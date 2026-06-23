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Исторический прецедент: вузы в РФ отказываются от дипломов юристов, признав ИИ полноценным конкурентом человеку
02:26 02.07.2026

В России впервые отменили защиту ВКР для бакалавров из-за ИИ

Сочинский институт РУДН отменил сдачу выпускных квалификационных работ для бакалавров направления "Юриспруденция", поступивших в 2024–2026 годах. Решение поддержал ученый совет вуза. В институте отметили, что оно соответствует позиции Минобрнауки, согласно которой дипломная работа перестает быть объективной проверкой знаний в условиях развития ИИ.

По словам и. о. декана юрфака Елены Легостаевой, современные нейросети уже способны анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и писать объемные юридические тексты. Поэтому теперь основное внимание будет уделяться способности студентов мыслить стратегически, применять право в нестандартных ситуациях и принимать сложные решения.

Директор института Александр Петенко подчеркнул, что отказ от ВКР не означает снижения требований к студентам. По его словам, вуз намерен оценивать не умение писать тексты, а профессиональное мышление будущих юристов в условиях цифровых технологий.



Глава Минобрнауки: Финальное решение при оценке ВКР принимает преподаватель, системы антиплагиата должны быть лишь вспомогательным инструментом
https://minobrnauki.gov.ru/
27.05.2026

Валерий Фальков озвучил позицию Министерства по вопросу использования искусственного интеллекта в учебном процессе, подготовке и оценке выпускных работ в ходе круглого стола, проведенного секретарем Генерального совета Партии "Единая Россия", первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым. Участниками мероприятия стали представители ректорского корпуса, преподаватели университетов, студенты и представители бизнеса - потенциальные работодатели.

Владимир Якушев подчеркнул актуальность данного вопроса в преддверии начала защит выпускных квалификационных работ.

Глава Минобрнауки отметил, что университетами, подведомственными Министерству, разработаны детальные регламенты проверки выпускных квалификационных работ, где определены пороговые значения оригинальности и методика оценки правомерности заимствований, использования ИИ. Для решения этих задач вузы используют системы антиплагиата. Однако такая система проверки не может быть единственной - всегда требуется экспертная оценка.

"Системы антиплагиата несовершенны, поэтому их надо воспринимать только в качестве дополнительной оценки. На современном этапе окончательное решение по оценке выпускной квалификационной работы должен принимать преподаватель. Ни одна система не будет обладать контекстом, которым владеет преподаватель и коллектив, который он представляет", - сказал Валерий Фальков.

Оценка выпускника складывается из следующих факторов:

1. Образовательная траектория студента. Научный руководитель видит путь студента не один семестр, а годы. И если текст идеален при нулевой посещаемости и неуспеваемости на протяжении ряда лет, то тут не нужна никакая дополнительная система проверки.

2. Устная защита работы. Государственная экзаменационная комиссия задает вопросы не по бумаге, а по существу ВКР. Никакая нейросеть не подготовит студента к вопросу преподавателя.

3. Репутация кафедры. Через коллектив университета проходят дипломы, и мнение профессорско-преподавательского состава - не формальность. Завтра выпускник придет в профессию, и по его работе будут судить как о качестве образования конкретного университета, так и о качестве работы преподавателей.

В ходе круглого стола Валерий Фальков также сообщил, что будет проведена работа по пересмотру федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования - в них должны появиться положения о модулях по обучению искусственному интеллекту. Кроме того, произойдет пересмотр отношения к контрольно-измерительным материалам и к промежуточной итоговой аттестации.

Своим видением и опытом регулирования использования ИИ в процессе подготовки ВКР поделились представители академического сообщества. Так, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов предложил при оценке работ приоритизировать устную защиту, а не текстовый анализ ВКР. В технических работах смещать вектор оценки, например, на проверку функционирования кода программы или результаты лабораторной работы. Ректор Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Прокофьев сообщил, что вуз дал возможность использовать ИИ при подготовке ВКР с условиями: не более 30%, с указаниями мест в работе, где были использованы генеративные нейросети, и обозначениями промптов - конкретных запросов студентов к ИИ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782948360


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