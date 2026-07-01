Шесть ворот для трех коридоров: Узбекистан запускает логистический мегапроект на миллиарды долларов

12:02 02.07.2026

Рассмотрены предложения по развитию транспортно-логистической системы



01.07.2026



Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией предложений по развитию транспортно-логистической системы и эффективному использованию транзитного потенциала страны.



Сегодня Узбекистан располагает широкими возможностями, чтобы стать крупным сухопутным транспортным хабом, связывающим Восток и Запад. Через территорию нашей страны проходят 4 тысячи километров транзитных коридоров международного значения, имеется железнодорожная сеть протяженностью 4,7 тысячи километра.



В городе Ташкенте, Навои и Намангане развиваются современные транспортно-логистические центры и "сухие порты". Аэропорт Навои выполняет функцию важного грузового узла на евразийских воздушных маршрутах.



Более того, строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и ускорение реализации проекта Трансафганской железной дороги будут способствовать дальнейшему укреплению позиций нашей страны в региональной и международной транспортной системе.



В результате реализации этих крупных проектов Узбекистан станет ключевым звеном кратчайшего сухопутного маршрута от Тихого океана до Европы. Этот коридор позволит сократить сроки доставки грузов до 8 дней, что в 3 раза меньше по сравнению с традиционными маршрутами. Кроме того, через порты Карачи и Гвадар в Пакистане откроется выход к Индийскому океану, а также самый быстрый путь на рынки Южной Азии с населением около 2 миллиардов человек.



На презентации было отмечено, что имеющийся потенциал страны в этой сфере пока используется не в полной мере.



Годовой товарооборот между Китаем и Европой составляет 800 миллиардов долларов, а объем грузоперевозок достигает 120-150 миллионов тонн. Если Узбекистан сможет ежегодно дополнительно принимать 15-20 миллионов тонн международных транзитных грузов, появится возможность получить дополнительно 400-600 миллионов долларов доходов, привлечь 3 миллиарда долларов иностранных инвестиций в строительство логистических центров и терминалов, а также создать 50 тысяч устойчивых рабочих мест. Это может ускорить темпы роста экономики на 1,5-2 процентных пункта.



Однако пока доля Узбекистана в этом транзитном обороте не превышает 1-2 процентов. Хотя в 2025 году объем транзитных грузоперевозок составил 15,3 миллиона тонн, увеличившись на 54 процента по сравнению с 2021 годом, имеющийся потенциал позволяет добиться гораздо более высоких результатов.



Согласно расчетам, несмотря на наличие большого количества пограничных пропускных пунктов, большинство из них не обладают достаточной пропускной способностью для оперативного приема и оформления международных грузов. В стране функционируют 27 логистических центров, соответствующих международным требованиям, с совокупной мощностью 27,2 миллиона тонн. Однако лишь один из них относится к высшей категории. Автоматизированные складские комплексы категории "А" покрывают лишь 10-15 процентов имеющейся потребности. Также ощущается нехватка современных холодильных и таможенных складов.



Также отмечено, что логистические центры в основном сосредоточены в Ташкенте и его окрестностях, остается низкой доля контейнеризации, не полностью интегрированы информационные системы государственных органов и частных логистических центров, остается недостаточным уровень цифровизации отрасли.



На презентации предложено специализировать города Ханабад и Ангрен, а также Янгиюльский, Ахангаранский, Алатский и Термезский районы на развитии транспортно-логистической сферы.



Город Ханабад, выступая в качестве "ворот китайского пути", будет обслуживать транзитные коридоры Китай – Центральная Азия – Каспийское море – Кавказ – Европа, Китай – Центральная Азия – Трансафганский маршрут и Китай – Центральная Азия – Иран. Город Ангрен, а также Янгиюльский и Ахангаранский районы будут развиваться как промежуточные распределительные центры транзитных и внешнеторговых грузов.



Алатский район станет "воротами Срединного коридора" и будет специализироваться на маршрутах Китай – Центральная Азия – Каспийское море – Кавказ – Европа и Китай – Центральная Азия – Иран. Термезский район, в свою очередь, в качестве "ворот Трансафганского коридора" будет ориентирован на транспортный маршрут Китай – Центральная Азия – Трансафганский коридор – Пакистан.



Предпринимателям, планирующим создать логистические центры на этих территориях, предложат по 50 гектаров земли в каждом районе, всего 300 гектаров земельных участков. На эти цели предусмотрено ежегодно выделять льготные и низкопроцентные кредитные линии в объеме 200 миллионов долларов. Внешняя инфраструктура для логистических центров будет создаваться за счет бюджетных средств.



Также рассмотрены предложения по строительству таможенных терминалов и парковок в Кибрайском и Термезском районах, созданию международного железнодорожного пограничного пункта пропуска в городе Ханабаде, расширению железнодорожной станции в Янгиюльском районе, а также строительству крупного логистического центра категории "А" в Ахангаранском районе.



На презентации особое внимание было уделено вопросам цифровизации и внедрения современных систем управления. Предложено внедрить в логистических центрах системы управления терминалами и складами, интегрировать их с платформой "E-logistika", а также наладить систему онлайн-мониторинга, распознавания номерных знаков и электронного учета транспортных средств.



Подчеркнута необходимость ускорения процедур оформления грузов на пограничных пунктах пропуска за счет внедрения принципа "одной остановки" (one stop).



Для широкого привлечения в отрасль частных инвестиций предложено упростить таможенные пошлины и требования обязательной сертификации при ввозе современного оборудования для логистических центров, складской и погрузочно-разгрузочной техники, агрегатов и запасных частей.



Президент нашей страны подчеркнул, что транспортно-логистическая система имеет стратегическое значение для наращивания экспортного потенциала страны, инвестиционной привлекательности и развития регионов.



Ответственным лицам даны поручения по эффективному использованию международных транспортных коридоров, расширению сети логистических центров, цифровизации отрасли, а также созданию благоприятных условий для частного сектора.