплюсовать 328 млрд долларов государственных расходов (преимущественно по линии Пентагона). Итого суммарные частные и государственные расходы США на развитие ИИ за период 2013-2024 гг. составили около 800 млрд долларов. У Китая государственные расходы на ИИ составили 133 млрд долларов государственные. Итого более четверти триллиона долларов за период 2013-2024 гг.

Цифры финансирования проектов ИИ дополняются данными о количестве компаний, которые получили инвестиции для разработки ИИ на отрезке времени 2013-2024 гг. По этому показателю Соединенные Штаты отказались в большом отрыве от других стран: финансирование получили 6.956 американских компаний. Только в 2024 году в стране было профинансировано 1073 компании, работающие в сфере ИИ. А вот количество компаний, получивших инвестиции на развитие ИИ в других странах за период 2013-2024 гг.: Китай – 1.605; Великобритания – 885; Израиль – 492; Канада – 481; Франция 468; Индия 434; Германия – 394; Япония – 388; Южная Корея – 270; Сингапур – 239; Австралия – 178; Швейцария – 154; Испания 117; Нидерланды – 116.

Отчасти столь большое количество компаний, получивших и получающих деньги на разработку ИИ в США, объясняется тем, что там очень развито так называемое венчурное финансирование. Деньги выдаются из специальных венчурных фондов под стартапы хайтека с высоким риском. Может быть, 9 из 10 стартапов оказываются неудачными, зато десятый оказывается прорывным. Также следует обратить внимание, что такая небольшая страна, как Израиль оказывается в топ-5 как по величине инвестиций в ИИ, так и по количеству компаний, получающих финансирование на эти цели.

Конечно, величина расходов на развитие ИИ – очень важный индикатор. Но многое зависит от эффективности, результативности финансирования. Некоторые эксперты разработали набор индикаторов, которые в совокупности позволяют оценить степень продвинутости страны в сфере ИИ (нередко это называют AI Index – Индекс ИИ). Американская компания TRG Datacenters считает, что потенциал страны в сфере ИИ (AI Index) можно определить с помощью следующих четырех критериев:

1. количество кластеров ИИ;
2. количество задействованных ИИ-чипов;
3. мощность используемых компьютеров;
4. степень интегрированности ИИ в рабочие процессы.

Обращу внимание на первый параметр – кластер ИИ. Речь идет о сложной вычислительной системе, включающей несколько серверов, каждый из которых имеет тысячи графических процессоров, обрабатывающих огромные объемы данных (это необходимо для обучения сложных генеративных моделей). По оценкам TRG Datacenters, лидером по количеству кластеров ИИ в 2025 году был Китай (230 кластеров). А США были на втором месте (187 кластеров). Дальше с большим отставанием от Китая и США следовали: Франция (18), Южная Корея (13), Германия (12).

Суммарная мощность (потенциал) ИИ страны измеряется с помощью такой единицы, как вычислительная мощность чипа NVIDIA H100 (продукция одноименной американской корпорации). Суммарная вычислительная мощность у США равняется 39,7 млн эквивалентов NVIDIA H100. Америка – лидер по этому показателю. Далее следуют: ОАЭ (с 23,1 млн эквивалентов NVIDIA H100), Саудовская Аравия (7,2 млн), Южная Корея (5,1 млн), Франция (2,4 млн). Как ни странно, Китай по данному параметру занимал лишь седьмое место с показателем 629 тысяч эквивалентов чипа Nvidia H100. Эксперты объясняют столь скромные позиции Поднебесной по этому показателю тем, что у Китая ограниченные возможности импортировать современные чипы. А потому китайские компании делают акцент не на мощность, а эффективности работы ИИ-моделей.

Недавно мне на глаза попался рейтинг стран, разработанный Microsoft AI Economy Institute. Он представляет собой список стран по уровню использования ИИ населением по состоянию на 1 квартал 2026 года. Показатель в виде процента пользующихся ИИ от общей численности населения трудоспособного возраста. Причем учитывалось использование ИИ как на рабочем месте человека, так и в свободное от работы время. И не эпизодическое, а регулярное (не менее полутора часов в месяц). В целом по миру показатель был оценен в 17,8%.

Я был немало удивлен, когда обнаружил, что США, будучи лидером по разработке ИИ, по показателю относительной численности населения, пользующегося ИИ, не попали даже в первую двадцатку.

Лидером оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В этой стране активно используют ИИ более 70% жителей трудоспособного возраста. Второе место занимает Сингапур с показателем 63%. Многие европейские государства (Норвегия, Ирландия, Франция, Испания и Нидерланды) имеют показатели, превышающие 40%. А вот у США показатель оказался равным всего лишь 31,3%. Китай демонстрирует вообще скромный показатель - около 16%. Что даже ниже среднемирового. Вот такая удивительная асимметрия: Америка и Китай – мировые лидеры в разработке ИИ, мощностях ИИ, производительности ИИ, а вот в использовании ИИ эти страны оказываются очень умеренными и скромными.

Это уже не первое исследование Microsoft AI Economy Institute. Предыдущее давало расстановку на вторую половину прошлого года. В целом по миру показатель тогда был оценен в 16,3%. А в первую половину прошлого года численность пользователей по миру, согласно еще более раннему исследованию, равнялась 15,1%. За год прирост показателя составил 2,7 процентных пункта. В предыдущих исследованиях ОАЭ и Сингапур также были лидерами по относительному числу пользователей с показателями, превышающими 60%.

В исследовании Microsoft AI Economy Institute отмечается, что некогда существовавшее большое отставание стран Юга от стран Севера по использованию ИИ сокращается. Если исходить из динамики последнего года, то Азия уже включает 10 из 15 самых быстрорастущих рынков искусственного интеллекта в мире. Самый резкий рост зафиксирован в Южной Корее: с первой половины 2025 года по первый квартал 2026-го использование ИИ там увеличилось на 43,2%. Быстро растут также показатели Таиланда (прирост на 36,2%), Японии (34,1%) и Монголии (32,2%). Авторы исследования считают, что быстрый рост числа пользователей в странах Юга обусловлен тем, что людям предлагается ИИ уже не только на английском языке, но и на их родных языках.

И в предыдущих исследованиях, и в последнем исследовании Microsoft AI Economy Institute в нижней части рейтинга оказываются такие страны, как Афганистан, Таджикистан, Туркмения и Камбоджа, где ИИ пользуются менее 6% жителей. Россия, согласно исследованию, входит в 20% стран с самыми низкими показателями распространения ИИ - здесь его используют 8% населения, что ставит страну на 119-е место из 147. В исследовании Microsoft AI Economy Institute отмечается, что по некоторым странам исходные данные ограничены (в поле зрения исследователей попадают только операционные системы Microsoft), а потому оценки степени использования ИИ в некоторых странах могут быть заниженными. Среди таких стран называются Россия, Иран и частично Китай.

Итак, оценки и рейтинги по теме искусственного интеллекта в мире показывают, что разработка и наращивание потенциала ИИ происходит в очень немногих странах, а наращивание числа пользователей ИИ – в очень многих. Существует риск возникновения очень серьезной ИИ-зависимости большинства стран мира от небольшой группы стран-лидеров ИИ.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782778020


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