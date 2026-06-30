Узбекистан удвоился за 40 лет: первые итоги переписи

03:12 02.07.2026

В Узбекистане огласили первые итоги переписи населения. Жителей страны стало более 39 миллионов



30 июня 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Национальный комитет по статистике огласил предварительные итоги первой в современной истории Узбекистана всеобщей переписи населения и сельского хозяйства. Согласно полученным данным, численность населения страны составила 39 047 321 человек, что почти вдвое превышает показатель переписи 1989 года.



Перепись проводилась в соответствии с указом президента и была призвана сформировать актуальную базу данных о демографической и социально-экономической ситуации в стране.



По предварительным итогам, удалось охватить 97,3 % населения. При этом 82,3 % жителей самостоятельно прошли перепись через онлайн-портал, а остальные были зарегистрированы во время подомового обхода, в котором участвовали более 55 тысяч представителей махаллей. В перепись также включили 56,9 тысячи иностранных граждан, проживающих в Узбекистане не менее одного года.



Согласно предварительным данным, узбеки составляют 89,4 % населения страны. Еще 3,3 % приходится на таджиков, 2,2 % - на каракалпаков, 1,8 % - на казахов, 1,6 % - на русских, 0,6 % - на кыргызов и 0,5 % - на туркмен. Родным узбекский язык назвали 91,3 % участников переписи. Кроме того, были получены обновленные сведения о сельском хозяйстве: площадь земель, используемых для земледелия, составила 4,8 миллиона гектаров.



Напомним, перепись проходила в два этапа. С 15 по 31 января жители могли самостоятельно заполнить анкеты через онлайн-портал с использованием системы OneID. Затем, с 4 по 28 февраля, по всей стране был организован подомовой обход граждан, не прошедших онлайн-регистрацию. Опрос проводился полностью в электронном формате с использованием планшетов, а к работе были привлечены более 55 тысяч представителей махаллей.



Первые дни кампании сопровождались высоким наплывом пользователей, из-за чего портал временно работал с перебоями, а в обществе возникли вопросы о порядке проведения переписи и конфиденциальности собираемых данных. В Комитете по статистике тогда подчеркивали, что участие в переписи является добровольным, все сведения используются исключительно в статистических целях и защищены законом.



