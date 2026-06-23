|Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета
16:01 02.07.2026
Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета по специальности "Биотехнология". Белорусский президент посетил церемонию вручения дипломов во время визита в Китай.
"Биотехнология" - совместная образовательная программа Пекинского университета и Белорусского государственного университета. Николай Лукашенко вошел в число 25 выпускников программы.
На церемонии президент Беларуси призвал выпускников "сделать максимум для развития" страны. "Сделать так, чтобы мы если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться сами делать все", подчеркнул он.
Белорусский лидер 29 июня прибыл с рабочим визитом в Китай. Он провел официальные трехчасовые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Затем главы государств продолжили общение за традиционным семейным обедом.
30 июня Лукашенко посетил Пекинский университет, в том числе встретился с руководством университета для обсуждения дальнейшей совместной работы. После Китая он отправился в Индонезию.