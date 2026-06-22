 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 24.06.2026
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Рейтинг UBS: Россия стремительно богатеет, пока Европа сосет лапу
16:18 01.07.2026

РИА Новости: Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, выяснило РИА Новости, изучив данные отчета UBS "О мировом богатстве".

Под благосостоянием в нем понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.

Так, в 2020-2025 годы отечественный прирост составил 37%. Россию обогнала лишь Южная Корея с показателем 55%. Тройку лидеров замкнула Хорватия.

Антирейтинг возглавила Британия: уровень благосостояния жителей этой страны снизился на 23,2%. Также обеднели граждане Нидерландов (-14,4%) и Франции (-4,5%).

Единственной страной, где ситуация за последние пять лет осталась практически на прежнем уровне, оказалась Италия.

Источник - РИА Новости
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