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Совбез Туркменистана подвел итоги работы военных и правоохранителей за первое полугодие 2026
11:10 02.07.2026

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
01.07.2026

Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за шесть месяцев текущего года. Также на повестку были вынесены вопросы обеспечения безопасности и спокойствия в нашем независимом государстве, укрепления материально-технической базы силовых структур, дальнейшего совершенствования их деятельности.

Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о проделанной в течение шести месяцев работе по укреплению обороноспособности страны в рамках Программы развития ВС. Наряду с этим прозвучал отчет о результатах очередной призывной кампании, принимаемых мерах по улучшению условий службы и быта военнослужащих.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на необходимости дальнейшей модернизации Вооруженных Сил Туркменистана. Следует на высоком уровне отметить славный праздник – День независимости страны, подчеркнул глава государства, поручив секретарю Госсовета безопасности, министру обороны должным образом подготовиться к военному параду по случаю знаменательной даты.

Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил о работе, проделанной возглавляемой структурой с начала года, об итогах проверок за соблюдением законодательных актов. Также сообщалось о ходе внедрения передовых технологий в рамках реализации Программы развития данного ведомства и мероприятиях, организуемых в целях повышения профессионализма сотрудников.

Заслушав отчет, глава Туркменистана адресовал Генпрокурору ряд поручений, связанных с осуществлением надзора за исполнением во всех сферах законов и правовых актов, деятельностью по защите интересов государства и общества, прав и свобод граждан.

Выступивший затем министр внутренних дел М.Хыдыров доложил об итогах выполненной работы за январь–июнь текущего года, в том числе о принятых практических шагах по поддержанию общественного порядка, соблюдению правил пожарной безопасности, предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана отметил важность обеспечения и в дальнейшем законности в стране, профилактики правонарушений. Министру МВД было поручено держать под контролем меры в области соблюдения правил дорожного движения, противопожарных норм и требований в связи с повышением температуры воздуха в летнее время.

Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил о работе, проделанной за шесть месяцев текущего года в целях решения задач, определенных в соответствующей Программе развития. Наряду с этим прозвучал отчет о выполнении поручений, ранее данных главой государства по организации деятельности ведомства согласно реалиям времени, предпринимаемых шагах по повышению квалификации сотрудников судебных органов.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на необходимости проведения эффективной работы, направленной на защиту интересов государства и общества, и адресовал руководителю Верховного суда ряд указаний на этот счет.

Министр национальной безопасности Д.Мередов доложил о реализованных в первом полугодии практических шагах по защите национальных интересов, обеспечению стабильности и спокойствия в стране.

Заслушав отчет, глава Туркменистана подчеркнул, что данному ведомству следует и впредь надлежащим образом выполнять возложенные функции. В этой связи министру были адресованы конкретные поручения.

Выступивший затем начальник Государственной пограничной службы И.Иламанов доложил об итогах деятельности за январь–июнь текущего года по обеспечению охраны священных рубежей Отчизны, укреплению материально-технической базы погрансоединений, улучшению условий службы и быта военнослужащих.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что граница независимого, постоянно нейтрального Отечества является границей дружбы и братства, поручив руководителю ведомства обеспечить защиту священных рубежей в соответствии с Программой развития Погранвойск.

Министр адалат М.Таганов доложил о результатах выполненной работы за шесть месяцев текущего года в рамках соответствующей Программы развития, принятых мерах по модернизации правовой базы страны, повышению профессионализма сотрудников и внедрению передового опыта.

Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана сделал акцент на важности совершенствования согласно международным стандартам национального законодательства и разъяснения его положений гражданам. В данной связи министру было поручено держать под постоянным контролем полное соответствие принимаемых нормативно-правовых актов действующим законам.

Председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил об итогах осуществленной в возглавляемом ведомстве деятельности за первое полугодие, о реализуемых мерах по оптимизации таможенных процедур за счет внедрения передовых технологий, а также о выполнении поручений, ранее данных главой Туркменистана.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что следует держать под контролем соблюдение на таможенных пунктах соответствующих правил, внедрение передового опыта в этой сфере и современных методов работы. В данной связи руководителю ведомства были адресованы конкретные поручения.

Председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о принятых с начала года мерах в целях претворения в жизнь Программы развития данной службы, укрепления материально-технической базы структурных подразделений, повышения профессионализма сотрудников.

Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны отметил необходимость контроля за соблюдением миграционного законодательства и обеспечения высокого качества оказываемых услуг, дав руководителю Службы ряд указаний.

Обращаясь к участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что, в соответствии с Военной доктриной Туркменистана, носящей сугубо оборонительный характер, принимаются комплексные меры, направленные на поддержание на высоком уровне безопасности и территориальной целостности независимой, постоянно нейтральной Отчизны, укрепление ее обороноспособности, улучшение социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей. Как отмечалось, работы в данном направлении будут продолжены.

На заседании Госсовета безопасности был рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782979800


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