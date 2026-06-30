Шагающая мясорубка пропаганды. Александр Роджерс об эффективности информационной политики

11:41 30.06.2026

Шагающая мясорубка пропаганды



Петровичу посвящается



alexandr_rogers

30 июня 2026



"Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор"(с)В. И. Ленин



Понимаете, детишечки? Не просто ретранслятор чужих (зачастую деструктивных) смыслов, а орган, активно формирующий восприятие граждан.

Не "Блумберг написал, а значит святая правда", а "Эти поцы из Блумберг опять обожрались мухоморов и высрали". Я условно, не нужно воспринимать это буквально.



После предыдущей публикации некоторые не могли понять, чего я взъелся.

Просто в нашей стране воюют в информационном пространстве ровно три человека – Путин, Лавров и Медведев.



