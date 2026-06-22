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ВС РФ обвалили оборону ВСУ юго-восточнее Волчанска – итоговая сводка Readovka за 30 июня
00:05 01.07.2026

ВС РФ обвалили оборону ВСУ юго-восточнее Волчанска – итоговая сводка Readovka за 30 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 30 июня в разрезе СВО. Русские войска пробились к ключевому логистическому узлу ВСУ, от которого зависело снабжение всех позиций украинских войск на северо-востоке Харьковской области. Спецслужбы незалежной устроили теракт в Монако, чтобы устранить видного украинского бизнесмена. На Украине впервые зафиксирован случай, когда солдаты спецподразделений обращаются к местной общественности с просьбой о помощи деньгами на закупку необходимой аппаратуры.



Время набрать воды из "колодца"

Силы 44-го армейского корпуса ВС РФ сумели добиться значительных успехов в боях на Харьковском направлении. Из района сел Волчанские Хутора и Вильча русские штурмовые подразделения рывком вышли на дистанцию порядка 2 км от села Белый Колодезь. Кроме того, по свидетельствам источников, близких к действующей армии, передовые штурмовые группы ВС РФ уже действуют непосредственно в черте этого крупного села. По всем признакам неприятель откатывается на оборонительную линию по реке Польная, по берегам которой цепью растянуты населенные пункты: Сосновый Бор, Украинское, Шевченково, Петропавловка, Новоалександровка, Лозовая. Все они также являются частью общей оборонительной системы, представляющей собой изобилие опорных пунктов разного размера.

Таким образом, украинские войска объединяют оборонительные контуры Волчанского и Великобурлукского секторов в общую систему. Данный ход позволяет ВСУ через сокращение протяженности линии фронта увеличить оперативную плотность войск на северо-востоке Харьковской области. Но стоимость такого решения высока – большая часть Волчанского района Харьковщины противником будет оставлена. Без села Белый Колодезь оборона площадей по южному берегу реки Волчья и всего востока района становится невозможной из-за нарушения системы снабжения. Теперь логистической базой для общего фронта к северо-востоку от Харькова становится село Великий Бурлук.

Неприятель пошел на крайне болезненное для себя решение откатываться на новые рубежи с потерей территорий по ряду весомых причин. Главная из них – необходимость увеличивать плотность боевых порядков. Вследствие этого у него появляется возможность выделять силы для попыток парирования действий ВС РФ по берегам реки Северский Донец, где русские войска могут обойти подготовленные фортификации и начать угрожать уже непосредственно Харькову. Отдельно стоит упомянуть, что накануне украинские источники признали, что ситуация в районе Казачьей Лопани крайне напряженная. Бойцов 4-го погранотряда, которых поддерживают прикомандированные силы из состава 58-й ОМПБр ВСУ, недостаточно даже для позиционной обороны, не говоря уже об активной.

Кроме того, украинское командование не без оснований может ожидать активизации боев на стыке Сумской и Харьковской областей. Из Грайворонского района Белгородской области самая короткая дистанция до поселка городского типа Золочев, являющегося "северо-западными" воротами в Харьков. Для того чтобы высвободить хоть какие-то силы для обороны в условиях новых потенциальных угроз, противнику не оставалось ничего иного, как начать сдавать большую часть Волчанского района, оборона которого для него в свете осложняющейся картины боевых действий на севере Харьковской области является расточительством.

"Отжим" бизнеса

Вечером 29 июня в княжестве Монако у входа в фойе элитного жилого дома прогремел взрыв. В результате преступления пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его спутники. Местная полиция сообщила, что ни о какой случайности речи не идет: взрывное устройство было начинено поражающими элементами, а злоумышленники знали, на кого покушались.

По данным французского телеканала BFMTV, Вадим Ермолаев является одним из богатейших бизнесменов Украины и владельцем фирмы – крупнейшего застройщика Днепропетровска (с 2016 года – Днепра). По информации ряда источников, он также является одним из создателей сети мошеннических кол-центров вместе со своим сыном Артуром Ермолаевым.

В том, что теракт мог быть организован украинскими спецслужбами, практически нет сомнений. Против Ермолаева в 2023 году были введены санкции СНБО незалежной по личному распоряжению Зеленского. Кроме того, Государственное бюро расследований в 2022 году инициировало расследование против "элитных беженцев", которые незаконно выехали с украинской территории. В списке ГБР значился и Вадим Ермолаев. Да и почерк типичен для местных спецслужб.

Таким образом, попытка устранения предпринимателя, точных данных о состоянии которого после покушения нет, кроме информации о том, что он получил ожоги и осколочные ранения, имеет все признаки заказа с целью завладения его бизнесом.

Есть в этой истории и крайне нестандартный поворот. Известно, что украинские кол-центры, которые по большей части сконцентрированы именно в Днепропетровске, в 2023 году частично переориентировались с России на страны ЕС. Это вызвано тем, что в Евросоюзе "клиент еще не пуганный", и мошенники, пользуясь неосведомленностью местного населения, сумели украсть с 2023 года порядка 100 млн евро. Это обстоятельство уже привело к тому, что европейские спонсоры режима Зеленского потребовали от Киева закрыть "лавочки", что вылилось в полицейские рейды по кол-центрам в конце зимы этого года. Брюссель также был заинтересован в устранении Ермолаева, а "перчатки" в виде украинских спецслужб, отводящих подозрение от евробюрократии, пришлись весьма кстати.

Совсем туго с деньгами

Сообщения о сборах на то или иное имущество не являются новостью, данное явление весьма широко распространено. Но на Украине появилось нечто из ряда вон выходящее. А именно обращение к украинцам с просьбой помочь деньгами, записанное ни много ни мало солдатами одного из спецподразделений ГУР.

Стоит просто вдуматься: личный состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины во всеуслышание обращается с просьбой о помощи. Можно понять, когда то или иное армейское подразделение сталкивается с нехваткой имущества: в условиях боевых действий высокой интенсивности нужды отдельного формирования даже низшего тактического уровня весьма существенны. Это естественное положение вещей, сопровождавшее каждый военный конфликт в прошлом и которое вряд ли пропадет в будущем. Но то, что спецподразделение испытывает нужду в вещах, которые озвучивает пара на видео, выглядит как "просьба рыбака помочь с удочкой". О многом говорит то, что солдаты, одетые в дорогую "броню" с разгрузкой и вооруженные отнюдь не дешевым стрелковым оружием, относящиеся к одному из, как считалось, самых обеспеченных силовых ведомств противника, пошли на такой шаг. С обеспечением даже в элитных подразделениях на Украине, как можно видеть, тоже большие проблемы.

Вчера, 29 июня, главным событием дня стала подготовка к штурму первого райцентра Днепропетровской области русскими войсками.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782853500


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