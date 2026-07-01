В Киргизии пишут историю: комиссия обсудила 8–10 тома 16-томного издания "История кыргызов"

11:19 02.07.2026

На заседании Комиссии по развитию исторической науки обсуждены очередные тома многотомного издания "История кыргызов"

01.07.2026



В Бишкеке сегодня, 1 июля, под председательством Государственного секретаря Кыргызской Республики, Арслана Койчиева состоялось очередное заседание Комиссии по развитию исторической науки при Президенте.



В соответствии с повесткой дня рассмотрены структура и концептуальное содержание 8-го, 9-го и 10-го томов фундаментального академического 16-томного издания "История кыргызов".



В ходе заседания ответственные редакторы представили структуру и концепции указанных томов, а также проинформировали участников об их научном содержании, охватываемых исторических периодах, основных направлениях исследования и источниковой базе.



Члены Комиссии на основе представленных материалов подробно обсудили вопросы научной периодизации истории кыргызского народа, расширения содержания отдельных тем, совершенствования структуры разделов, более широкого использования новых архивных, археологических и письменных источников, а также обеспечения концептуального и логического единства всех томов многотомного издания.



Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев отметил, что подготовка фундаментального многотомного издания является стратегическим научным проектом государственного значения. Он подчеркнул, что по поручению Главы государства на реализацию проекта выделены соответствующие финансовые средства.



Вместе с тем Государственный секретарь обратил особое внимание на то, что содержание издания должно соответствовать требованиям научной точности, исторической объективности и высоким академическим стандартам. По его словам, данный труд послужит систематизации истории кыргызского народа на новом научном уровне, развитию отечественной исторической науки и обеспечению точной и всесторонней передачи исторического наследия будущим поколениям.



По итогам заседания с учетом высказанных членами Комиссии предложений и замечаний даны соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию структуры и концептуального содержания 8-го, 9-го и 10-го томов.



Следует отметить, что фундаментальное академическое 16-томное издание "История кыргызов" является крупным научным проектом общенационального значения, реализуемым по инициативе Президента Кыргызской Республики. Основная цель проекта - подготовка академического труда, который комплексно, объективно и системно отразит историю кыргызского народа с древнейших времен до настоящего времени в соответствии с современными научными требованиями.