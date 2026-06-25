В поисках казахской Монголии

15:47 30.06.2026 В поисках казахской Монголии



Июн 25, 2026



Журналисты медиахолдинга "Ертіс Медиа" недавно вернулись из творческой командировки в Монголию.



В делегацию вошли советник директора медиахолдинга по связям с общественностью Гульнаш Абишева, главный редактор "Halyq Radiosy" Бекболат Сауырбай, главный редактор информационного агентства Aiqara.kz, поэт и переводчик Айбек Оралхан и контент-менеджер отдела PR & Production "Ертіс Медиа" Алина Кох.



Журналисты отправились на родину Чингисхана в рамках культурно-информационного проекта документальных фильмов о соотечественниках, проживающих за пределами Казахстана. Первый фильм был снят в Горном Алтае и рассказывал о быте, работе и жизненном укладе местных казахов, а также об их отношении к возможному возвращению на историческую родину.



Незадолго до официального визита Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан медиахолдинг посетила делегация из десяти журналистов аймака Баян-Улгий, где компактно проживают более 30 тысяч казахов. Всего же в Монголии насчитывается свыше 130 тысяч представителей казахской диаспоры.



– Наш визит, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Монголией, стал продолжением проекта, посвященного жизни казахов за рубежом, – пояснила Гульнаш Абишева. – Наша поездка состоялась при поддержке акимата Павлодарской области и спонсоров проекта. Маршрут делегации начался не с Баян-Улгия, а со столицы Монголии – Улан-Батора, который считается самой холодной столицей мира. Однако город встретил нас комфортной погодой. Все десять дней командировки климатические условия благоприятствовали работе съемочной группы.



По словам Айбека Оралхана, поездка совпала с важным событием в истории двусторонних отношений. В ходе официального визита Президента Монголии в Астану главы двух государств провели переговоры и подписали пакет двусторонних соглашений, включающий 21 пункт. Среди ключевых направлений сотрудничества были определены исследование общей истории, культурная интеграция, развитие гуманитарных связей и расширение взаимодействия между народами двух стран. Важным шагом стало открытие нового прямого авиасообщения между Астаной и Улан-Батором. Ранее действовали рейсы Улан-Батор – Алматы и Баян-Улгий – Усть-Каменогорск, однако впоследствии они были закрыты.



Новый маршрут, запущенный авиа­компанией SCAT, открыл дополнительные возможности для развития деловых, туристических и культурных контактов.



– Перелет занял около трех с половиной часов. Первое знакомство с Монголией состоялось уже во время подлета к Улан-Батору, когда ночной город встретил гостей огнями мегаполиса. В столице участники делегации познакомились с деятельностью казахских культурных центров. Они побывали на выступлении детского домбрового ансамбля, а также встретились с аксакалами местной общины. Представители диаспоры рассказали о работе трех национально-культурных центров и мечети. Стоит отметить, что в столице нет школ с обучением на казахском языке, образовательный процесс ведется исключительно на монгольском.



Как отметил Айбек Оралхан, в столице Монголии для сохранения национальной идентичности работают общественные объединения и культурные организации. Среди наиболее активных – объединение "Арулар", "Алаш" и "Ел Бірлігі", которые уже более двадцати лет занимаются сохранением языка, культуры, традиций и национальных ценностей.



– По словам исследователей и представителей местной диаспоры, еще до эпохи Чингисхана на территории современной Монголии существовали государства кереитов и найманов. Эти племенные объединения кочевали на просторах Алтая и современной Монголии. После образования Монгольской империи многие народы и племена смешались, однако часть родов сохранила свою идентичность, став впоследствии основой казахского этноса, – рассказывает журналист. – Современные казахи Монголии, проживающие преимущественно в аймаке Баян-Улгий, ведут свою историю с середины XIX века. Согласно архивным документам, представленным в местных музеях, переселение казахских родов на территорию нынешнего Баян-Улгия произошло в 1867 году. Тогда представители казахских общин официально обращались к монгольским властям за разрешением на использование пастбищ и размещение поселений. Эти документы до сих пор хранятся в исторических архивах региона.



Знакомясь со столицей, журналисты увидели современный Улан-Батор. По словам Гульнаш Абишевой, город во многом напоминает крупные города Южной Кореи. Это заметно по архитектуре, городской культуре, стилю одежды молодежи. Монголия активно сотрудничает с Южной Кореей и Китаем в экономической и туристической сферах, что отражается на образе жизни молодого поколения.



При этом Улан-Батор имеет и свои особенности. Столица известна серь­езными транспортными заторами, большим количеством мотороллеров и доступным такси. Из-за языкового барьера участникам делегации нередко приходилось объяснять маршрут с помощью фотографий достопримечательностей или показывать путь через Google Maps.



Отдельной страницей знакомства с Монголией стало ее богатое историческое наследие. Одно из самых ярких впечатлений для Алины Кох – посещение крупнейшей в мире конной статуи Чингисхана, расположенной в 54 километрах от Улан-Батора. Высота памятника без постамента составляет около 50 метров.



В голове коня великого завоевателя оборудована смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на монгольские степи, холмы и горные массивы. Вокруг памятника создан масштабный туристический комплекс с национальными юртами, верблюдами, беркутами и другими элементами традиционной культуры.



– Практически повсеместно в Монголии ощущается особое отношение к личности Чингисхана. Его имя носят международный аэропорт Улан-Батора, улицы, музеи и многочисленные культурные объекты. Образ великого полководца встречается на сувенирах, памятниках и в оформлении общественных пространств. Одним из наиболее запоминающихся объектов стала золотая статуя Чингисхана, изображающая его сидящим на троне. Перед монументом лежат специальные подушки, на которые посетители могут опуститься на колени в знак уважения, – вспоминает Алина Кох. – Культ Чингисхана является важной частью национальной идентичности Монголии и заметен практически во всех сферах общественной жизни.



Еще одним важным пунктом программы стало посещение крупнейшего буддийского монастыря Монголии. Павлодарцы смогли увидеть действующую буддийскую службу, познакомиться с традициями местного духовенства и посетить храм, где находится впечатляющая статуя Будды, покрытая сусальным золотом.



– Его высота достигает нескольких десятков метров и производит сильное впечатление. Вокруг статуи расположены маленькие молитвенные барабаны, мимо которых надо было пойти, провертеть их касанием ладони и загадать желание, – говорит Алина.



После знакомства со столицей маршрут продолжился на запад страны. Из Улан-Батора делегация вылетела в город Ховд, а затем на машине отправилась в Баян-Улгий – регион, где большинство населения – казахи.



По словам Гульнаш Абишевой, языкового барьера здесь не возникало. Город активно развивается, строятся новые жилые дома и объекты инфраструктуры. Среди горного ландшафта особенно выделяются современные многоэтажные здания и многочисленные рестораны. В отличие от Улан-Батора, в Баян-Улгии действует 21 школа с обучением на казахском языке. Благодаря этому здесь удалось сохранить язык, традиции, культуру и религиозные особенности народа.



– Наша делегация встретилась с руководством округа, посетила краеведческий музей, местный казахский театр, а также филиал национального педагогического университета Монголии. Учебное заведение активно сотрудничает с педагогическими вузами Казахстана, в том числе с Павлодарским педагогическим университетом имени Алькея Маргулана. Между образовательными учреждениями реализуются программы академического обмена. Мы побывали на репетициях народного оркестра и танцевальных ансамблей. В национальной хореографии заметно гармоничное сочетание казахских и монгольских традиций. Делегация также познакомилась с театральными постановками по произведениям классиков литературы.



Одной из главных целей визита стал обмен опытом с местными средствами массовой информации. Делегация посетила региональное радио, где состоялись встречи с руководителями и ветеранами журналистики.



Как заметил главный редактор "Halyq Radiosy" Бекболат Сауырбай, техническое оснащение 60-летней монгольской радиостанции оказалось достаточно современным. В распоряжении редакции имеется студия для записи и прямых эфиров, оборудованная новыми микрофонами и необходимой аппаратурой. Обновление техники стало возможным благодаря поддержке слушателей.



– Сегодня радиостанция пользуется популярностью прежде всего среди жителей Баян-Улгийского региона. Особое значение для местного населения имеет ежедневный эфир на казахском языке, который выходит с девяти до десяти часов вечера. В программе представлены новости, интервью, культурные передачи и концертные номера. По словам сотрудников радиостанции, жители региона с нетерпением ждут начала вечернего эфира. Мы достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве. В частности, обсуждалась возможность публикации материалов и авторских произведений.



Во время поездки журналисты познакомились и с развитием малого и среднего бизнеса. Особенно интересным оказался визит в семейную мастерскую по изготовлению юрт. Здесь все этапы производства выполняются вручную: женщины шьют и украшают изделия, мужчины изготавливают деревянные конструкции, а войлок валяется по традиционным технологиям. Основными заказчиками продукции являются жители России и других стран.



Не менее яркие впечатления оставила и природа Монголии. Гульнаш Абишева отметила высокий туристический потенциал страны. Во время перелетов делегация встретила большое количество иностранных туристов из США и Австралии. Путешественников привлекают горные пастбища, озера, пещеры и уникальные природные ландшафты.



– По итогам поездки собрано большое количество фото-, видео- и аудиоматериалов. В настоящее время медиахолдинг работает над созданием двух документальных фильмов. Первый будет посвящен визиту журналистов Баян-Улгия в Павлодарскую область, второй расскажет о поездке казахстанской делегации в Монголию и жизни казахской диаспоры, – сообщила советник.



Гульнаш Абишева отметила, что всех казахов, независимо от страны проживания, объединяют гостеприимство, доброжелательность и уважение к своим традициям.



Константин ШЕЛКОВ. Источник - Звезда Прииртышья

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