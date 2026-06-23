Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета

16:01 02.07.2026

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета по специальности "Биотехнология". Белорусский президент посетил церемонию вручения дипломов во время визита в Китай.



"Биотехнология" - совместная образовательная программа Пекинского университета и Белорусского государственного университета. Николай Лукашенко вошел в число 25 выпускников программы.



