Многостулье на грани фола: Эрдоган примеряет роль главного миротворца в преддверии саммита НАТО в Анкаре

04:54 02.07.2026 Многостулье на грани фола: Турции пора выбрать между Глобальным Югом и Западом

Эрдоган примеряет роль главного миротворца в преддверии саммита НАТО в Анкаре



Ксения Логинова

2 июля 2026



Турция готовится принять у себя ежегодный саммит НАТО, он откроется в Анкаре 7 июля. Накануне форума президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал выработать новые подходы к региональной и международной безопасности, а также урегулировать украинский конфликт с помощью переговоров. Альянс переживает сильнейший раскол по обе стороны Атлантики. При этом ЕС и США пытаются втянуть Анкару в новую систему безопасности против РФ. Подробности - в материале "Известий".



Ключ к единству альянса у Эрдогана



Саммит НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, турецкие власти заранее называют исторически важной встречей. Перед ним стоит задача по предотвращению трансатлантического разлома. Как накануне заявил Реджеп Тайип Эрдоган, его страна "лучше всего понимает дух новой эпохи".



Турция планирует использовать площадку на высшем уровне для укрепления единства союзников, пошатнувшегося из-за обострения противоречий между США и ЕС, и продвижения своей роли в обороне Европы.



Главная интрига предстоящей встречи - сможет ли президент Турции примирить с союзниками обиженного на Евросоюз президента США Дональда Трампа. Несмотря на нежелание американского лидера участвовать в многосторонних встречах, он планирует посетить Анкару "из-за личного уважения к президенту Эрдогану", которого считает "крепким орешком, построившим сильную страну и сильную армию".



- Саммит НАТО в Анкаре - не просто встреча, это демонстрация силы Анкары. Эрдоган - хозяин положения, он контролирует проливы, влияет на Ближний Восток, балансирует между Россией и Западом. Турция однозначно использует кризисы для укрепления позиций, - пояснил в беседе с "Известиями" заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор кафедры международных отношений и внешней политики МГЛУ Владимир Аватков.



Пока же блок лихорадит от политических дрязг. Американский лидер критикует европейских союзников по альянсу за отказ поддержать военную кампанию против Ирана, называя НАТО бумажным тигром и публично допуская возможность выхода из блока.



Особое раздражение Трампа вызывает "нежелание европейцев платить за собственную безопасность" - то, как союзники выполняют свои финансовые обязательства перед НАТО.



В прошлом году на саммите в Гааге государства договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. В руководстве НАТО надеются, что под председательством Турции страны альянса как раз согласуют конкретные шаги по наращиванию оборонного потенциала, а также "примут важные решения относительно дальнейшей поддержки Украины".



Главная по оружию



Так же как и на предыдущем саммите НАТО в Гааге, на этой встрече планируется отдельная дискуссия по оборонной промышленности.



Турция, сделавшая ОПК флагманом своего технологического развития, смогла добиться высокой степени локализации и в последнее время активно продвигает на мировой рынок собственные разработки - от БПЛА до систем ПВО.



В НАТО на фоне украинского конфликта решили пересмотреть цепочку поставок. Роль Анкары, которую в ЕС и США всегда считали лишь младшим партнером, значительно возросла.



При этом Канада, Британия и ведущие страны Евросоюза, как пишут западные СМИ, стали активно обсуждать контуры "европейской НАТО" - структуры, в которой привычные функции США в логистике и разведке могут взять на себя европейцы. Особая роль в этом отводится Анкаре.



Во время эскалации на Ближнем Востоке роль Турции как защитницы южного фланга альянса сильно возросла. Системы ПВО страны неоднократно сбивали баллистические ракеты из Ирана. Минобороны Турции выступает за создание новой многонациональной штаб-квартиры НАТО в Адане. Речь идет не просто о расширении инфраструктуры, Турецкая Республика пытается послать альянсу четкий сигнал о своих планах стать незаменимым форпостом в диалоге со странами Персидского залива.



В последнее время западные лидеры зачастили на встречи с Эрдоганом, и Анкара начала диктовать свои условия. Одна из претензий заключается в том, что как страна НАТО, не входящая в Евросоюз, она не получает доступа к оборонным инициативам объединения. В частности, речь идет о фонде содействия оборонным инвестициям SAFE (Security Action for Europe). Президент Эрдоган жаловался на это на встрече с генсеком альянса Марком Рютте.



А министр иностранных дел Хакан Фидан уже озвучивал пакет желаний Анкары к Брюсселю: полная отмена решений, ограничивающих диалог между Турцией и Евросоюзом, визовая либерализация, обновление Таможенного союза и присоединение к Единой европейской платежной зоне в рамках поэтапной интеграции в ЕС.



Турция мечтает о полноправном членстве в Евросоюзе, хочет от него равенства. Однако вряд ли это произойдет, признавать республику "своей" в ЕС явно не планируют.



Пора делать выбор



- Турецкая Республика многого хочет, она чувствует потребность Европы в ее оружии и "силе", о которой так часто напоминает Евросоюзу. И Брюссель это, конечно же, пообещает, но не сделает, как и всегда. Для Запада Турция никогда не будет Европой, как бы она этого ни хотела, все ее амбиции по евроинтеграции поощряются, взамен нужно только "подарить" свой суверенитет и вновь стать вассалом, - считает Владимир Аватков.



По мнению политолога, сейчас западные страны стремятся втянуть Анкару в альянс против России, который "формируется в Европейском союзе с Украиной".



- США заинтересованы в военном потенциале Турции, у которой вторая по численности армия НАТО, а также в геополитическом положении страны. Благодаря этому, Вашингтон получает доступ к регионам, где сама Турция говорит на более понятном политическом и культурном языке, от Кавказа и Центральной Азии до России и Ближнего Востока. Но турецкая политика "многостулья" хороша до тех пор, пока над страной не нависнет угроза войны, которую игнорировать невозможно, - объясняет эксперт.



Специалист уверен, что "Соединенным Штатам не нужна самостоятельная Турецкая Республика, им нужна страна либо подконтрольная, либо провоцирующая хаос, либо как часть дуги нестабильности".



- Пока Турция пытается не стать частью чужой войны, однако сама эскалация постепенно подталкивает ее к выбору стороны: оставаться собой или перейти на сторону Запада и старого мира - то есть отправлять своих сынов на войну с Россией, как это не раз уже было в истории, и отдавать ресурсы, как это делает современная Европа, - отмечает аналитик.



В итоге Анкаре предстоит сделать серьезный и болезненный выбор, полагает Аватков. Турции, по его мнению, нужно будет решить, останется она самостоятельным игроком в новом мире или будет "марионеткой англосаксов, которую сметут в любой момент".



- Знаменитое "многостулье" Турции все равно закончится. Хоть Анкара и ратует за мирное разрешение споров, спокойствие и благополучие в регионе, она осознает, что война - у порога, - резюмирует собеседник "Известий". Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782957240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Новая глава казахстанской государственности

- Олжас Бектенов: Фонду "Самрук-Қазына" необходимо сконцентрировать усилия на решении поставленных Президентом задач по экономическому росту

- Отменен запрет на сословную и родовую рознь

- Кадровые перестановки

- Стартовал проект реконструкции автомобильной дороги Жезказган – Караганда

- Сенат и Мажилис: созывы и люди

- На площадке Проектного офиса внедрения Налогового кодекса обсудили вопросы совершенствования условий деятельности Казпочты

- "Компот" закипел

- На развитие животноводства в 2026 году направлено более 300 млрд тенге

