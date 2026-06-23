Исторический прецедент: вузы в РФ отказываются от дипломов юристов, признав ИИ полноценным конкурентом человеку

02:26 02.07.2026

В России впервые отменили защиту ВКР для бакалавров из-за ИИ



Сочинский институт РУДН отменил сдачу выпускных квалификационных работ для бакалавров направления "Юриспруденция", поступивших в 2024–2026 годах. Решение поддержал ученый совет вуза. В институте отметили, что оно соответствует позиции Минобрнауки, согласно которой дипломная работа перестает быть объективной проверкой знаний в условиях развития ИИ.



По словам и. о. декана юрфака Елены Легостаевой, современные нейросети уже способны анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и писать объемные юридические тексты. Поэтому теперь основное внимание будет уделяться способности студентов мыслить стратегически, применять право в нестандартных ситуациях и принимать сложные решения.



Директор института Александр Петенко подчеркнул, что отказ от ВКР не означает снижения требований к студентам. По его словам, вуз намерен оценивать не умение писать тексты, а профессиональное мышление будущих юристов в условиях цифровых технологий.



