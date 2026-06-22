|Узбекистан. Начальник Службы безопасности дорожного движения назначен первым замкомандующего Нацгвардией
22:51 01.07.2026
Начальник Службы безопасности дорожного движения назначен на новую должность
Шерзод Ибрагимов указом президента назначен первым заместителем командующего Национальной гвардией. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Национальной гвардии.
До назначения Шерзод Ибрагимов с июля 2024 года работал на должности начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД. До этого он занимал должность начальника Службы охраны общественного порядка Департамента общественной безопасности МВД.
В январе текущего года Баходир Тошматов, занимавший должность заместителя секретаря Совета безопасности при Президенте, был назначен командующим Национальной гвардией.
В июле 2023 года Иномжон Ибрагимов был освобожден от должности первого заместителя командующего Национальной гвардией по обеспечению общественной безопасности.