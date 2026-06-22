Узбекистан. Начальник Службы безопасности дорожного движения назначен первым замкомандующего Нацгвардией

22:51 01.07.2026

Начальник Службы безопасности дорожного движения назначен на новую должность



Шерзод Ибрагимов указом президента назначен первым заместителем командующего Национальной гвардией. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Национальной гвардии.



