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Шагающая мясорубка пропаганды. Александр Роджерс об эффективности информационной политики
11:41 30.06.2026

Шагающая мясорубка пропаганды

Петровичу посвящается

alexandr_rogers
30 июня 2026

"Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор"(с)В. И. Ленин

Понимаете, детишечки? Не просто ретранслятор чужих (зачастую деструктивных) смыслов, а орган, активно формирующий восприятие граждан.
Не "Блумберг написал, а значит святая правда", а "Эти поцы из Блумберг опять обожрались мухоморов и высрали". Я условно, не нужно воспринимать это буквально.

После предыдущей публикации некоторые не могли понять, чего я взъелся.
Просто в нашей стране воюют в информационном пространстве ровно три человека – Путин, Лавров и Медведев.



А все остальные службы и организации, которые должны этим заниматься – начиная от пресс-службы президента и заканчивая РИА "Новости", "ТАСС" и "RT" – осваивают бюджеты и занимаются формальной имитацией деятельности.
В результате Путину регулярно лично приходится затыкать дыры в информационном фронте. Дыры, которых бы попросту не было, если бы остальные работали так, как положено.

И сейчас я это наглядно продемонстрирую, расписав, как нужно.

Пресс-служба

Пресс-служба должна работать не в реактивном режиме (то есть только отвечая на вопросы), а в проактивном – то есть сама формировать повестку. Это делается несколькими способами.
1. Пресс-релизы. Не нужно ждать у моря погоды и каждый раз специально собирать пресс-конференцию, нужно просто регулярно делать свои письменные заявления и QA (вопрос-ответ) и рассылать их во все крупные издания, как отечественные, так и иностранные.
Вот просто, как часы: собрали актуалку, продумали ответы, записали, разослали.
При этом не стесняться привлекать профильные министерства, ведомства и компании. Пусть по конкретным вопросам будут комментарии от МЧС, МО, МВД, экономических министерств и так далее.
2. Пресс-конференции. Если есть вопросы повышенной важности, можно собирать и пресс-конференции с живыми выступающими (но пресс-релиз по ним тоже нужно готовить, ибо журналисты – народ ленивый, и если есть готовый текст, быстрее и проще возьмут его, а не будут рерайтить и перекручивать).
Аналогично, для освещения конкретных вопросов привлекать профильных ответственных – Новака, Сечина, Миллера, Силуанова, губернаторов или генералитет.
Можно живьем притаскивать (если есть возможность), можно видео в кабинете записывать, можно текстом – как получается. Но когда есть комментарий от ответственного – это всегда успокаивает.

Не Песков с его вечным "Я Псаки-пургомет, я не знаю", а подготовлено и конкретно.

Пусть народ видит, что государство работает, как часы. Оперативно отрабатывая все возникающие темы и проблемы.
И лишь в особо важных случаях должна вступать в бой тяжелая артиллерия в лице Первого.

Примеры

Что, нельзя было в самом начале проблем с бензином не засовывать голову в песок и делать вид, что проблем не существует, а собрать информацию и выпустить пресс-релиз на эту тему? Сопроводив его заявлениями Новака, Сечина, губернаторов проблемных регионов и/или руководства поврежденных НПЗ (отремонтируем к такому-то сроку, зуб даю!).
Пусть граждане видят, что руководство в курсе и работает над исправлением ситуации.
А не доводить до паники "Нужно срочно закупить во всю доступную тару", как было с гречкой, сахаром или туалетной бумагой.

Или по ситуации со спекулянтами, нельзя было вытащить кого-то из пресс-службы МВД, чтобы тот озвучил "За данное правонарушение предусмотрена ответственность по таким-то статьям УК и КОАП. Максимальные санкции по этим статьям предусматривают…"
Чтобы потом вообще не возникало вопросов "А мэнэ за що?".

Или по ситуации с картельным сговором, который расследует ФАС. Не "Пожурили, отпустили", а "Бензин конфискован, дело передано в прокуратуру, ведется следствие, виновных случайно поместили в пресс-хату и забыли там". Или что-то типа того. Принимаемые меры должны быть адекватны ситуации.

Или по атакам дронов – вытащить ПВОшного генерала, чтобы озвучил "Летело 600 дронов, сбили 594. В дальнейшем учтем ошибки и будем стараться лучше".
Не две сухие строчки в сводке (ну не действует это на ширнармассы!), а солидный суровый дядька с погонами и усами. Это успокаивает.
Пусть народ видит: не абстрактное нечто, а живые люди государевы, стараются.

Я могу каждый день такую конкретику давать, на что нужно оперативно реагировать.

Медиа-холдинги

"Почему молчит помощник коменданта? Он что, забыл? Пассивно он ведет себя, некачественно"(с)

СМИ, особенно крупные – это передовая информационной войны.
Напомню, в 173-й раз, три задачи пропаганды:
1. Успокоить и подбодрить своих.
2. Деморализовать противника.
3. Перетягивать на свою сторону сомневающихся.
Никакого "Мы просто публикуем новости" не существует. Все крупные западные медиа – это инструменты пропаганды. BBC, CNN, Фокс-Ньюз, Блумберг, Аксиос, Политико, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, Ройтерс и все остальные – это боевые машины информационной войны, и не скрывают этого.

Соответственно, подача новостей должна быть такой, чтобы успокоить своих сограждан, внушить им уверенность в нашей победе, подбодрить на ударный труд, волонтерство и максимизацию своего вклада в общее дело.
А этого нет. Даже и близко.
Новостная лента большинства СМИ давно превратилась в дум-скроллинг.
Я лично вчера был свидетелем, когда далеко неглупый человек внезапно впал в панику с криками "ААААА! Мне не дают покупать столько бензина, сколько я хочу! Государство делает это назло!" и прочее "Мы все умрем!".

Скажем прямо, безумные ограничения со стороны РКН и Минцифры (а также регулярно озвучиваемые депутатские, кхм, "инициативы") уже вложили в головы согражданам, что государство иногда запрещает что-то без вменяемого обоснования этого. И тут уже один инфоповод накладывается на другой. Именно так это работает.
Кто-то лысый (не будем показывать пальцами, но все знают, о ком речь) опять провалил всю информационную политику (ради сыночки, гениального менеджера, мы просто не понимаем и завидуем).

Так вот, вся информационная машина государства не смогла этого паникующего человека успокоить и убедить, что ограничения вызваны необходимостью (Что значит "какой"?! Мы же советские люди! Понимать надо!).

Где статьи-расследования с разбором причин перебоев с бензином? С указанием "виноваты вот эти конкретные спекулянты" и обещанием решить проблему в кратчайшие сроки.

Почему говорить "Мы их бьем гораздо сильнее, чем они нас" вынужден лично Верховный Главнокомандующий, а не многочисленная армия бюджетных пропагандистов, официальных лиц и экспертов?

Меня учили очень хорошие специалисты. И один из них, мой тогдашний начальник, просто требовал, чтобы в любой статье, даже самой острокритической, обязательно было "чем сердце успокоится".
Где это в российских СМИ?!
Мы, безусловно, победим. Исход войны решится на поле боя, а там русским равных нет. Никакой терроризм и никакое "шатание" не сможет спасти режим Зеленского от военного поражения.
И даже информационную войну вытащат на своих плечах три титана – Путин, Лавров и Медведев. Но все же хотелось бы, чтобы все остальные тоже участвовали.

P.S. И чтобы не только безработный Роджерс на общественных началах занимался коллективной и индивидуальной психотерапией и детоксом граждан после чтения "российских" СМИ. А вся медиа-машина на это работала.

Источник - Кухня Роджерса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782808860


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