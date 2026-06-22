|ФСК: Казахстан и Грузия подписали историческую декларацию о партнерстве
12:25 01.07.2026
В понедельник, 29 июня в Астане президент Казахстана К.-Ж. Токаев и премьер-министр Грузии И. Кобахидзе подписали совместное заявление, официально переведя двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Документ закрепил расширение сотрудничества в транзитно-транспортной сфере (включая Средний коридор), инвестициях, цифровизации и культуре.
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, прибывшим в Астану с официальным визитом. Встреча состоялась во Дворце Независимости после торжественной церемонии приветствия.
Глава РК отметил, что Казахстан ценит свои давние дружеские отношения с Грузией – проверенным временем надежным партнером на Южном Кавказе. В ходе переговоров с участием членов официальных делегаций Грузии и Казахстана были обсуждены перспективы расширения политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.
Кобахидзе о перспективах сотрудничества
Мы придаем особое значение отношениям между Грузией и Казахстаном и очень рады, что это партнерство стало стратегическим. В этом и заключается истинная суть нашего сотрудничества, отметил грузинский премьер.
По его словам, визит имеет особое значение, поскольку Грузия и Казахстан подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве, что даст новый импульс двустороннему сотрудничеству.
Партнерство основано на общих ценностях, именно поэтому у наших отношений огромный потенциал, - подчеркнул Ираклий Кобахидзе.
Грузия остается одним из ключевых партнеров Казахстана на Южном Кавказе и играет важную роль в развитии транспортных маршрутов между Азией и Европой. Подписание Совместного заявления о стратегическом партнерстве открывает новые возможности для расширения сотрудничества в экономике, логистике, инвестициях и гуманитарной сфере.
Геополитический контекст
Установление стратегического партнерства с Казахстаном стало для Грузии логичным продолжением курса на расширение связей в Центральной Азии.
Осознавая, что в ближайшей перспективе путь к полноценной интеграции в ЕС будет заморожен, официальный Тбилиси стремится диверсифицировать внешнюю политику. Не исключено, что в рамках прагматичного подхода Грузия активизирует экономический диалог и найдет новые форматы взаимодействия со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).