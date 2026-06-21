МИД России и Белоруссии опубликовали доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах"

22:00 30.06.2026

Совместный доклад

Министерства иностранных дел Республики Беларусь и Министерства иностранных дел Российской Федерации



О ситуации с правами человека в отдельных странах



Министерство иностранных дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел Республики Беларусь публикуют третий совместный доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах.



Из обращения к читателям заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Д.Е.Любинского и заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь И.В.Секреты:



Универсальный характер прав человека означает, что люди любой национальности, расы, пола, возраста и любых возможностей здоровья имеют право на достойную жизнь независимо от того, во что они верят, кого они любят или каких-либо других характеристик. Универсальность прав человека означает также то, что они должны соблюдаться на всем земном шаре, в любой стране мира, без манипуляций по типу "двойных стандартов".



Нельзя делать вид, что проблем не существует, или замалчивать их, и одновременно вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, пытаясь навести там пресловутый "порядок, основанный на правилах", которые идут вразрез с нормами и принципами международного права, закрепленными в общепризнанных международных документах. К этому призываем коллег из стран, которым посвящен данный доклад.



