 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан. Максат Асаналиев назначен и.о. председателя ГКНБ, Малик Бектурганов - генпрокурором
01:35 01.07.2026

30.06.2026

Жумгалбек Шабданбеков освобожден от занимаемой должности председателя ГКНБ в связи с переходом на другую работу

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шабданбеков Жумгалбек Кумарович освобожден от занимаемой должности председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

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Президент Садыр Жапаров принял отставку Генерального прокурора Максата Асаналиева

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял отставку Генерального прокурора Кыргызской Республики Асаналиева Максата Кубатовича согласно поданному его заявлению, в соответствии со статьей 95 конституционного Закона Кыргызской Республики "О прокуратуре Кыргызской Республики".

Согласно статье 95 конституционного Закона Кыргызской Республики "О прокуратуре Кыргызской Республики" отставкой прокурора является прекращение исполнения обязанностей по службе прокурором, назначаемым на должность Президентом Кыргызской Республики, по его письменному заявлению.

Заявление об отставке направлено на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики согласно Конституции Кыргызской Республики. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики Жогорку Кенеш дает согласие на освобождение Генерального прокурора Кыргызской Республики не менее чем половиной голосов от общего числа депутатов.

Жогорку Кенеш рассмотрит данный вопрос после выхода из парламентских каникул в сентябре месяце текущего года.



Максат Асаналиев назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Асаналиев Максат Кубатович назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Кандидатура Максата Асаналиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность председателя ГКНБ.



На первого заместителя Генерального прокурора Малика Бектурганова возложено временное исполнение обязанностей Генерального прокурора

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьями 66, 70, 71 Конституции Кыргызской Республики, до назначения в установленном порядке Генерального прокурора Кыргызской Республики, временное исполнение обязанностей Генерального прокурора Кыргызской Республики возложено на первого заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики Бектурганова Малика Маамыталиевича.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782858900


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