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МИД России и Белоруссии опубликовали доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах"
22:00 30.06.2026

Совместный доклад
Министерства иностранных дел Республики Беларусь и Министерства иностранных дел Российской Федерации

О ситуации с правами человека в отдельных странах

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел Республики Беларусь публикуют третий совместный доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах.

Из обращения к читателям заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Д.Е.Любинского и заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь И.В.Секреты:

Универсальный характер прав человека означает, что люди любой национальности, расы, пола, возраста и любых возможностей здоровья имеют право на достойную жизнь независимо от того, во что они верят, кого они любят или каких-либо других характеристик. Универсальность прав человека означает также то, что они должны соблюдаться на всем земном шаре, в любой стране мира, без манипуляций по типу "двойных стандартов".

Нельзя делать вид, что проблем не существует, или замалчивать их, и одновременно вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, пытаясь навести там пресловутый "порядок, основанный на правилах", которые идут вразрез с нормами и принципами международного права, закрепленными в общепризнанных международных документах. К этому призываем коллег из стран, которым посвящен данный доклад.



Представляемый вниманию экспертов и общественности уже третий совместный доклад министерств иностранных дел Республики Беларусь и Российской Федерации о ситуации с правами человека в отдельных странах служит ярким примером тесного межгосударственного взаимодействия в правозащитной области и демонстрирует близость позиций наших стран по этому важному вопросу.

Документ нацелен на привлечение внимания к вызовам и угрозам, с которыми сталкивается современное международное сообщество в сфере прав человека.

Прежде всего, при описании собранного в докладе перечня проблем в сфере поощрения и защиты прав человека обращает на себя внимание неизменная суть этих самых проблем, а именно – до сих пор существующие и даже усугубляющиеся так называемые двойные стандарты при оценке тех или иных правозащитных ситуаций и явлений. Подобный подход регулярно используется странами "коллективного Запада" в целях нагнетания конфронтации и оказания давления на суверенные государства и вмешательства в их внутренние дела, что и показано в соответствующих страновых разделах доклада.

Своими все более бесцеремонными подходами в вопросах трактовки прав человека западные страны полностью перечеркивают свои же рассуждения об универсальности этих прав. [...]

В числе еще одной особенности современного состояния в данной сфере следует назвать отход от выполнения социальных обязательств и переход к милитаризации всех областей экономики – и все это со ссылками на пресловутую внешнюю угрозу. [...] .

Подобные, как сейчас принято говорить, "нарративы" широко распространены в государствах Прибалтики, Польше, на Украине и в Молдавии, экономики которых стремительно деградируют. По этому же пути идут Германия, Франция, Великобритания и ряд других стран "Старого и Нового Света" [...] .

Еще одной проблемой, вызывающей самую серьезную обеспокоенность, являются поднимающие голову расизм и расовая дискриминация. Нами неоднократно отмечалось на международных правозащитных форумах, а также в тематических докладах по правам человека, что [...] в ряде стран открыто ведется пропаганда расистских идей и "ценностей", вовсю чествуются национал-радикалы. [...]

Такие подходы окончательно разрушают действующие в международной политике принципы и проявления гуманизма, уничтожают сложившиеся понятия нормальности, допустимости и фактически готовят почву для новой общественной морали, которая предполагает неравенство, дискриминацию, да и просто возможность уничтожения неугодных. [...]

Все собранные в докладе многочисленные примеры из настоящего и прошлого убедительно подтверждают важность и даже императивность сопряжения усилий всего конструктивно настроенного международного сообщества в целях успешного противостояния сохраняющимся и вновь возникающим вызовам и купирования их негативных последствий.

Охват стран: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Европейский союз, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, США, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония, Косово (Республика Сербия).

Читайте полностью https://mid.ru/ru/foreign_policy/doklady/2116571/

Источник - МИД России
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782846000


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