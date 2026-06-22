Рейтинг UBS: Россия стремительно богатеет, пока Европа сосет лапу

16:18 01.07.2026

РИА Новости: Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире



МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, выяснило РИА Новости, изучив данные отчета UBS "О мировом богатстве".



Под благосостоянием в нем понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.



Так, в 2020-2025 годы отечественный прирост составил 37%. Россию обогнала лишь Южная Корея с показателем 55%. Тройку лидеров замкнула Хорватия.



Антирейтинг возглавила Британия: уровень благосостояния жителей этой страны снизился на 23,2%. Также обеднели граждане Нидерландов (-14,4%) и Франции (-4,5%).



Единственной страной, где ситуация за последние пять лет осталась практически на прежнем уровне, оказалась Италия.