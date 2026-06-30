|Узбекистан удвоился за 40 лет: первые итоги переписи
03:12 02.07.2026
В Узбекистане огласили первые итоги переписи населения. Жителей страны стало более 39 миллионов
30 июня 2026
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Национальный комитет по статистике огласил предварительные итоги первой в современной истории Узбекистана всеобщей переписи населения и сельского хозяйства. Согласно полученным данным, численность населения страны составила 39 047 321 человек, что почти вдвое превышает показатель переписи 1989 года.
Перепись проводилась в соответствии с указом президента и была призвана сформировать актуальную базу данных о демографической и социально-экономической ситуации в стране.
По предварительным итогам, удалось охватить 97,3 % населения. При этом 82,3 % жителей самостоятельно прошли перепись через онлайн-портал, а остальные были зарегистрированы во время подомового обхода, в котором участвовали более 55 тысяч представителей махаллей. В перепись также включили 56,9 тысячи иностранных граждан, проживающих в Узбекистане не менее одного года.
Согласно предварительным данным, узбеки составляют 89,4 % населения страны. Еще 3,3 % приходится на таджиков, 2,2 % - на каракалпаков, 1,8 % - на казахов, 1,6 % - на русских, 0,6 % - на кыргызов и 0,5 % - на туркмен. Родным узбекский язык назвали 91,3 % участников переписи. Кроме того, были получены обновленные сведения о сельском хозяйстве: площадь земель, используемых для земледелия, составила 4,8 миллиона гектаров.
Напомним, перепись проходила в два этапа. С 15 по 31 января жители могли самостоятельно заполнить анкеты через онлайн-портал с использованием системы OneID. Затем, с 4 по 28 февраля, по всей стране был организован подомовой обход граждан, не прошедших онлайн-регистрацию. Опрос проводился полностью в электронном формате с использованием планшетов, а к работе были привлечены более 55 тысяч представителей махаллей.
Первые дни кампании сопровождались высоким наплывом пользователей, из-за чего портал временно работал с перебоями, а в обществе возникли вопросы о порядке проведения переписи и конфиденциальности собираемых данных. В Комитете по статистике тогда подчеркивали, что участие в переписи является добровольным, все сведения используются исключительно в статистических целях и защищены законом.
Изменение численности населения в республиках бывшего СССР (1989–2026)
(приблизительные данные)
Бывшая республика СССР - Изменение в %
Таджикистан +105,8%
Туркменистан +102,8%
Узбекистан +96,0%
Киргизия +67,4%
Азербайджан +45,7%
Казахстан +23,0%
Россия -2,6%
Армения -9,1%
Белоруссия -10,8%
Эстония -18,7%
Литва -21,6%
Грузия -31,5%
Латвия -33,3%
Украина -37,0% (оценка)
Молдавия -44,2%