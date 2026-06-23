ВС РФ вышли широким фронтом к последней линии обороны ВСУ к северо-востоку от Орехова – итоговая сводка Readovka за 1 июля

00:05 02.07.2026 ВС РФ вышли широким фронтом к последней подготовленной линии обороны ВСУ к северо-востоку от Орехова – итоговая сводка Readovka за 1 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 1 июля в разрезе СВО. Русские войска создали предпосылки для прорыва последней подготовленной линии обороны ВСУ, прикрывающей тылы Ореховской группировки неприятельских войск.







Издание "Украинская правда" опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники сообщается о попытках организовать президентские выборы в незалежной осенью текущего года. Кабинет министров Украины утвердил дополнительные выплаты для местных военных за взятие в плен военнослужащих ВС РФ или их уничтожение в стрелковом или рукопашном бою.



Стена или кувалда: кто кого?



Части 36-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели добиться значительного успеха в боях на подступах к последней подготовленной в инженерном отношении линии обороны ВСУ, прикрывающей коммуникации Ореховского укрепрайона. Положение русских штурмовых групп, зацепившихся за восточные окраины села Любицкое, значительно улучшилось после овладения населенником Лесное, расположенным южнее Любицкого. Прочный локтевой контакт передовых сил по принципу двух и более точек обеспечивает большую степень их устойчивости на недавно занятых рубежах.



Штурмовым подразделениям ВС РФ удалось выбить противника из хуторов Ровное и Копани и начать подготовку к штурму села Долинка. Актуальная оперативная картина в полосе 36-й гвардейской ОА показывает, что ее силам удалось выйти широким фронтом к последней подготовленной линии обороны украинских войск, прикрывающей тыловые коммуникации Ореховской группировки ВСУ.



Эта линия обороны представляет собой сложную систему опорных пунктов, состоящую из бункеров и других бетонных сооружений, соединенных ходами сообщения и рвами. Кроме того, фортификационная система включает отдельные опорные пункты разного размера, между которыми в лесополосах расположены земляные укрытия.



Несмотря на то, что перед ВС РФ находится последняя линия обороны противника, за которой плотность фортификаций на многие километры вперед, вплоть до трассы Н-08 (Запорожье – Орехов), заметно снижается, ее преодоление будет чрезвычайно сложной задачей.



Состав войск противника, занимающих оборону по вышеописанным рубежам, неоднороден. Там находятся как подразделения ТрО, так и штурмовые и механизированные части. Непосредственно в Орехове и его окрестностях у ВСУ размещены многочисленные силы разного подчинения, в том числе армейские подразделения и части Национальной гвардии Украины.



Чтобы не дать противнику задействовать силы из Ореховской группировки, части 5-й гвардейской ОА ВС РФ активно давят в направлении сел Егоровка и Омельник, попутно выбив ВСУ из Новоселовки и зачистив окрестности Гуляйпольского. Этим 5-я армия вынуждает неприятеля отказаться от маневров с целью усиления отдельных участков.



Грубо говоря, русские войска реализуют уже ставшую классической тактику, вынуждая командование незалежной обороняться теми силами, которые находятся на конкретных участках, и сковывая противника боем на всех смежных направлениях. Однако даже при благоприятных обстоятельствах прорыв оборонительной полосы по реке Верхняя Терса займет значительное время. Сложная система укреплений требует активной обработки ВКС РФ и артиллерией, а затем все доделает царица полей – пехота.



Обновить сгнившую "хату"



Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что в незалежной изучают возможность провести выборы осенью текущего года. В этой связи активизировался процесс переговоров между Зеленским и одним из его возможных конкурентов, экс-главкомом ВСУ и чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.



"Зеленский сказал, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, общество остается достаточно консолидированным, а потому появилось окно возможностей для проведения выборов. Однако главная задача – провести их так, чтобы страна не получила нового внутреннего раскола, а значит, – продолжил президент, – нужно избежать рисков, которые повлечет за собой противостояние Зеленского и Залужного", – привела "УП" слова своего источника в украинских политических верхах.



Естественно, по формальному поводу в виде отставки с поста главы правительства Британии Стармера Залужный был вызван в Киев, где у него состоялся разговор с Зеленским. В его ходе у экс-главкома ВСУ спросили, намеревается ли он баллотироваться. Ответ был утвердительным.



Зеленский получил подтверждение непосредственной угрозы со стороны своего давнего соперника, от которого он с трудом и скрипом избавился в конце зимы 2024 года, заменив его на Сырского. В этой связи Банковая едва ли пойдет на проведение выборов, так как наличие Залужного, не желающего принимать умиротворяющие "подачки" от Зеленского, повышает риски.



На самом деле значение имеет несколько иной вопрос. Планировала ли Банковая выборы как таковые? Естественно, нет, но проверка и анализ ситуации на предмет рисков для Зеленского в случае, если выборы все же на носу, все равно проводятся. Пребывание в подвешенном состоянии фактического узурпатора власти видится Зеленскому таким же риском, как и выборы, но по ряду причин меньшим.



Стоит предположить, что вопрос выборов на Украине зависит сугубо от того, что для Зеленского опаснее: проведение или их отсутствие. На данный момент очевидно: их проведение в разы опаснее их отсутствия. Ведь Зеленский срок свой просрочил уже более чем на 2 года, "потерпеть" в таком состоянии он может и больший срок, "не жмет" ведь.



Но если Зеленский в пассивной позиции по вопросу выборов чувствует себя относительно уверенно, это никак не снимает вопроса о политических амбициях его конкурентов, в частности Залужного. Кроме того, издание УП своим материалом подкосило это статус-кво. Залужный, как "легенда" среди украинских военных и определенных категорий гражданских, является куда более предпочтительной фигурой, чем Зеленский.



Информация о том, что Зеленский зондировал бывшего главкома, выливается в закономерный вопрос с моментальным ответом на него: "Зеленский не проводил и не будет в этом году проводить выборы, чтобы не проиграть Залужному, иного ответа быть не может". Сама публикация УП вводит вопрос из "крайне насущного, но хорошо забытого" в статус просто "крайне насущного".



У Банковой простая тактика: вопрос проведения выборов может витать в "зазеркалье" сколько угодно, пока повестка забита какими угодно темами, кроме самих выборов. Но УП сильно испортила Банковой игру, вернув вопрос выборов в повестку, да еще с таким политическим наполнением.



Денежная мотивация высовываться



Украинская пропаганда обладает широчайшим спектром инструментов, благодаря которым она ничто превращает в нечто масштабное, а нечто масштабное низводит до ничто. Но даже при столь богатом инструментарии ведения информационной войны в условиях боевых действий у противника отсутствует главный ингредиент, который в состоянии дать возможность с большей степенью достоверности говорить о том, что "все в порядке, дела развиваются нормально, без паники": кадры с пленными.



Общеизвестно, что армия либо в позиционных боях, либо в систематических откатах крайне редко получает боевой эпизод, при котором возможно брать пленных. А без демонстрации таковых голословные заявления о стабильности ситуации на фронте или даже о каких-то "локальных контрнаступах" – это слова на ветер.



В этой связи кабмин Украины утвердил порядок выплаты премии в размере 100 тыс гривен каждому украинскому военнослужащему за взятие в плен солдата ВС РФ. У этой инициативы, кроме острой нужды в получении свежих материалов для пропаганды, есть и еще одна задача: повысить мотивацию пехоты ВСУ переходить к атакующим действиям.



В иных условиях, кроме как в атаке, набор пленных является крайней редкостью. То есть эта законодательная инициатива играет роль попытки украинских властей преодолеть еще одну существенную проблему, свойственную ВСУ, – частое игнорирование подразделениями приказов об атаках. Ведь это частенько означает для пехоты противника лишь одно – смерть каких-либо перспектив. А так 100 тыс за пленного на руки, по мнению местного кабмина, станут достаточной мотивацией для украинского пехотинца рисковать жизнью.



Вчера, 30 июня, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Харьковском направлении. Источник - Readovka

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