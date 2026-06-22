ВС РФ обвалили оборону ВСУ юго-восточнее Волчанска – итоговая сводка Readovka за 30 июня

00:05 01.07.2026

ВС РФ обвалили оборону ВСУ юго-восточнее Волчанска – итоговая сводка Readovka за 30 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 июня в разрезе СВО. Русские войска пробились к ключевому логистическому узлу ВСУ, от которого зависело снабжение всех позиций украинских войск на северо-востоке Харьковской области. Спецслужбы незалежной устроили теракт в Монако, чтобы устранить видного украинского бизнесмена. На Украине впервые зафиксирован случай, когда солдаты спецподразделений обращаются к местной общественности с просьбой о помощи деньгами на закупку необходимой аппаратуры.



